Вертолет Ingenuity сфотографировал своего "напарника" Perseverance на Марсе: это был 51-й полет (фото)

Вертолет Ingenuity совершил уже в 10 раз больше полетов на Марсе, чем планировалось.

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Первый в истории летательный аппарат на Марсе Ingenuity 22 апреля этого года в 51-й раз поднялся в разреженную атмосферу Марса и сделал удивительные снимки поверхности планеты. В кадр также попал и спутник марсианского вертолета, исследующий Красную планету, марсоход Perseverance, пишет Space.

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Вертолет Ingenuity продолжает бить рекорды на Марсе. Он уже смог совершить 51 полет над поверхностью планеты, хотя изначально в NASA планировали, что он сможет взлететь только 5 раз. Но миссия летательного аппарата, которая состоит в том, чтобы помогать марсоходу Perseverance находить удобные и безопасные пути перемещения по поверхности кратера Езеро, успешно продолжается.

Первый в истории летательный аппарат на Марсе Ingenuity 22 апреля этого года в 51-й раз поднялся в разреженную атмосферу Марса и сделал удивительные снимки поверхности планеты Фото: NASA

51 полет на Марсе Ingenuity совершил 22 апреля этого года, во время которого аппарат поднялся на высоту в 12 метров. За время полета, который длился 137 секунд, аппарат преодолел расстояние в 188 метров. Ранее Фокус уже писал, что во время 49 полета на Марсе летательный аппарат смог полететь с самой большой скоростью на сегодняшний день — 23,3 км/час, а также он поднялся на самую большую высоту — 16 метров.

Вертолет Ingenuity сделал новые снимки поверхности Марса, на которых также виден неподвижно стоящий марсоход Perseverance. На фоне разбросанных по дну картера Езеро камней этот аппарат достаточно трудно различить, но все же его видно на заднем плане изображения Фото: NASA

В любом случае очередной полет также впечатляет, ведь вертолет сделал новые снимки поверхности Марса, на которых также виден неподвижно стоящий марсоход Perseverance. На фоне разбросанных по дну картера Езеро камней этот аппарат достаточно трудно различить, но все же его видно на заднем плане изображений.

Оба работающий в паре аппарата на Марсе делают не только снимки поверхности планеты, но и фотографируют друг друга. Например, 16 апреля этого года Perseverance прислал на Землю снимки вертолета Ingenuity и на них видно, что летательный аппарат покрылся большим количеством местной пыли.

16 апреля этого года Perseverance прислал на Землю снимки вертолета Ingenuity и на них видно, что летательный аппарат покрылся большим количеством местной пыли Фото: NASA

51-й полет на Марсе Ingenuity совершил через 9 дней после своего юбилейного 50-го полета, а это значит, что он летал над поверхностью Красной планеты в 10 раз больше, чем планировали в NASA после его первого полета на Марсе в апреле 2021 года.

Летательный аппарат Ingenuity уже неоднократно доказал, что полеты в атмосфере Марса возможны, что и было изначальной целью его миссии. Из-за того, что Марс находится далеко от Земли диспетчеры миссии не могут управлять вертолетом напрямую, а потому аппарат летает по заранее спланированным маршрутам, которые он получает с Земли.

Что касается марсохода Perseverance, то он выполняет важную научную миссию на Марсе. Аппарат продолжает собирать образцы местной горной породы, чтобы они отправились на Землю в рамках программы Mars Sample Return в начале следующего десятилетия. Если все пойдет по плану, то эти образцы прибудут на нашу планету в 2033 году.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance уже создал своеобразное хранилище для части местных образцов, которые в случае выхода из строя аппарата заберет доставленный на Марс новый вертолет. Если же Perseverance доживет до момента прибытия на Красную планету других космических аппаратов для того, чтобы забрать другие образцы местной породы, то он сам их доставит к месту отправки.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые наконец-то рассказали, что произошло с первым марсоходом Китая, который перестал выходить на связь в декабре 2022 года.

Напоминаем, что ученые смогли выяснить, каким на самом деле является ядро Марса. Оказалось, что оно не такое большое, как предполагалось и наконец-то планетологи смогли получить информацию о точном составе марсианского ядра, как уже писал Фокус.