Удар из космоса. Сияние в небе над Украиной было результатом происшествия на Солнце (фото)

Жители нескольких областей Украины стали свидетелями появления в ночном небе странных сияний розового и зеленого цвета.

Related video

Поздно вечером в субботу, 23 апреля, жители нескольких областей Украины наблюдали странное сияние в небе, которое было очень похоже на полярное сияние. Это атмосферное явление имело розовый и зеленый оттенок. В ночь на 24 апреля такие же сияния видели и жители центральных и южных штатов США. Оказалось, что Землю накрыла одна из самых мощных геомагнитных бурь, которая вызвала появление полярных сияний намного южнее мест их обычного появления.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вечером 23 апреля и днем 24 апреля на Земле появилась очень мощная геомагнитная буря, которая стала следствием вспышки на Солнце и коронального выброса массы незадолго до выходных, пишет weatherboy.com. По данным Центра прогнозирования космической погоды США, геомагнитная буря имела уровень G4 по пятибалльной шкале оценивания уровня мощности геомагнитных бурь.

Когда происходит мощный выброс энергии и плазмы на Солнце, как это случилось недавно, солнечные частицы улетают в космос с огромной скоростью и могут достичь нашей планеты. Когда это происходит, солнечные частицы вступают во взаимодействие с магнитным полем Земли и ее атмосферой и возникает геомагнитная буря. В этом случае появляются полярные сияния. Если геомагнитная буря очень мощная, как это было в этот раз, то полярные сияния могут появляться намного южнее полярных регионов планеты.

Когда происходит мощный выброс энергии и плазмы на Солнце, как это случилось недавно, солнечные частицы улетают в космос с огромной скоростью и могут достичь нашей планеты. Когда это происходит то солнечные частицы вступают во взаимодействие с магнитным полем Земли и ее атмосферой и возникает геомагнитная буря Фото: NASA

Например, ночью 24 апреля многие жители центральных и южных штатов США видели в небе яркие полярные сияния. А поздно вечером 23 апреля полярные сияния розового и зеленого цвета видели и жители Украины. В частности, как пишет УНИАН, необычное для нашей страны атмосферное явление было замечено в небе над Киевской, Черниговской, Черкасской, Львовской, Ривненской и Волынской областями.

В небе над Украиной появилось полярное сияние Фото: УНИАН

Кроме того, что геомагнитные бури приводят к появлению красочных полярных сияний, очень сильные бури могут привести к сбоям в работе электронных и электрических систем на планете. Также такие явления могут нарушить работу радиосвязи и систем навигации. Сообщений о значительных проблемах в результате геомагнитной бури уровня G4 не поступало.

В небе над Украиной появилось полярное сияние Фото: УНИАН

Самой сильной геомагнитной бурей в истории считается буря, возникшая на Земле в первых числах сентября 1859 года. Тогда в Землю врезался самый сильный из известных поток солнечных частиц, что и стало результатом появления такой геомагнитной бури. Тогда на Земле, даже в районе экватора появились яркие полярные сияния, благодаря которым даже ночью было очень светло.

В небе над Украиной появилось полярное сияние Фото: УНИАН

В результате этой сильнейшей геомагнитной бури были серьезно повреждены системы связи того времени, а также энергосистемы. Сбой в работе телеграфной связи произошел по всему миру. Как показывают недавние исследования, если нечто подобное произойдет сейчас, то может полностью отключится Интернет и почти все спутники связи и навигации выйдут из строя. Финансовые потери от такой геомагнитной бури оцениваются в триллионы долларов.

В небе над Украиной появилось полярное сияние Фото: УНИАН

В принципе удивляться тому, что на Земле появилась такая сильная геомагнитная буря не стоит. Эти явления будут в ближайшее время появляться все чаще и чаще, ведь на Солнце увеличивается его активность. Это связано с приближением нашей звезды к середине своего 11-летнего цикла активности, поэтому на Солнце образуются в большем количестве солнечные пятна и происходят мощные солнечные вспышки и выбросы плазмы.

Прогнозы ученых говорят, что самые сильные геомагнитные бури стоит ожидать летом 2025 года. Но недавнее исследование, как уже писал Фокус, показывает, что на самом деле существует высокая вероятность того, что жители Земли будут сильнее ощущать влияние Солнца намного раньше.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что взрывы сверхновых приводят к массовому вымиранию на таких планетах, как Земля.