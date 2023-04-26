Вертоліт Ingenuity сфотографував свого "напарника" Perseverance на Марсі: це був 51-й політ (фото)

Вертоліт Ingenuity здійснив уже в 10 разів більше польотів на Марсі, ніж планувалося.

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Перший в історії літальний апарат на Марсі Ingenuity 22 квітня цього року 51 раз піднявся в розріджену атмосферу Марса та зробив дивовижні знімки поверхні планети. У кадр також потрапив і супутник марсіанського вертольота, який досліджує Червону планету, марсохід Perseverance, пише Space.

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Вертоліт Ingenuity продовжує бити рекорди на Марсі. Він уже зміг здійснити 51 політ над поверхнею планети, хоча спочатку в NASA планували, що він зможе злетіти лише 5 разів. Але місія літального апарата, яка полягає в тому, щоб допомагати марсоходу Perseverance знаходити зручні та безпечні шляхи переміщення поверхнею кратера Єзеро, успішно продовжується.

Перший в історії літальний апарат на Марсі Ingenuity 22 квітня цього року в 51 раз піднявся в розріджену атмосферу Марса та зробив дивовижні знімки поверхні планети Фото: NASA

51 політ на Марсі Ingenuity здійснив 22 квітня цього року, під час якого апарат піднявся на висоту 12 метрів. За час польоту, який тривав 137 секунд, апарат подолав відстань 188 метрів. Раніше Фокус уже писав, що під час 49 польоту на Марсі літальний апарат зміг полетіти з найбільшою швидкістю на сьогодні — 23,3 км/год, а також він піднявся на найбільшу висоту — 16 метрів.

Вертоліт Ingenuity зробив нові знімки поверхні Марса, на яких також видно марсохід Perseverance, що нерухомо стоїть. На тлі розкиданих по дну картера Єзеро каміння цей апарат досить важко розрізнити, але все ж таки його видно на задньому плані зображення. Фото: NASA

У будь-якому випадку черговий політ також вражає, адже вертоліт зробив нові знімки поверхні Марса, на яких також видно марсохід Perseverance, що нерухомо стоїть. На тлі розкиданих по дну картера Єзеро каменів цей апарат досить важко розрізнити, але все ж таки його видно на задньому плані зображень.

Обидва апарати, які працють у парі на Марсі, роблять не тільки знімки поверхні планети, а й фотографують один одного. Наприклад, 16 квітня цього року Perseverance надіслав на Землю знімки вертольота Ingenuity, і на них видно, що літальний апарат покрився великою кількістю пилу.

16 квітня цього року Perseverance надіслав на Землю знімки вертольота Ingenuity, і на них видно, що літальний апарат покрився великою кількістю місцевого пилу Фото: NASA

51-й політ на Марсі Ingenuity здійснив через 9 днів після свого ювілейного 50-го польоту, а це означає, що він літав над поверхнею Червоної планети вдесятеро більше, ніж планували в NASA після першого польоту на Марсі у квітні 2021 року.

Літальний апарат Ingenuity вже неодноразово довів, що польоти в атмосфері Марса можливі, що було початковою метою його місії. Через те, що Марс розташований далеко від Землі, диспетчери місії не можуть керувати вертольотом безпосередньо, а тому апарат літає заздалегідь спланованими маршрутами, які він отримує із Землі.

Що ж до марсохода Perseverance, він виконує важливу наукову місію на Марсі. Апарат продовжує збирати зразки місцевої гірської породи, щоб вони вирушили на Землю в межах програми Mars Sample Return на початку наступного десятиліття. Якщо все піде за планом, ці зразки прибудуть на нашу планету у 2033 році.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance уже створив своєрідне сховище для частини місцевих зразків, які в разі виходу з ладу апарата забере новий вертоліт, що буде доставлений на Марс. Якщо ж Perseverance доживе до моменту прибуття на Червону планету інших космічних апаратів для того, щоб забрати інші зразки місцевої породи, він сам їх доставить до місця відправлення.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені нарешті розповіли, що сталося з першим марсоходом Китаю, який перестав виходити на зв'язок у грудні 2022 року.

Нагадуємо, що вчені змогли з'ясувати, яким насправді є ядро Марса. Виявилося, що воно не таке велике, як передбачалося, і планетологи змогли отримати інформацію про точний склад марсіанського ядра, як уже писав Фокус.