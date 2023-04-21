В гости к Земле прилетела карликовая планета: она подошла ближе всего за последние 285 лет

Карликовая планета Хаумеа, которая немного меньше Плутона, вращается быстрее всего вокруг своей оси среди всех известных объектов Солнечной системы.

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Карликовая планета Хаумеа которая находится на краю Солнечной системы в поясе Койпера, 21 апреля приблизилась на самое короткое расстояние от Земли за 285 лет, пишет Space.

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Хаумеа представляет собой транснептуновый объект (это объекты, которые находятся за Нептуном, восьмой планетой нашей звездной системы) и впервые он был обнаружен на краю Солнечной системы в 2004 году. Изначально этот объект получил название 2003 EL61.

Хаумеа представляет собой транснептуновый объект (это объекты, которые находятся за Нептуном, восьмой планетой нашей звездной системы) и впервые он был обнаружен на краю Солнечной системы в 2004 году. Иллюстрация Фото: NASA

Но в 2008 году транснептуновый объект, который делает полный оборот вокруг Солнца за 285 лет, получил название Хаумеа, в честь гавайской богини плодородия. Также астрономы решили, что это карликовая планета и Хаумеа стала пятой известной карликовой планетой вместе с Плутоном, Эридой и Макемаке в поясе Койпера и Церерой в главном поясе астероидов.

Эта карликовая планета имеет средний радиус в 800 км, поэтому она немного меньше Плутона, но она имеет совсем не сферическую форму. Хаумеа настолько быстро вращается вокруг своей оси, что для совершения полного оборота ей нужно всего 4 часа. То есть, если бы вы находились на этой карликовой планете сутки бы длились как раз столько времени.

Из-за центробежной силы, которую планета испытывает из-за такой скорости вращения, Хаумеа вытянута и похожа на мяч для регби. Поэтому она значительно отличается по форме от большинства обычных и карликовых планет Солнечной системы.

Хаумеа и два ее спутника Хииака и Намака. Иллюстрация Фото: NASA

За время своего перемещения в космосе вокруг Солнца за 285 лет Хаумеа может находится на расстоянии от 34 до 51 астрономической единицы от Земли. Напоминаем, что астрономическая единица – это расстояние от нашей планеты до Солнца и оно составляет 149 млн км. 21 апреля Хаумеа как раз находится ближе всего к Земле, то есть на расстоянии в 34 астрономических единицы.

Фокус уже писал о том, почему ученые для измерений в космосе использую не совсем обычные единицы измерения.

Что касается других особенностей Хаумеа, то это единственная карликовая планета в Солнечной системе, которая имеет кольца. Также вокруг этой карликовой планеты вращается два спутника, получившие свои названия в честь дочерей гавайской богини Хаумеа – Хииака и Намака.

Хаумеа и два ее спутника Хииака и Намака, фото космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Примерный диаметр спутника Хииака составляет 350 км, а размер спутника Намака примерно вдове меньший. Последний совершает полный оборот вокруг Хаумеа за 18 земных дней, а Хииака – за 49 земных дней.

Как уже писал Фокус, в прошлом году ученые представили исследование, в котором они описали вероятный способ появления такой необычной карликовой планеты, как Хаумеа. По словам ученых, изначально планета была немного больше и вращалась с другой скоростью.

Напоминаем, что стало известно место падения на Землю ставшего уже очень известным, благодаря недавним событиям в небе над Киевом, космического аппарата NASA.