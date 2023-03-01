Телескоп NASA раскрывает тайны исторической сверхновой Тихо Браге: взрыв произошел 450 лет назад

Ученые получили новую информацию об остатке сверхновой, которая взорвалась в 16 веке и это поможет понять, как здесь происходит ускорение частиц почти до скорости света.

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Международная группа астрономов с помощью космического телескопа IXPE изучила поляризованное рентгеновское излучение остатка сверхновой Тихо Браге. В результате они получили новые данные об этом объекте, который появился в результате мощного космического взрыва и впервые его обнаружили в 1572 году. Осенью того года датский астроном Тихо Браге, в честь которого и назвали остаток сверхновой стал свидетелем появления в небе "новой яркой звезды" в созвездии Кассиопея на расстоянии в 7,5 тысяч световых лет от нас. Результаты нового исследования предоставили ученым новые подсказки относительно того, как ударные волны, созданные взрывом сверхновой, ускоряют частицы почти до скорости света, сообщается на сайте NASA.

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Сверхновые является одними из самых масштабных космических взрывов во Вселенной. Они появляются в результате взрыва умирающей звезды, когда в космос улетает огромное количество вещества и образуется остаток сверхновой в виде туманности, который могут изучать астрономы.

По словам ученых, сверхновая Тихо Браге относится к типу Ia и эти взрывы случаются тогда, когда звезда белый карлик забирает большую часть вещества своего компаньона в двойной звездной системе. После взрыва в космос с огромной скоростью улетают частицы исчезнувшей звезды. Ученые считают, что сверхновые являются источниками большей части космических лучей, которые ежедневно бьют по атмосфере Земли. Но от их вредного влияния нас защищает сильное магнитное поле планеты.

[ + – ] По словам ученых, сверхновая Тихо Браге (на снимке показан остаток этой сверхновой) относится к типу Ia и эти взрывы случаются тогда, когда звезда белый карлик забирает большую часть вещества своего компаньона в двойной звездной системе. После взрыва в космос с огромной скоростью улетают частицы исчезнувшей звезды Фото: NASA

Считается, что в результате взрыва сверхновой, который наблюдали астрономы, в том числе и Тихо Браге, осенью 1572 года освободилась такое количество энергии, которое наше Солнце могло бы произвести за все время своей жизни, то есть за примерно 10 млрд лет.

Данные телескопа IXPE впервые смогли показать структуру магнитных полей, связанных с ударной волной, которая и через 450 лет распространяется в космосе после изначального взрыва сверхновой. Это позволяет ученым лучше понять, как здесь ускоряются частицы.

Новая информация поможет ученым понять, как в остатке сверхновой Тихо Браге другие подобных объектах частицы достигают скорости света, т оесть как здесь происходит ускорение частиц, которое намного выше, чем могут создать самые мощные ускорители частиц на Земле.

[ + – ] Данные телескопа IXPE впервые смогли показать структуру магнитных полей, связанных с ударной волной, которая и через 450 лет распространяется в космосе после изначального взрыва сверхновой. Это позволяет ученым лучше понять, как здесь ускоряются частицы Фото: NASA

Информации, полученная телескопом IXPE позволяет ученым лучше понять процесс, с помощью которого космические лучи, то есть высокоэнергетические частицы, которые пронизывают нашу галактику, ускоряются остатками сверхновых. Телескоп IXPE помог ученым составить карту формы магнитного поля сверхновой Тихо Браге с беспрецедентной точностью.

Ученые также смогли обнаружить как сходства, так и отличия в процессах, которые происходят в еще одном известном объекте – остатке сверхновой Кассиопея А. Ученые предполагают, что остаток сверхновой Тихо Браге обладает более упорядоченным и менее турбулентным магнитным полем.

О результатах исследования остатка сверхновой Кассиопея А, который находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от нас, Фокус уже писал. Кстати в этом исследовании ученым также помог космический телескоп IXPE.

Также с помощью этой обсерватории, как уже писал Фокус, ученые смогли разгадать давнюю загадку черной дыры, которая находится в центре блазара, одного из самых ярких объектов во Вселенной на расстоянии в 450 млн световых лет от нас.