Марсіанська дієта: що зможуть виростити колоністи на Марсі, щоб не померти з голоду

Цю зернову культуру дуже люблять жителі Китаю та Японії, а також деяких інших країн Азії.

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Марс, м'яко кажучи, не найкраще місце для життя людини. Проте космічні агенції різних країн, зокрема NASA, активно працюють над тим, щоб у найближчому майбутньому відправити на Червону планету перших астронавтів. Потім на планеті буде створено першу колонію. Крім різних проблем, з якими зіткнуться перші колоністи, є ситуація із забезпеченням себе їжею. Американські вчені провели новий експеримент і з'ясували, яку сільськогосподарську культуру можна вирощувати у марсіанському ґрунті, пише Forbes.

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Подорож до Марса займає приблизно 7 місяців. Та й такий політ можна здійснити лише раз на 2 роки, коли Земля і Марс знаходяться на найближчій відстані один від одного, а це приблизно 480 млн км. Тобто перші колоністи повинні самі забезпечувати себе їжею, адже якщо вони цього не зроблять, то запасів взятого з Землі провіанту явно не вистачить до наступної посадки космічного корабля.

Подорож до Марса займає приблизно 7 місяців. Та й такий політ можна здійснити тільки раз на 2 роки, коли Земля і Марс знаходяться на найближчій відстані один від одного, а це приблизно 480 млн км Фото: New Atlas

Але ґрунт на Марсі містить велику кількість таких хімічних сполук, як перхлоратні солі, а вони надзвичайно шкідливі для земних рослин. В одному з найпопулярніших фантастичних фільмів про Марс під назвою "Марсіянин", головний герой вирощував у подібному ґрунті картоплю. А для того, щоб ця рослина зростала, він використовував відходи своєї життєдіяльності як добрива. Але вчені з Університету штату Арканзас, США, з'ясували, що в марсіанському ґрунті найкраще зростатиме генетично модифікований рис.

Ґрунт на Марсі містить велику кількість таких хімічних сполук, як перхлоратні солі, а вони надзвичайно шкідливі для земних рослин. Фото: NASA

Вчені використали для проведення свого експерименту штучно створений марсіанський ґрунт. У цьому ґрунті вчені змогли виростити 3 види рису: один був звичайним, а два інших – генетично модифікованими, щоб витримувати посушливі умови та велику кількість солей у ґрунті. На додаток до цього вчені ці ж 3 види рису вирощували у ґрунті, який використовують для вирощування кімнатних рослин, а також у суміші, що складається з наповненого поживними речовинами ґрунту та штучного марсіанського ґрунту.

Вчені виявили, що генетично модифікований рис дуже добре росте в штучному марсіанському ґрунті, якщо 25% його складу складає ґрунт з поживними речовинами, який використовують для вирощування кімнатних рослин.

Вчені виявили, що генетично модифікований рис дуже добре росте у штучному марсіанському ґрунті. Фото: ScienceAlert

З іншого боку, вчені з'ясували, що якщо в 1 кг ґрунту знаходиться не більше трьох грамів перхлоратних солей, то тут може зростати будь-який рис. Це означає, що в регіонах Землі, де ґрунт містить велику кількість солей, можна спробувати вирощувати цю зернову культуру.

Автори дослідження вважають, що потрібно провести експерименти у природних умовах перед тим, як відправляти насіння рису разом із першими мандрівниками на Марс. На наступному етапі свого дослідження вчені хочуть створити повноцінні марсіанські умови у закритому приміщенні, зі створенням такої самої температури та складу повітря, щоб з'ясувати, чи можна вирощувати генетично модифікований рис у відкритих умовах на Марсі.

Фокус вже писав, що китайський марсохід виявив ознаки нещодавньої водної активності на Марсі. Вчені вважають, що водне середовище на Червоній планеті зникло не так давно, як передбачалося.

Раніше Фокус вже писав про те, що незабаром NASA розпочне експеримент у створеному марсіанському житлі, щоб з'ясувати, наскільки добре люди зможуть пережити тривалу ізоляцію на іншій планеті.