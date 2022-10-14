Код красный. Массивные звезды предупреждают, что скоро взорвутся в сверхновые

Согласно новому исследованию, узнать, что совсем скоро появится сверхновая достаточно просто.

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Когда огромные звезды уже находятся в конце своего жизненного цикла, то они становятся красными сверхгигантами. А смерть для таких звезд наступает в результате взрыва сверхновой, когда звезда выбрасывает в космос все свое вещество и превращается в крошечные объекты – либо нейтронные звезды, либо в черные дыры звездной массы. Ученые из Ливерпульского университета Джона Мура и Университета Монпелье представили свое новое исследование, в котором они утверждают, что знают, как зафиксировать тот момент, когда звезда вот-вот взорвется, пишет Phys.

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Можно сказать, что группа астрономов создала "систему раннего предупреждения", чтобы предсказывать взрыв огромных звезд. А именно момент, когда красный сверхгигант исчезнет в результате взрыва сверхновой.

Ученые создали моделирование и выяснили, что красные сверхгиганты, которые в основном имеют массу, которая от 8 до 20 раз больше массы Солнца, внезапно теряют свою яркость перед самой космической катастрофой.

[ + – ] Ученые создали моделирование и выяснили, что красные сверхгиганты, которые в основном имеют массу, которая от 8 до 20 раз больше массы Солнца, внезапно теряют свою яркость перед самой космической катастрофой Фото: wikipedia

Если быть точнее, то эти звезды в 100 раз меньше видны в видимом свете за несколько месяцев до своей смерти. Ученые считают, что такое снижение яркости звезды связано с тем, что за очень короткое время эти звезды окутывает пелена из вещества, которое уже выброшено со звезды. Именно этот покров и снижает яркость звезд.

До нового исследования астрономы точно не знали, сколько времени требуется звезде, которая заканчивает свою жизнь, чтобы накопить вокруг себя это вещество, которое является прямым сигналом к скорому взрыву. Но в рамках своей научной работы группа астрономов впервые смогла создать модель поведения красных сверхгигантов, окутанных выброшенным веществом.

[ + – ] Можно сказать, что группа астрономов создала "систему раннего предупреждения", чтобы предсказывать взрыв огромных звезд. А именно момент, когда красный сверхгигант исчезнет в результате взрыва сверхновой Фото: ESO

"Мы использовали старые снимки подобных звезд, которые через год взорвались сверхновой. На этих снимках красные сверхгиганты выглядят так, как и должны выглядеть. Это значит, что их покров еще не сформировался. Таким образом мы пришли к выводу, что эта пелена формируется за меньший период времени, то есть меньше, чем за год, а это невероятно быстро", — говорит Бенджамин Дэвис из Ливерпульского университета Джона Мура.

По словам ученых, этот плотный покров скорее всего формируется всего за несколько месяцев до смерти звезды. В это время он очень сильно ее закрывает, и звезда становится слишком тусклой для наблюдений в видимом свете.

"За день до взрыва на месте звезды вообще ничего не будет видно, как будто ее там и нет. До сих пор мы могли увидеть сверхновую, когда взрыв произошел всего за несколько часов до этого. Но теперь мы можем наблюдать за умирающими звездами в режиме реального времени, то есть мы сможем увидеть сам взрыв, когда звезда исчезает", — говорит Дэвис.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в космосе рекордный поток излучения, который появился в результате огромного взрыва. Источник излучения пока не определен, то ученые склоняются к тому, что это все-таки был взрыв сверхновой.