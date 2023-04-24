Удар із космосу. Сяйво в небі над Україною було результатом події на Сонці (фото)

Мешканці кількох областей України стали свідками появи у нічному небі дивних сяйв рожевого та зеленого кольору.

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Пізно ввечері у суботу, 23 квітня, жителі кількох областей України спостерігали дивне сяйво у небі, яке було дуже схоже на полярне сяйво. Це атмосферне явище мало рожевий та зелений відтінок. У ніч на 24 квітня такі ж сяйва бачили і жителі центральних та південних штатів США. Виявилося, що Землю накрила одна з найпотужніших геомагнітних бурь, яка викликала появу полярних сяйв набагато південніше місць їхньої звичайної появи.

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Увечері 23 квітня та вдень 24 квітня на Землі з'явилася дуже потужна геомагнітна буря, яка стала наслідком спалаху на Сонці та коронального викиду маси незадовго до вихідних, пише weatherboy.com. За даними Центру прогнозування космічної погоди США, геомагнітна буря мала рівень G4 за п'ятибальною шкалою оцінювання рівня потужності геомагнітних бурь.

Коли відбувається потужний викид енергії та плазми на Сонці, як це трапилося нещодавно, сонячні частки відлітають у космос із величезною швидкістю та можуть досягти нашої планети. Коли це відбувається, сонячні частки вступають у взаємодію з магнітним полем Землі та її атмосферою і виникає геомагнітна буря. І тоді виникають полярні сяйва. Якщо геомагнітна буря дуже потужна, як це було цього разу, то полярні сяйва можуть з'являтися набагато південніше за полярні регіони планети.

Коли відбувається потужний викид енергії та плазми на Сонці, як це трапилося нещодавно, сонячні частинки відлітають у космос із величезною швидкістю та можуть досягти нашої планети. Коли це відбувається, то сонячні частки вступають у взаємодію з магнітним полем Землі та її атмосферою і виникає геомагнітна буря Фото: NASA

Наприклад, вночі 24 квітня багато жителів центральних та південних штатів США бачили в небі яскраві полярні сяйва. А пізно ввечері 23 квітня полярні сяйва рожевого та зеленого кольору бачили і жителі України. Зокрема, як пише УНІАН, незвичайне для нашої країни атмосферне явище було помічене у небі над Київською, Чернігівською, Черкаською, Львівською, Рівненською та Волинською областями.

У небі над Україною з'явилося полярне сяйво Фото: УНІАН

Крім того, що геомагнітні бурі призводять до появи барвистих полярних сяйв, дуже сильні бурі можуть призвести до збоїв у роботі електронних та електричних систем планети. Також такі явища можуть порушити роботу радіозв'язку та систем навігації. Повідомлень про значні проблеми внаслідок геомагнітної бурі рівня G4 не надходило.

У небі над Україною з'явилося полярне сяйво Фото: УНІАН

Найсильнішою геомагнітною бурею в історії вважається буря, що виникла Землі на початку вересня 1859 року. Тоді в Землю врізався найсильніший із відомих потік сонячних часток, що стало результатом появи такої геомагнітної бурі. Тоді на Землі, навіть у районі екватора, з'явилися яскраві полярні сяйва, завдяки яким навіть уночі було дуже світло.

У небі над Україною з'явилося полярне сяйво Фото: УНІАН

Внаслідок цієї сильної геомагнітної бурі були серйозно пошкоджені системи зв'язку того часу, а також енергосистеми. Збій у роботі телеграфного зв'язку стався у всьому світі. Як показують недавні дослідження, якщо щось подібне станеться зараз, то може повністю відключиття інтернет і майже всі супутники зв'язку та навігації вийдуть з ладу. Фінансові втрати від такої геомагнітної бурі оцінюються у трильйони доларів.

У небі над Україною з'явилося полярне сяйво Фото: УНІАН

В принципі дивуватися з того, що на Землі з'явилася така сильна геомагнітна буря не варто. Ці явища найближчим часом з'являтимуться дедалі частіше, адже на Сонці збільшується його активність. Це пов'язано з наближенням нашої зірки до середини свого 11-річного циклу активності, тому на Сонці утворюються у більшій кількості сонячні плями та відбуваються потужні сонячні спалахи та викиди плазми.

Прогнози вчених кажуть, що найсильніші геомагнітні бурі варто очікувати влітку 2025 року. Але недавнє дослідження, як уже писав Фокус, показує, що насправді існує висока ймовірність того, що жителі Землі сильніше відчуватимуть вплив Сонця набагато раніше.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що вибухи наднових призводять до масового вимирання на таких планетах, як Земля.