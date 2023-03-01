Телескоп NASA розкриває таємниці історичної наднової Тихо Браге: вибух стався 450 років тому

Вчені отримали нову інформацію про залишок наднової, яка вибухнула в 16 столітті, і це допоможе зрозуміти, як відбувається прискорення частинок майже до швидкості світла.

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Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа IXPE вивчила поляризоване рентгенівське випромінювання залишку наднової Тихо Браге. В результаті вони отримали нові дані про цей об'єкт, який з'явився в результаті потужного космічного вибуху і вперше його виявили у 1572 році. Восени того року датський астроном Тихо Браге, на честь якого і назвали залишок наднової, став свідком появи в небі "нової яскравої зірки" в сузір'ї Кассіопея на відстані 7,5 тисячі світлових років від нас. Результати нового дослідження надали вченим нові підказки щодо того, як ударні хвилі, створені вибухом наднової, прискорюють частки майже до швидкості світла, повідомляється на сайті NASA.

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Наднові є одними з наймасштабніших космічних вибухів у Всесвіті. Вони з'являються в результаті вибуху зірки, що вмирає, коли в космос відлітає величезна кількість речовини і утворюється залишок наднової у вигляді туманності, який можуть вивчати астрономи.

За словами вчених, наднова Тихо Браге відноситься до типу Ia і ці вибухи трапляються тоді, коли зірка білий карлик забирає більшу частину речовини свого компаньйона у подвійній зірковій системі. Після вибуху в космос із величезною швидкістю відлітають частки зниклої зірки. Вчені вважають, що наднові є джерелами більшої частини космічних променів, які б'ють щодня по атмосфері Землі. Але від їхнього шкідливого впливу нас захищає сильне магнітне поле планети.

[ + – ] За словами вчених, наднова Тихо Браге (на знімку показаний залишок цієї наднової) відноситься до типу Ia і ці вибухи трапляються тоді, коли зірка білий карлик забирає більшу частину речовини свого компаньйона у подвійній зірковій системі. Після вибуху в космос із величезною швидкістю відлітають частки зниклої зірки Фото: NASA

Вважається, що внаслідок вибуху наднової, який спостерігали астрономи, в тому числі і Тихо Браге, восени 1572 року звільнилася така кількість енергії, яку наше Сонце могло б виробити за весь час свого життя, тобто приблизно за 10 млрд років.

Дані телескопа IXPE вперше змогли показати структуру магнітних полів, пов'язаних із ударною хвилею, яка і через 450 років поширюється в космосі після початкового вибуху наднової. Це дозволяє вченим краще зрозуміти, як тут пришвидшуються частки.

Нова інформація допоможе вченим зрозуміти, як у залишку наднової Тихо Браге інші подібні об'єкти частинки досягають швидкості світла, тобто як тут відбувається прискорення частинок, яке набагато вище, ніж можуть створити найпотужніші прискорювачі частинок на Землі.

[ + – ] Дані телескопа IXPE вперше змогли показати структуру магнітних полів, пов'язаних із ударною хвилею, яка і через 450 років поширюється в космосі після початкового вибуху наднової. Це дозволяє вченим краще зрозуміти, як тут прискорюються частки Фото: NASA

Інформація, отримана телескопом IXPE, дозволяє вченим краще зрозуміти процес, за допомогою якого космічні промені, тобто високоенергетичні частинки, які пронизують нашу галактику, прискорюються залишками наднових. Телескоп IXPE допоміг вченим скласти карту форми магнітного поля наднової Тихо Браге з безпрецедентною точністю.

Вчені також змогли виявити як подібності, так і відмінності в процесах, які відбуваються в ще одному відомому об'єкті — залишку наднової Кассіопея А. Вчені припускають, що залишок наднової Тихо Браге має більш впорядковане і менш турбулентне магнітне поле.

Про результати дослідження залишку наднової Кассіопеї А, яка знаходиться на відстані в 11 тисяч світлових років від нас, Фокус вже писав. До речі, у цьому дослідженні вченим також допоміг космічний телескоп IXPE.

Також за допомогою цієї обсерваторії, як уже писав Фокус, вчені змогли розгадати давню загадку чорної діри, яка знаходиться в центрі блазару, одного з найяскравіших об'єктів у Всесвіті на відстані 450 млн світлових років від нас.