Взрывы сверхновых приводят к массовому вымиранию на таких планетах, как Земля: стоит ли бояться нам

Влияние сверхновых может уничтожать на соседних с умершими звездами планетах озоновый слой, защищающий жизнь от смертельного ультрафиолетового излучения.

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Астрономы изучили несколько десятков взрывов сверхновых, а также последствий этих событий с помощью космических телескопов, и пришли к неутешительным выводам. Подобные взрывы создают потоки рентгеновского излучения, которые попадая на соседние, похожие на Землю планеты, могут уничтожить большую часть озонового слоя и это приводит к массовому вымиранию. Такой поток излучения может повлиять на планеты, расположенные на расстоянии в 160 световых лет от эпицентра взрыва умершей звезды, пишет Express.

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Ученые из Университета штата Иллинойс, США, изучили 31 сверхновую с помощью четырех космических телескопов. Их данные показывают, что после взрыва сверхновой появляется мощный поток рентгеновского излучения, который при встрече с атмосферой похожей на Землю планеты может привести к массовому вымиранию живых существ. Это происходит из-за того, что большая часть озонового слоя, защищающего планету от опасного влияния ультрафиолетового излучения их звезд, уничтожается.

Ученые из Университета штата Иллинойс, США, изучили 31 сверхновую с помощью четырех космических телескопов Фото: NASA

По словам Яна Брантона из Университета штата Иллинойс, если похожая на Землю планета расположена на расстоянии в 160 световых лет от эпицентра взрыва, то смертельного влияния сверхновой не избежать.

"Дело в том, рентгеновское излучение значительно меняет химических состав таких планет и это приводит к вымиранию всего живого. Но пока землянам бояться нечего. Мы не обнаружили рядом с Землей звезд, которые вскоре взорвутся сверхновыми. Но возможно такой взрыв имел негативное влияние на Землю в прошлом", — говорит Брантон.

Новое исследование предполагает, что после взрыва сверхновой поток рентгеновского излучения вступает во взаимодействие с окружающим межзвездным газом и усиливается. Через несколько месяцев после взрыва, это излучение может достигать ближайших планет, похожих на Землю, и смертельный эффект от его влияния может продолжаться несколько десятков лет.

Новое исследование предполагает, что после взрыва сверхновой поток рентгеновского излучения вступает во взаимодействие с окружающим межзвездным газом и усиливается Фото: NASA

Если сейчас Земле пока ничего не угрожает, то ученые нашли свидетельства того, что взрывы сверхновых возникали недалеко от нашей планеты в прошлом, в диапазоне между 2 и 8 млн лет назад. По оценкам астрономов, старые звезды взрывались на расстоянии от 65 до 500 световых лет от Земли.

Доказательства этому ученые обнаружили не только на Земле в геологических отложениях, но и в ближнем космосе. В частности, речь идет о своеобразном "пузыре" из горячего газа, окруженного оболочкой из холодного газа, размером в примерно 1000 световых лет. В этом "пузыре" сейчас находится Солнечная система.

Иллюстрация планеты, похожей на Землю, расположенной на расстоянии в 160 световых лет от взрыва сверхновой Фото: NASA

Иллюстрация планеты, похожей на Землю, которую достигло смертельное излучение после взрыва сверхновой и произошло массовое вымирание Фото: NASA

Ученые считают, что этот регион космоса сформировался благодаря нескольким взрывам сверхновых примерно 14 млн лет назад. Исследование предполагает, что эти взрывы могли иметь негативные последствия для Земли. Хотя нет данных о каком-либо массовом вымирании на нашей планете в то время, это подтверждает теорию о том, что излучение от сверхновых все же могло повлиять на Земле в более далеком прошлом.

По словам Брантона, тот факт, что смертельное излучение от взрыва сверхновых может либо уничтожить потенциальную жизнь на планетах, либо вообще помешать ее появлению, можно использовать для создания так называемой обитаемой зоны нашей галактики.

"Если иметь данные о прошлых взрывах сверхновых, а также о тех звездах, которые вскоре станут сверхновыми, можно исключить из поиска планеты с потенциальной жизнью, находящиеся рядом с этими событиями, прошлыми или будущими. То есть можно значительно сузить регион поиска обитаемых планет", — говорит Брантон.

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