В атмосфере Солнца происходит что-то странное: ученые смогли разгадать одну из тайн нашей звезды

Солнце таит в себе немало секретов, но теперь астрономы поняли, почему на нашей звезде в сотни раз отличается температура в ее атмосфере.

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На Солнце происходит много процессов, которые до сих пор непонятны астрономам. Но с помощью космического аппарата Solar Orbiter ученые смогли приблизиться к разгадке одной из тайн Солнца. В частности, они обнаружили одну из причин, почему некоторые части Солнца имеют в сотни раз более высокую температуру, чем другие. За этим стоят уникальные процессы в магнитном поле звезды, пишет ScienceAlert.

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Температура Солнца

Температура на поверхности Солнца составляет примерно 5500 градусов Цельсия, но глубже в атмосфере звезды она повышается до 2 млн градусов Цельсия, то есть она отличается почти в 400 раз. Уже давно ученые считают, что такое изменение температуры является нормальным для звезд, но до сих было не ясно почему происходят эти изменения. Одна из главных теорий происходящего говорит, что причиной такого явления на нашей звезде скорее всего являются постоянные мелкомасштабные пересоединения силовых линий магнитного поля.

Магнитные поля на Солнце

О крупномасштабных пересоединениях силовых линий магнитного поля на Солнце известно уже много. Дело в том, что Солнце, как и другие звезды представляет собой сферу из плазмы, которая состоит из заряженных частиц, а они в свою очередь очень хорошо вступают во взаимодействие с электромагнитными силами. То есть на Солнце присутствует большое количество магнитных полей.

Сейчас ученые знают, что над фотосферой, самым внутренним слоем атмосферы Солнца происходит постоянное пересоединение силовых линий магнитного поля, то есть эти линии могут изгибаться, ломаться, а затем снова соединяться. Из-за этого происходит мощный выброс энергии, что становится причиной появления известных солнечных вспышек и корональных выбросов массы в космос. В результате этих выбросов потоки плазмы улетают в окружающее пространство и достигают в том числе и Земли.

Но увидеть мелкомасштабные пересоединения силовых линий магнитного поля, которые могут способствовать значительному повышению температуры на Солнце, до сих пор не удавалось. Поэтому было трудно доказать главную теорию.

Температура на поверхности Солнца составляет примерно 5500 градусов Цельсия, но глубже в атмосфере звезды она повышается до 2 млн градусов Цельсия, то есть она отличается почти в 400 раз Фото: NASA

Новое открытие ученых

Но космическому аппарату Solar Orbiter удалось подлететь очень близко к Солнцу, чтобы изучить процессы, происходящие на звезде в достаточно мелких деталях. Во время одного из таких сближений со звездой Solar Orbiter смог увидеть нечто необычное в атмосфере Солнца. Ученые смогли получить изображения процесса пересоединения силовых линий магнитного поля в мелком масштабе, чего раньше еще не наблюдали.

Космический аппарат нашел нулевую точку магнитного поля, где сила этого поля падает до нуля. Это точка пересоединения линий магнитного поля. В течение часа приборы аппарата фиксировали, что температура Солнца в этой нулевой точки держится на уровне 10 млн градусов Цельсия. Также эта нулевая точка создавала очень быстрый непрерывный поток плазмы, уходящий в другие части Солнца.

Оказалось, что в нулевой точке также в течение 4 минут происходили сразу две разные фазы магнитного пересоединения. По словам ученых, благодаря этому энергия уходила дальше в корону, что и обеспечивало сильный нагрев Солнца в некоторых его частях. То есть ученые получили одну из причин того, почему температура в разных слоях солнечной атмосферы изменяется.

По словам ученых, они впервые получили доказательство того, что на поверхности Солнца происходит постоянное мелкомасштабное пересоединение силовых линий магнитного поля. Это подтверждает давно существующую теорию, а также это важный шаг к полной разгадке причин сильного нагрева солнечной короны.

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