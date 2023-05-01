Марсианская диета: что смогут вырастить колонисты на Марсе, чтобы не умереть с голоду

Эту зерновую культуру очень любят жители Китая и Японии, а также некоторых других стран Азии.

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Марс, мягко говоря, не самое лучшее место для жизни человека. Тем не менее космические агентства разных стран, в том числе NASA, активно работают над тем, чтобы в ближайшем будущем отправить на Красную планету первых астронавтов. Затем на планете будет создана первая колония. Кроме разных проблем, с которыми столкнутся первые колонисты является ситуация с обеспечением себя едой. Американские ученые провели новый эксперимент и выяснили, какую сельскохозяйственную культуру можно выращивать в марсианской почве, пишет Forbes.

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Путешествие до Марса занимает в среднем примерно 7 месяцев. Да и то такой полет можно совершить только раз в 2 года, когда Земля и Марс находятся на самом близком расстоянии друг от друга, а это примерно 480 млн км. То есть первые колонисты должны будут сами себя обеспечивать пищей, ведь если они этого не сделают, то запасов взятого с Земли провианта явно не хватит до следующей посадки космического корабля.

Путешествие до Марса занимает в среднем примерно 7 месяцев. Да и то такой полет можно совершить только раз в 2 года, когда Земля и Марс находятся на самом близком расстоянии друг от друга, а это примерно 480 млн км Фото: New Atlas

Но почва на Марсе содержит большое количество таких химических соединений, как перхлоратные соли, а они чрезвычайно вредны для земных растений. В одном из самых популярных фантастических фильмов о Марсе под названием "Марсианин", главный герой выращивал в подобной почве картофель. А для того, чтобы это растение росло, он использовал отходы своей жизнедеятельности в качестве удобрения. Но ученые из Университета штата Арканзас, США, выяснили, что в марсианской почве лучше всего будет расти генетически модифицированный рис.

Почва на Марсе содержит большое количество таких химических соединений, как перхлоратные соли, а они чрезвычайно вредны для земных растений Фото: NASA

Ученые использовали для проведения своего эксперимента искусственно созданный марсианский грунт. В этой почве ученые смогли вырастить 3 вида риса: один был обычным, а два других – генетически модифицированными, чтобы выдерживать засушливые условия и большое количество солей в грунте. В дополнение к этому ученые эти же 3 вида риса выращивали в почве, которую используют для выращивания комнатных растений, а также в смеси, состоящей из наполненной питательными веществами почве и искусственного марсианского грунта.

Ученые обнаружили, что генетически модифицированный рис очень хорошо растет в искусственной марсианской почве, если 25% ее состава составляет почва с питательными веществами, которую используют для выращивания комнатных растений.

Ученые обнаружили, что генетически модифицированный рис очень хорошо растет в искусственной марсианской почве Фото: ScienceAlert

С другой стороны, ученые выяснили, что если в 1 кг почвы находится не более трех граммов перхлоратных солей, то здесь может расти любой рис. Это значит, что в регионах Земли, где почва содержит большое количество солей, можно попробовать выращивать эту зерновую культуру.

Авторы исследования считают, что нужно провести эксперименты в природных условиях перед тем, как отправлять семена риса вместе с первыми путешественниками на Марс. На следующем этапе своего исследования ученые хотят создать полноценные марсианские условиях в закрытом помещении, с созданием такой же температуры и состава воздуха, чтобы выяснить, можно ли выращивать генетически модифицированный рис в открытых условиях на Марсе.

Фокус уже писал о том, что китайский марсоход обнаружил признаки недавней водной активности на Марсе. Ученые считают, что водная среда на Красной планете исчезла не так давно, как предполагалось.

Ранее Фокус уже писал о том, что скоро NASA начнет эксперимент в созданном марсианском жилище, чтобы выяснить, насколько хорошо люди смогут пережить длительную изоляцию на другой планете.