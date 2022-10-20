Ученые раскрыли еще один секрет знаменитой взорвавшейся звезды Кассиопея А
Новые результаты исследования раскрывают природу остатка сверхновой, в которой частицы набирают скорость сравнимую со скоростью света.
Ученые проанализировали новые данные космического аппарата IXPE, чтобы раскрыть новые секреты остатка сверхновой Кассиопея А. Этот остаток взорвавшейся звезды находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от нас и впервые свет от этого взрыва долетел до Земли более 300 лет назад. Ученые впервые смогли измерить и изучить поляризованное рентгеновское излучение, которое исходит от Кассиопея А. Данное исследование проливает новый свет на природу подобных объектов в космосе, пишет SciTechDaily.
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Аппарат IXPE, является первым из себе подобных, который может измерять поляризацию рентгеновского излучения с высоким уровнем чувствительности. Его создали для раскрытия секретов остатков взрывов сверхновых, мощных потоков частиц, которые разлетаются в космос со скоростью почти сравнимой со скоростью света.
Причина, по которой аппарат IXPE изначально исследовал Кассиопею А, состоит в том, что в этом остатке сверхновой появились ударные волны, которые являются одними из самых быстрых в Млечном Пути.
Несмотря на свои сверхвысокие скорости, частицы, подхваченные ударными волнами в Кассиопеи А, не улетают от остатка сверхновой, потому что их удерживают магнитные полям. Частицы вынуждены вращаться вокруг силовых линий магнитного поля, а электроны выпускают свет, который является поляризованным.
Изучая поляризацию этого света, ученые могут реконструировать то, что происходит внутри этого остатка сверхновой. Ученые обнаружили новые свойства остатка сверхновой, в частности они выяснили, что здесь выпускается намного меньший процент поляризованного рентгеновского излучения, чем считалось раньше.
"Мы не только впервые получили информацию о поляризационных свойствах рентгеновского излучения для остатков сверхновых, но также теперь мы знаем, как они меняются в разных областях сверхновой", — говорит Риккардо Ферраццоли из Итальянского национального института астрофизики.
Кассиопея А — это остаток от взрыва сверхновой звезды, который находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет в созвездии Кассиопея. Сверхновая — это катастрофический взрыв, который происходит в конце жизни очень большой и очень тяжелой звезды. После такого взрыва появляется расширяющаяся оболочка из вещества или туманность, которая и называется остатком сверхновой.
Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что остаток сверхновой Кассиопея А ведет себя странным образом. Части этой туманности расширятся неравномерно и скорее всего это произошло из-за столкновения с другим космическим объектом.
Также Фокус писал о том, что массивные звезды предупреждают, что скоро взорвутся сверхновыми. И ученые знают, как это определить.
Что касается других космических открытий, то как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую близкую к Земле черную дыру.