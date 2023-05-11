Знімок із 280 000 окремих фотографій: такий чіткий Місяць бачили лише астронавти (фото)

Фотограф Ендрю Маккарті провів дві години, фотографуючи Місяць біля свого будинку у штаті Арізона, США. В результаті тепер можна побачити всі особливості місячної поверхні.

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Іноді хочеться подивитися на Місяць ближче, щоб розглянути його кратери та інші структури на його пустельній поверхні. Тепер це можливо завдяки новим зображенням Місяця, створеним астрофотографом Ендрю Маккарті зі США. Він витратив 2 години на зйомку Місяця, в результаті чого вийшло 280 тисяч знімків, які він зібрав воєдино, пише Daily Mail.

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Фотограф Ендрю Маккарті зробив чіткі знімки Місяця, на яких видно відомі кратери, такі як Коперник, Тихо, Платон і Клавій. За словами Маккарті, він мав кілька невдалих спроб зробити докладне зображення Місяця, але цього разу йому пощастило з погодою.

Фотограф Ендрю Маккарті зробив чіткі знімки Місяця, на яких видно відомі кратери Фото: Daily Mail

Маккарті витратив близько двох годин, використовуючи два телескопи, щоб зробити фотографії Місяця зі свого заднього двору в штаті Арізона. Потім він об'єднав 280 000 зображень, щоб вийшли дійсно чудові знімки.

"У той час Місяць знаходився у фазі зростання, і це був ідеальний час, оскільки Місяць знаходився високо в сутінковому небі та в оптимальному положенні для зйомки", — каже Маккарті.

Маккарті витратив близько двох годин, використовуючи 2 телескопи, щоб зробити фотографії Місяця Фото: Daily Mail

Свої фотографії астрофотограф зробив після того, як на Землі можна було спостерігати дуже рідкісне місячне затемнення. Як уже писав Фокус, напівтіньове місячне затемнення відбулося ввечері 5 травня, а наступну подібну подію можна буде побачити тільки в 2042 році.

Свої фотографії астрофотограф зробив після того, як на Землі можна було спостерігати дуже рідкісне місячне затемнення Фото: Daily Mail

Які кратери на Місяці потрапили до кадру?

Кратер Коперник, діаметром 96 км, який з'явився приблизно 800 млн років тому. Вважається, що зразки місцевого реголіту, зібрані астронавтами місії "Аполлон-12" майже 54 роки тому, є частиною кратера. Один із найвідоміших кратерів на видимому боці Місяця знаходиться у східній частині Океану Бурь.

Кратер Тихо, діаметром 85 км, розташований у південній частині Місяця та його вік оцінюють у 100 млн років. Хоча це не дуже великий кратер, Тихо представляє науковий інтерес, тому що він дуже добре зберігся. Вважається, деякі зразки реголіту, зібрані астронавтами місії " Аполлон-17 ", належать Тихо.

Кратер Клавій, діаметром 230 км, знаходиться поряд із кратером Тихо. Його вік оцінюють у 4 млрд років. Цей кратер — один із найстаріших і найбільших на видимому боці Місяця. Він добре відомий завдяки фантастичному фільму "Космічна одіссея 2001 року". У цьому кратері була вигадана місячна база.

Кратер Платон, діаметром 100 км, який розташований на півночі Моря Дощів та його вік оцінюють у 1 млрд років. Цей кратер рідко можна побачити із Землі через його положення на півночі від видимої сторони Місяця.

Зображення, створені з 280 000 окремих фотографій, дозволяють побачити Місяць у деталях Фото: Daily Mail

Як уже писав Фокус, у NASA придумали новий спосіб передачі відео з Місяця. Астронавти місячної місії Artemis 2 проведуть випробування нової системи зв'язку для швидкого передавання зображень та відео з Місяця.

Також Фокус писав про те, що фотограф Ендрю Маккарті зробив чудові зображення Сонця. При цьому в кадр потрапила орбітальна космічна станція, що пролітає на тлі зірки.