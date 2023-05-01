Марсоход NASA получил подарок с Земли: он станет вундеркиндом и гонщиком по совместительству

10-летний марсоход Curiosity получил важное обновление своего программного обеспечения, что позволит ему работать на Марсе еще много лет.

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Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA отправили новый пакет обновлений программного обеспечения для марсохода Curiosity, который с августа 2012 года исследует поверхность кратера Гейла на Марсе. Новое обновление состоит из 180 улучшений, и самые важные их них позволят марсоходу быстрее "думать" и быстрее перемещаться, а также его колеса будут меньше изнашиваться, пишет Space.

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Марсоходу Curiosity в августе этого года исполнится уже 11 лет и все это время он активно изучает поверхность Марса и ищет признаки потенциальной внеземной микробной жизни. Хотя за все эти годы он получал уже несколько обновлений своего программного обеспечения, последнее, отправленное учеными из NASA, является самым крупным.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA отправили новый пакет обновлений программного обеспечения для марсохода Curiosity Фото: NASA

Для того, чтобы получить новое обновление марсоход в середине апреля на неделю перешел в спящий режим. По словам ученых они очень переживали, как пройдет установка всех улучшений, но как оказалось все прошло как нужно. В NASA заявили, что теперь марсоход Curiosity сможет проводить исследования на Марсе еще много лет.

Одно из главных улучшений в программном обеспечении касается способности марсохода перемещаться по дну кратера Гейла и при этом обрабатывать информацию намного быстрее.

Например, марсоход Perseverance, работающий чуть больше 2 лет на Марсе, в кратере Езеро, может "думать во время движения". То есть он может непрерывно двигаться из одной точки в другую, принимая важные решения на ходу, чтобы избежать разных препятствий. Для этого марсоход делает изображения поверхности Марса и быстро обрабатывает их, чтобы принять правильное решение о дальнейшем пути.

Марсоходу Curiosity в августе этого года исполнится уже 11 лет и все это время он активно изучает поверхность Марса и ищет признаки потенциальной внеземной микробной жизни Фото: NASA

Но марсоход Curiosity немного более технологически отсталый, чем его более продвинутый напарник по исследованию Красной планеты. Ему приходится во время движения постоянно останавливаться, чтобы обработать изображения и тольтко после этого двигаться дальше. Таким образом он перемещается по маршруту на короткие дистанции и очень медленно.

По словам ученых, Curiosity не сможет передвигаться также без остановок, но новое обновление программного обеспечения позволит ему быстрее обрабатывать данные и соответственно быстрее перемещаться из точки А в точку Б. Таким образом марсоход будет тратить меньше энергии, а значит сможет использовать больше энергии для проведения научных исследований.

Еще одно обновление будет лучше защищать колеса марсохода от износа, ведь они уже и так имеют повреждения за долгие годы работы. Теперь марсоход сможет лучше регулировать скорость своей езды по пересеченной местности и это сохранит целостность колес еще на многие годы.

Еще одно обновление будет лучше защищать колеса марсохода от износа, ведь они уже и так имеют повреждения за долгие годы работы Фото: NASA

По словам ученых, новое обновление создано таким образом, что все последующие обновления можно будет устанавливать намного быстрее и без особого риска, что что-то пойдет не так.

Как уже писал Фокус, американские ученые выяснили, что смогут вырастить первые колонисты на Марсе, чтобы не умереть с голоду. Правда эту зерновую культуру придется немного изменить.

Ранее Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity нашел следы древнего озера на Марсе.

Также марсоход Curiosity сделал снимки очень необычного марсианского объекта, который по форме напоминает останки живого земного существа, как уже писал Фокус.