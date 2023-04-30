Пошук води на Марсі. Китайський марсохід виявив ознаки нещодавньої водної активності планети

Марсіанська вода відіграла важливу роль у створенні особливостей поверхні дрібних піщаних дюн.

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Вчені з Китайської академії наук продовжують вивчати дані, які встиг надіслати до свого переходу до сплячого режиму китайський марсохід Zhurong. У цьому дослідженні сказано, що виявив ознаки недавньої водної активності на Марсі, вивчаючи маленькі піщані дюни. Враховуючи, що для історії Марса кілька сотень тисяч років – це нещодавно, виявилося, що ще 400 тисяч років тому на Марсі зберігалося водне середовище, пише Space.

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Нове дослідження вчених, засноване на даних китайського марсоходу Zhurong припускає, що деякі ділянки маленьких піщаних дюн у рівнині Утопія на Марсі утворилися завдяки танення льоду та снігу десь між 1,4 млн років і 400 000 років тому. За словами вчених, це означає, що водна активність на Марсі відбувалася відносно недавно, хоча раніше вважалося, що в той час ділянок водного середовища на Червоній планеті вже не було.

Марсохід вивчив склад поверхні чотирьох марсіанських дюн, які вкриті кірками та гребенями, що з'явилися в результаті танення замерзлої води, вважають вчені.

Марсохід вивчив склад поверхні чотирьох марсіанських дюн, які вкриті кірками та гребенями, що з'явилися в результаті танення замерзлої води, вважають вчені. Фото: CNSA

Зараз планетологи припускають, що приблизно 3 млрд років тому на Марсі було багато рідкої води, але потім клімат на планеті змінився і більша частина води у вигляді льоду залишилася тільки на полюсах. Але дані марсохода, після вивчення піщаних дюн, вказують на те, що велика кількість води з полярних регіонів Марса кілька мільйонів років перемістилася на більш південні широти.

Марсохід виявив у складі поверхні дюн гідратовані мінерали, такі як сульфати, кремнезем, оксид заліза та хлориди. Тобто ці мінерали утворилися під впливом води в той час, який вважався вже ерою повної посушливості марсіанської поверхні. Вчені вважають, що лід на полюсах випаровувався і перетворювався на водяну пару, яка перемістилася на південь і випала у вигляді снігу через низькі температури на Марсі.

Вчені вважають, що сіль допомогла розтопити крижані частинки в піщаних дюнах та утворилася солона вода, за допомогою якої сформувалися гідратовані мінерали. Але ця вода швидко зникла, залишила по собі на дюнах такі особливості, як тверда кірка та гребені.

За словами авторів дослідження, відносно нещодавня водна активність на Марсі була виявлена тільки в одному місці і, ймовірно, щось подібне можна виявити на тих же широтах в інших місцях планети.

Вчені з Китайської академії наук продовжують вивчати дані, які встиг надіслати до свого переходу до сплячого режиму китайський марсохід Zhurong Фото: CNSA

Щоб виявити ознаки водної активності в інших регіонах, необхідно відправити туди нові марсоходи, які до того ж можуть знайти всередині солоних марсіанських дюн ще й ознаки існування тут мікроорганізмів, які живуть у таких умовах, вважають вчені.

Марсохід Zhurong найімовірніше не зможе продовжити свою наукову діяльність, оскільки під впливом марсіанського пилу він ніяк не може вийти зі сплячого режиму і можливо не зробить цього ніколи, як уже писав Фокус.

На Марсі зараз продовжую свою дослідницьку роботу такі апарати NASA, як вертоліт Ingenuity та марсохід Perseverance. Як уже писав Фокус, літальний апарат під час свого 51-го польоту зробив нові знімки поверхні Марса і в кадр потрапив і наземний апарат.