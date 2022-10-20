Вчені розкрили ще один секрет знаменитої зірки Кассіопея А, що вибухнула

Нові результати дослідження розкривають природу залишку наднової, в якій частки набирають швидкість, близьку до швидкості світла.

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Вчені проаналізували нові дані космічного апарату IXPE, щоб розкрити нові секрети залишку наднової Кассіопея А. Цей залишок зірки, що вибухнула, знаходиться на відстані в 11 тисяч світлових років від нас і вперше світло від цього вибуху долетіло до Землі понад 300 років тому. Вчені вперше змогли виміряти та вивчити поляризоване рентгенівське випромінювання, яке походить від Кассіопея А. Дане дослідження проливає нове світло на природу подібних об'єктів у космосі, пише SciTechDaily.

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Апарат IXPE є першим із свого роду, який може вимірювати поляризацію рентгенівського випромінювання з високим рівнем чутливості. Його створили для розкриття секретів залишків вибухів наднових, потужних потоків частинок, які розлітаються в космос зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Причина, через яку апарат IXPE спочатку досліджував Кассіопею А, полягає в тому, що в цьому залишку наднової з'явилися ударні хвилі, які є одними з найшвидших у Чумацькому Шляху.

[ + – ] Причина, через яку апарат IXPE спочатку досліджував Кассіопею А, полягає в тому, що в цьому залишку наднової з'явилися ударні хвилі, які є одними з найшвидших у Чумацькому Шляху Фото: NASA

Незважаючи на свої надвисокі швидкості, частинки, підхоплені ударними хвилями в Кассіопеї А, не відлітають від залишку наднової, тому що їх втримують магнітні поля. Частинки змушені обертатися навколо силових ліній магнітного поля, а електрони випускають світло, яке є поляризованим.

Під час досліджень поляризації цього світла, вчені можуть реконструювати те, що відбувається всередині цього залишку наднової. Вчені виявили нові властивості залишку наднової, зокрема, вони з'ясували, що тут випускається набагато менший відсоток поляризованого рентгенівського випромінювання, ніж вважалося раніше.

"Ми не тільки вперше отримали інформацію про поляризаційні властивості рентгенівського випромінювання для залишків наднових, але також тепер ми знаємо, як вони змінюються в різних областях наднової", — каже Ріккардо Феррацолі з Італійського національного інституту астрофізики.

[ + – ] Кассіопея А — це залишок від вибуху наднової зірки, який знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років у сузір'ї Кассіопея. Наднова – це катастрофічний вибух, який відбувається наприкінці життя дуже великої та дуже важкої зірки Фото: NASA

Кассіопея А — це залишок від вибуху наднової зірки, який знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років у сузір'ї Кассіопея. Наднова – це катастрофічний вибух, який відбувається наприкінці життя дуже великої та дуже важкої зірки. Після такого вибуху з'являється оболонка з речовини або туманність, що розширюється, яка і називається залишком наднової.

Фокус вже писав про те, що вчені з'ясували, що залишок наднової Кассіопея А поводиться дивним чином. Частини цієї туманності розширяться нерівномірно і, ймовірно, це сталося через зіткнення з іншим космічним об'єктом.

Також Фокус писав про те, що потужні зірки попереджають, що незабаром вибухнуть надновими. І вчені знають як це визначити.

Щодо інших космічних відкриттів, то як уже писав Фокус, астрономи виявили найближчу до Землі чорну діру.