Код червоний. Масивні зірки попереджають, що скоро вибухнуть у наднові

Згідно з новим дослідженням, дізнатися, що дуже скоро з'явиться наднова, досить просто.

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Коли величезні зірки вже перебувають наприкінці свого життєвого циклу, вони стають червоними надгігантами. А смерть для таких зірок настає внаслідок вибуху наднової, коли зірка викидає в космос усю свою речовину та перетворюється на крихітні об'єкти — або нейтронні зірки, або чорні діри зоряної маси. Учені з університету Ліверпуля Джона Мура та Університету Монпельє представили своє нове дослідження, у якому вони стверджують, що знають, як зафіксувати той момент, коли зірка ось-ось вибухне, пише Phys.

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Можна сміливо сказати, що група астрономів створила "систему раннього попередження", щоб передбачати вибух величезних зірок. А саме момент, коли червоний надгігант зникне внаслідок вибуху наднової.

Учені створили моделювання та з'ясували, що червоні надгіганти, які в основному мають масу, яка від 8 до 20 разів більша за масу Сонця, раптово втрачають свою яскравість перед самою космічною катастрофою.

[ + – ] Учені створили моделювання та з'ясували, що червоні надгіганти, які в основному мають масу, яка від 8 до 20 разів більша за масу Сонця, раптово втрачають свою яскравість перед самою космічною катастрофою Фото: wikipedia

Якщо бути точніше, то ці зірки в 100 разів менше видно у видимому світлі за кілька місяців до своєї смерті. Вчені вважають, що таке зниження яскравості зірки пов'язане з тим, що за дуже короткий час ці зірки огортає пелена з речовини, яка вже викинута із зірки. Саме цей покрив і знижує яскравість зірок.

До нового дослідження астрономи точно не знали, скільки часу потрібно зірці, яка закінчує своє життя, щоб накопичити довкола себе цю речовину, яка є прямим сигналом до швидкого вибуху. Але в межах своєї наукової роботи група астрономів уперше змогла створити модель поведінки червоних надгігантів, оповитих викинутою речовиною.

[ + – ] Можна сміливо сказати, що група астрономів створила "систему раннього попередження", щоб передбачати вибух величезних зірок. А саме момент, коли червоний надгігант зникне внаслідок вибуху наднової. Фото: ESO

"Ми використовували старі знімки подібних зірок, які через рік вибухнули надновою. На цих знімках червоні надгіганти мають такий вигляд, як і повинні. Це означає, що їхній покрив ще не сформувався. Так ми дійшли висновку, що ця пелена формується за менший період часу, тобто менше, ніж за рік, а це неймовірно швидко", — каже Бенджамін Девіс із Ліверпульського університету Джона Мура.

За словами вчених, цей щільний покрив, швидше за все, формується всього за кілька місяців до смерті зірки. У цей час він дуже сильно її закриває, і зірка стає занадто тьмяною для спостережень у видимому світлі.

"За день до вибуху на місці зірки взагалі нічого не буде видно, ніби її там і немає. Досі ми могли побачити наднову, коли вибух стався всього за кілька годин до цього. Але тепер ми можемо спостерігати за зірками, що вмирають, у режимі реального часу, тобто ми зможемо побачити сам вибух, коли зірка зникає”, — каже Девіс.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в космосі рекордний потік випромінювання, який з'явився внаслідок величезного вибуху. Джерело випромінювання поки що не визначене, то вчені схиляються до того, що це все-таки був вибух наднової.