На знімку Сонця видно штучно створений об'єкт: що це (фото)

Для того, щоб побачити цю незвичайну деталь на зображеннях Сонця, потрібно дуже добре придивитися, але зусилля того варті.

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Американський астрофотограф, який робить у тому числі і знімки Сонця, зміг сфотографувати, як Міжнародна космічна станція (МКС) пролітає на тлі нашої зірки. Хоча її дуже важко розрізнити на тлі розпеченої плазмової кулі, все ж таки ці зусилля того варті, пише ScienceAlert.

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Астрофотограф Ендрю Маккарті нещодавно зміг зробити унікальні кадри зображення Сонця, на яких видно, як МКС пролітає на тлі нашої зірки.

Астрофотограф Ендрю Маккарті нещодавно зміг зробити унікальні кадри зображення Сонця, на яких видно, як МКС пролітає на тлі нашої зірки. Фото: ScienceAlert

Він давно хотів зробити такі кадри і для цього з'ясував час, коли МКС пролітатиме в черговий раз на тлі Сонця і водночас буде високого над головою, а не над лінією горизонту, інакше хороших знімків станції не вийшло б. МКС за 24 години здійснює 16 повних обертів Землі і всього на кілька секунд щоразу вона з'являється на тлі Сонця у вигляді крихітного силуету.

МКС за 24 години здійснює 16 повних обертів Землі і всього на кілька секунд щоразу вона з'являється на тлі Сонця у вигляді крихітного силуету Фото: ScienceAlert

Стрілка показує летяча на тлі Сонце МКС Фото: ScienceAlert

Щоб отримати такі кадри одночасно і нашої зірки та пролітаючої орбітальної станції астрофотографу довелося витратити цілих 12 годин і для цього він використовував три телескопи та інше обладнання. Насправді, для того, щоб створити такий знімок, довелося зібрати разом кілька тисяч зображень. МКС можна побачити поряд з великою сонячною плямою. Вона є особливою темнішою ділянкою на Сонці, в якій з'являються сонячні спалахи і викиди плазми.

За словами Маккарті, йому довелося зробити кілька спроб, перш ніж вдалося зафіксувати МКС, що летить на висоті приблизно 400 км над поверхнею Землі. Фотограф знав, що орбітальна станція має пролетіти на тлі Сонця якраз поряд із сонячною плямою, тому всі телескопи були направлені саме туди. Спочатку його камери, що роблять 230 кадрів на секунду, сфотографували саме Сонце, потім саму сонячна пляму і нарешті через багато годин у кадр потрапила МКС.

Ще одне зображення МКС біля сонячної плями Фото: ScienceAlert

За словами Маккарті, кілька дивовижних зображень Сонця було зібрано разом із кількох десятків тисяч знімків, на обробку яких пішло чимало часу. Але результат коштував витрачених зусиль.

Наше Сонце стає все активнішим, а це означає, що незабаром настане так званий сонячний максимум. Це означає, що вже через півтора року на Сонці з'являтимуться дуже часто сонячні спалахи та викиди плазми. Вони будуть дуже сильними, набагато сильнішими, ніж ті, що з'являються зараз, що загрожує появі на Землі найсильніших геомагнітних бур. Докладніше про наслідки потужної сонячної активності Фокус уже писав.

За кілька мільярдів років наше Сонце, як і інші зірки, почне вмирати. Але перед смертю воно перетвориться на гігантську зірку, яка поглине навіть Землю. Як уже писав Фокус, астрономи вперше безпосередньо побачили, як відбувається такий процес у далекій зірковій системі, де знаходиться схожа на Сонце зірка.