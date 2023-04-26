Сонце скоро дістанеться свого максимуму: вчений пояснює, чого чекати жителям Землі

Новий сонячний максимум буде ймовірно набагато сильнішим, ніж попередній.

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На Сонці вже в 2025 році настане пік активності нашої зірки, який називається сонячний максимум, і він настає завжди приблизно в середині циклу активності Сонця, що триває 11 років. Новий сонячний максимум може бути набагато сильнішим за попередній і вплине на космічну погоду та енергосистеми на Землі. Також стане більше яскравих полярних сяйв, видимих не тільки у полярних регіонах планети. Про те, чого очікувати від нового піку сонячної активності, розповідає Метью Оуенс з Університету Редінга, Велика Британія, пише ScienceAlert.

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Новий сонячний максимум

За словами вченого, новий сонячний максимум, коли на Сонці з'являється величезна кількість сонячних спалахів та корональних викидів маси, має настати вже 2025 року. Швидше за все він буде сильнішим, ніж попередній і вплине на космічну погоду, а також це може негативно позначитися на роботі енергосистем і систем зв'язку на Землі. Також від величезних викидів сонячних часток та енергії можуть постраждати не лише супутники на орбіті, а й астронавти на двох космічних станціях: МКС та "Тяньгун".

На Сонці вже в 2025 році настане пік активності нашої зірки, який називається сонячний максимум, і він настає завжди приблизно в середині циклу активності Сонця, що триває 11 років Фото: NASA

Сонячна активність має свої цикли, що тривають кожні 11 років. Приблизно в середині такого циклу настає сонячний максимум, тобто активність Сонця значно зростає. За словами Оуенса, минулий сонячний максимум, який тривав у період між 2012 і 2014 роками, був одним із найслабших за останні 100 років. Але новий пік активності, вважає вчений, буде одним із найсильніших.

Будь-яка сонячна активність пов'язана із змінами у магнітному полі Сонця. І магнітне поле набирає максимальної сили якраз у середині сонячного циклу. Це означає, що на нашій зірці з'являється більше таких особливих регіонів, як сонячні плями і вони народжують викиди енергії та плазми, відомі як сонячні спалахи та корональні викиди маси. Тобто активність Сонця не припиняється ніколи, але в період сонячного мінімуму викиди сонячних часток не мають такого сильного впливу на навколишній космос, у тому числі і на Землю.

Геомагнітні бурі та сонячні спалахи

Коли такі заряджені сонячні частки досягають нашої планети, це призводить до появи геомагнітних бурь і яскравих полярних сяйв. Геомагнітні бурі класифікують, згідно з рівнем їхньої потужності, на п'ять типів: від рівня G1 до рівня G5. Здебільшого Землі під час сонячного мінімуму можуть виникати слабкі геомагнітні бурі рівня G1 і G2. Але що ближче до сонячного максимуму, то частіше учені можуть фіксувати появу дуже сильних геомагнітних бурь.

Коли такі заряджені сонячні частки досягають нашої планети, це призводить до появи геомагнітних бурь Фото: Live Science

Наприклад, кілька днів тому на Землі з'явилася буря рівня G4 і її наслідки у вигляді яскравих полярних сяйв спостерігали навіть жителі України, як уже писав Фокус. Це дуже незвичайно, адже полярні сяйва виникають в основному в північних широтах. Але тепер все змінюється і таких явищ побільшає і їх спостерігатимуть жителі навіть південних широт.

Що стосується сонячних спалахів, то вони також мають свою класифікацію і поділяються на 5 типів, які мають буквені позначення: А, В, С, М і Х. Перші два типи вважаються слабкими і найчастіше з'являються на Сонці. Спалахи класу С і М з'являються лише іноді, та їх кількість зростає, коли Сонце наближається до піку своєї активності. Те саме можна сказати і про найпотужніші спалахи класу Х. За останні кілька місяців таких спалахів стало набагато більше.

За словами Оуенса, під час сонячного максимуму в космос відлітають сонячні частки, які несуть більше енергії, ніж зазвичай. Вони приблизно в 4 рази енергійніші, ніж частки, що вилітають від зірки під час сонячного мінімуму.

Яку небезпеку становить сонячний максимум?

Чим більше сильних спалахів на Сонці, тим більше енергії та випромінювання досягає Землі та навколоземного простору. Таке випромінювання становить серйозну небезпеку не тільки для здоров'я астронавтів, а й для пасажирів літаків. Також такі сильно заряджені сонячні частки можуть вивести з ладу обладнання орбітальних станцій та космічних кораблів. Ще їх негативний вплив може призвести до припинення роботи супутників, аж до того, що вони можуть зійти з орбіти та впасти в атмосферу.

Щодо здоров'я звичайних жителів планети, то підвищене випромінювання Сонця ніяк не вплине на нас. І за це можна сказати спасибі не тільки нашому озоновому шару, а й магнітному полю, що оточує Землю. Водночас очікується значний негативний вплив на енергосистеми, системи зв'язку та навігації на Землі. З огляду на величезну прихильність людини до сучасних технологій це серйозна проблема. Загроза, яку сонячний максимум становить для енергосистем, викликає найбільше занепокоєння, тому що можуть з'явитися системні відключення електроенергії на тривалий період у різних регіонах планети, каже Оуенс.

У той же час, як уже писав Фокус, американський учений Скотт Макінтош вважає, що сонячний максимум настане не в 2025 році, а можливо вже наприкінці цього або на початку наступного року.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили одну з причин, чому в різних шарах Сонця температура значно відрізняється.