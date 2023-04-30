Поиски воды на Марсе. Китайский марсоход обнаружил признаки недавней водной активности на планете

Марсианская вода сыграла важную роль в создании особенностей поверхности маленьких песчаных дюн.

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Ученые из Китайской академии наук продолжают изучать данные, которые успел прислать до своего перехода в спящий режим китайский марсоход Zhurong. В ном исследовании сказано, что обнаружил признаки недавней водной активности на Марсе, изучая маленькие песчаные дюны. Учитывая, что для истории Марса несколько сотен тысяч лет – это недавно, то оказалось, что еще 400 тысяч лет назад на Марсе сохранялась водная среда, пишет Space.

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Новое исследование ученых, основанное на данных китайского марсохода Zhurong предполагает, что некоторые участки маленьких песчаных дюн в равнине Утопия на Марсе образовались благодаря таянию льда и снега где-то между 1,4 млн лет и 400 000 лет назад. По словам ученых, это значит, что водная активность на Марсе происходила относительно недавно, хотя раньше считалось, что участков водной среды в это время на Красной планете уже не было.

Марсоход изучил состав поверхности четырех марсианских дюн, которые покрыты корками и гребнями, появившимися в результате таяния замерзшей воды, считают ученые.

Марсоход изучил состав поверхности четырех марсианских дюн, которые покрыты корками и гребнями, появившимися в результате таяния замерзшей воды, считают ученые Фото: CNSA

Сейчас планетологи предполагают, что примерно 3 млрд лет назад на Марсе было много жидкой воды, но затем климат на планете изменился и большая часть воды в виде льда осталась только на полюсах. Но данные марсохода, после изучения песчаных дюн, указывают на то, что большое количество воды из полярных регионов Марса несколько миллионов лет переместилось в более южные широты.

Марсоход обнаружил в составе поверхности дюн гидратированные минералы, такие как сульфаты, кремнезем, оксид железа и хлориды. То есть эти минералы образовались под воздействием воды в то время, которое считалось уже эрой полной засушливости марсианской поверхности. Ученые считают, что лед на полюсах испарялся и превращался в водяной пар, который переместился южнее и выпал в виде снега из-за низких температур на Марсе.

Ученые считают, что соль помогла растопить ледяные частицы в песчаных дюнах и образовалась соленая вода, с помощью которой сформировались гидратированные минералы. Но эта вода быстро исчезла, оставила после себя на дюнах такие особенности, как твердая корка и гребни.

По словам авторов исследования, относительно недавняя водная активность на Марсе была обнаружена только в одном месте и вероятно нечто подобное можно обнаружить на тех же широтах в других местах планеты.

Ученые из Китайской академии наук продолжают изучать данные, которые успел прислать до своего перехода в спящий режим китайский марсоход Zhurong Фото: CNSA

Чтобы обнаружить признаки водной активности в других регионах необходимо отправить туда новые марсоходы, которые к тому же могут найти внутри соленых марсианских дюн еще и признаки существования здесь микроорганизмов, живущих в таких условиях, считают ученые.

Марсоход Zhurong сорее всего не сможет продолжить свою научную деятельность, так как под воздействием марсианской пыли он никак не может выйти из спящего режима и возможно не сделает этого никогда, как уже писал Фокус.

На Марсе сейчас продолжаю свою исследовательскую работу такие аппараты NASA, как вертолет Ingenuity и марсоход Perseverance. Как уже писал Фокус, летательный аппарат во время своего 51-го полета сделал новые снимки поверхности Марса и в кадр попал также и наземный аппарат.