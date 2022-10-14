Код червоний. Масивні зірки попереджають, що скоро вибухнуть у наднові
Згідно з новим дослідженням, дізнатися, що дуже скоро з'явиться наднова, досить просто.
Коли величезні зірки вже перебувають наприкінці свого життєвого циклу, вони стають червоними надгігантами. А смерть для таких зірок настає внаслідок вибуху наднової, коли зірка викидає в космос усю свою речовину та перетворюється на крихітні об'єкти — або нейтронні зірки, або чорні діри зоряної маси. Учені з університету Ліверпуля Джона Мура та Університету Монпельє представили своє нове дослідження, у якому вони стверджують, що знають, як зафіксувати той момент, коли зірка ось-ось вибухне, пише Phys.
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Можна сміливо сказати, що група астрономів створила "систему раннього попередження", щоб передбачати вибух величезних зірок. А саме момент, коли червоний надгігант зникне внаслідок вибуху наднової.
Учені створили моделювання та з'ясували, що червоні надгіганти, які в основному мають масу, яка від 8 до 20 разів більша за масу Сонця, раптово втрачають свою яскравість перед самою космічною катастрофою.
Якщо бути точніше, то ці зірки в 100 разів менше видно у видимому світлі за кілька місяців до своєї смерті. Вчені вважають, що таке зниження яскравості зірки пов'язане з тим, що за дуже короткий час ці зірки огортає пелена з речовини, яка вже викинута із зірки. Саме цей покрив і знижує яскравість зірок.
До нового дослідження астрономи точно не знали, скільки часу потрібно зірці, яка закінчує своє життя, щоб накопичити довкола себе цю речовину, яка є прямим сигналом до швидкого вибуху. Але в межах своєї наукової роботи група астрономів уперше змогла створити модель поведінки червоних надгігантів, оповитих викинутою речовиною.
"Ми використовували старі знімки подібних зірок, які через рік вибухнули надновою. На цих знімках червоні надгіганти мають такий вигляд, як і повинні. Це означає, що їхній покрив ще не сформувався. Так ми дійшли висновку, що ця пелена формується за менший період часу, тобто менше, ніж за рік, а це неймовірно швидко", — каже Бенджамін Девіс із Ліверпульського університету Джона Мура.
За словами вчених, цей щільний покрив, швидше за все, формується всього за кілька місяців до смерті зірки. У цей час він дуже сильно її закриває, і зірка стає занадто тьмяною для спостережень у видимому світлі.
"За день до вибуху на місці зірки взагалі нічого не буде видно, ніби її там і немає. Досі ми могли побачити наднову, коли вибух стався всього за кілька годин до цього. Але тепер ми можемо спостерігати за зірками, що вмирають, у режимі реального часу, тобто ми зможемо побачити сам вибух, коли зірка зникає”, — каже Девіс.
Як уже писав Фокус, астрономи виявили в космосі рекордний потік випромінювання, який з'явився внаслідок величезного вибуху. Джерело випромінювання поки що не визначене, то вчені схиляються до того, що це все-таки був вибух наднової.