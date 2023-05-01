Марсохід NASA отримав подарунок із Землі: він стане вундеркіндом та гонщиком за сумісництвом

10-річний марсохід Curiosity отримав важливе оновлення свого програмного забезпечення, що дозволить йому працювати на Марсі ще багато років.

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Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA відправили новий пакет оновлень програмного забезпечення для марсоходу Curiosity, який з серпня 2012 року досліджує поверхню кратера Гейла на Марсі. Нове оновлення складається зі 180 покращень, і найважливіші з них дозволять марсоходу швидше "думати" і швидше переміщатися, а також його колеса менше зношуватимуться, пише Space.

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Марсоходу Curiosity у серпні цього року виповниться вже 11 років і весь цей час він активно вивчає поверхню Марса і шукає ознаки потенційного позаземного мікробного життя. Хоча за всі ці роки він отримував уже кілька оновлень свого програмного забезпечення, останнє, відправлене вченими з NASA, є найбільшим.

Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA надіслали новий пакет оновлень програмного забезпечення для марсоходу Curiosity Фото: NASA

Для того, щоб отримати нове оновлення, марсохід у середині квітня на тиждень перейшов у сплячий режим. За словами вчених, вони дуже переживали, як пройде установка всіх покращень, але, як виявилося, все пройшло як треба. У NASA заявили, що марсохід Curiosity зможе проводити дослідження на Марсі ще багато років.

Одне з головних покращень у програмному забезпеченні стосується здатності марсохода переміщатися дном кратера Гейла і при цьому обробляти інформацію набагато швидше.

Наприклад, марсохід Perseverance, який працює трохи більше 2 років на Марсі, в кратері Єзеро, може "думати під час руху". Тобто він може безперервно рухатися з однієї точки до іншої, приймаючи важливі рішення на ходу, щоб уникнути різних перешкод. Для цього марсохід робить зображення поверхні Марса і швидко обробляє їх, щоб ухвалити правильне рішення щодо подальшого шляху.

Марсоходу Curiosity у серпні цього року виповниться вже 11 років і весь цей час він активно вивчає поверхню Марса та шукає ознаки потенційного позаземного мікробного життя. Фото: NASA

Але марсохід Curiosity трохи більш технологічно відсталий, ніж його більш розвинений партнер по дослідженню Червоної планети. Йому доводиться під час руху постійно зупинятися, щоб обробити зображення і тільки після цього рухатися далі. Таким чином він переміщається маршрутом на короткі дистанції і дуже повільно.

За словами вчених, Curiosity не зможе пересуватися також без зупинок, але нове оновлення програмного забезпечення дозволить йому швидше обробляти дані і відповідно швидше переміщатися з точки А до точки Б. Таким чином марсохід витрачатиме менше енергії, а отже зможе використати більше енергії для проведення наукових досліджень.

Ще одне оновлення краще захищатиме колеса марсоходу від зносу, адже вони вже й так мають пошкодження за довгі роки роботи. Тепер марсохід зможе краще регулювати швидкість своєї їзди по пересіченій місцевості і це збереже цілісність коліс ще на багато років.

Ще одне оновлення краще захищатиме колеса марсохода від зносу, адже вони вже й так мають пошкодження за довгі роки роботи. Фото: NASA

За словами вчених, нове оновлення створено таким чином, що всі подальші оновлення можна буде встановлювати набагато швидше і без особливого ризику, що щось піде не так.

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