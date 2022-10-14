Код красный. Массивные звезды предупреждают, что скоро взорвутся в сверхновые
Согласно новому исследованию, узнать, что совсем скоро появится сверхновая достаточно просто.
Когда огромные звезды уже находятся в конце своего жизненного цикла, то они становятся красными сверхгигантами. А смерть для таких звезд наступает в результате взрыва сверхновой, когда звезда выбрасывает в космос все свое вещество и превращается в крошечные объекты – либо нейтронные звезды, либо в черные дыры звездной массы. Ученые из Ливерпульского университета Джона Мура и Университета Монпелье представили свое новое исследование, в котором они утверждают, что знают, как зафиксировать тот момент, когда звезда вот-вот взорвется, пишет Phys.
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Можно сказать, что группа астрономов создала "систему раннего предупреждения", чтобы предсказывать взрыв огромных звезд. А именно момент, когда красный сверхгигант исчезнет в результате взрыва сверхновой.
Ученые создали моделирование и выяснили, что красные сверхгиганты, которые в основном имеют массу, которая от 8 до 20 раз больше массы Солнца, внезапно теряют свою яркость перед самой космической катастрофой.
Если быть точнее, то эти звезды в 100 раз меньше видны в видимом свете за несколько месяцев до своей смерти. Ученые считают, что такое снижение яркости звезды связано с тем, что за очень короткое время эти звезды окутывает пелена из вещества, которое уже выброшено со звезды. Именно этот покров и снижает яркость звезд.
До нового исследования астрономы точно не знали, сколько времени требуется звезде, которая заканчивает свою жизнь, чтобы накопить вокруг себя это вещество, которое является прямым сигналом к скорому взрыву. Но в рамках своей научной работы группа астрономов впервые смогла создать модель поведения красных сверхгигантов, окутанных выброшенным веществом.
"Мы использовали старые снимки подобных звезд, которые через год взорвались сверхновой. На этих снимках красные сверхгиганты выглядят так, как и должны выглядеть. Это значит, что их покров еще не сформировался. Таким образом мы пришли к выводу, что эта пелена формируется за меньший период времени, то есть меньше, чем за год, а это невероятно быстро", — говорит Бенджамин Дэвис из Ливерпульского университета Джона Мура.
По словам ученых, этот плотный покров скорее всего формируется всего за несколько месяцев до смерти звезды. В это время он очень сильно ее закрывает, и звезда становится слишком тусклой для наблюдений в видимом свете.
"За день до взрыва на месте звезды вообще ничего не будет видно, как будто ее там и нет. До сих пор мы могли увидеть сверхновую, когда взрыв произошел всего за несколько часов до этого. Но теперь мы можем наблюдать за умирающими звездами в режиме реального времени, то есть мы сможем увидеть сам взрыв, когда звезда исчезает", — говорит Дэвис.
Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в космосе рекордный поток излучения, который появился в результате огромного взрыва. Источник излучения пока не определен, то ученые склоняются к тому, что это все-таки был взрыв сверхновой.