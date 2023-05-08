Что творится на обратной стороне Луны: корейский аппарат прислал детальные снимки (фото)

Камера космического аппарата, созданного в Южной Корее, запечатлела во всех подробностях известные структуры на обратной стороне Луны.

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Космический орбитальный аппарат Danuri, прибывший на окололунную орбиту еще в середине декабря прошлого года, продолжает делать потрясающие изображения поверхности спутника Земли. В новом наборе данных имеются снимки как геологических особенностей обратной стороны Луны, так и видимой части нашего спутника, пишет Space.

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Ученые из Корейского института аэрокосмических исследований (Республика Корея или Южная Корея, как часто называют эту страну) обнародовали новую серию потрясающих изображений лунной поверхности, созданных камерой первого в истории этой азиатской страны орбитального лунного аппарата.

Кратер Циолковский Фото: space.com

Danuri, оснащен двумя мощными камерами, с помощью одной из них, Lunar Terrain Imager, были сделаны новые снимки лунной поверхности. Что касается второй камеры, ShadowCam, то она предназначена для создания изображений в затененных лунных кратерах, куда не попадает солнечный свет.

Больше всего выделяются в новом наборе изображений поверхности Луны, снимки таких геологических особенностей нашего спутника:

Детальное изображение кратера Циолковский, названного в честь известного физика и математика Константина Циолковского. Этот кратер расположен на обратной стороне Луны и имеет диаметр примерно 185 км. В центре кратера возвышается гора, высотой примерно в 3,2 км, которую видно на новом снимке аппарата Danuri.

Также аппарат сделал снимок Долины Шредингера, которая представляет собой углублений в поверхности на обратной стороне Луны, и она тянется на расстояние в примерно 315 км.

Долина Шредингера Фото: space.com

Еще на одном снимке, которым поделились корейские ученые, виден кратер Вихман, названный в честь астронома Морица Вихмана. Этот кратер расположен на видимой стороне Луны на юге лунного моря под названием Океан Бурь. Диаметр кратера составляет почти 10 км.

Корейский орбитальный аппарат Danuri должен летать вокруг Луны в течение одного года и все это время он будет и дальше делать подробные изображения поверхности спутника Земли.

Кратер Вихман Фото: space.com

Ученые из NASA считают, что изображения, сделанные этим аппаратом, помогут в дальнейших исследованиях Луны, а также помогут выбрать потенциальные места для посадки будущих автономных луноходов.

Еще в начале января это года космический аппарат Danuri прислал на Землю изображения поверхности Луны, а также снимки нашей планеты нашей планеты. Именно так Земля выглядит, если смотреть на нее с окололунной орбиты, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что аппарат Danuri сделал уникальные изображения лунного ударного кратера Шеклтон на темной стороне Луны, куда никогда не попадает солнечный свет, то есть это постоянно затененный кратер. Но у аппарата, как уже было сказано выше, есть специальная камера, позволяющая заглянуть в такие темные места.

Напоминаем, что ученые выяснили, что из себя представляет внутренне ядро Луны и как оказалось по своим характеристикам оно очень напоминает внутренне ядро Земли, как уже писал Фокус.

А перед выходными, а именно в пятницу, 5 мая жители Земли могли наблюдать очень редкое лунное затмение, которое происходит всего несколько раз за столетие, как уже писал Фокус.