В гости к Земле прилетела карликовая планета: она подошла ближе всего за последние 285 лет
Карликовая планета Хаумеа, которая немного меньше Плутона, вращается быстрее всего вокруг своей оси среди всех известных объектов Солнечной системы.
Карликовая планета Хаумеа которая находится на краю Солнечной системы в поясе Койпера, 21 апреля приблизилась на самое короткое расстояние от Земли за 285 лет, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Хаумеа представляет собой транснептуновый объект (это объекты, которые находятся за Нептуном, восьмой планетой нашей звездной системы) и впервые он был обнаружен на краю Солнечной системы в 2004 году. Изначально этот объект получил название 2003 EL61.
Но в 2008 году транснептуновый объект, который делает полный оборот вокруг Солнца за 285 лет, получил название Хаумеа, в честь гавайской богини плодородия. Также астрономы решили, что это карликовая планета и Хаумеа стала пятой известной карликовой планетой вместе с Плутоном, Эридой и Макемаке в поясе Койпера и Церерой в главном поясе астероидов.
Эта карликовая планета имеет средний радиус в 800 км, поэтому она немного меньше Плутона, но она имеет совсем не сферическую форму. Хаумеа настолько быстро вращается вокруг своей оси, что для совершения полного оборота ей нужно всего 4 часа. То есть, если бы вы находились на этой карликовой планете сутки бы длились как раз столько времени.
Из-за центробежной силы, которую планета испытывает из-за такой скорости вращения, Хаумеа вытянута и похожа на мяч для регби. Поэтому она значительно отличается по форме от большинства обычных и карликовых планет Солнечной системы.
За время своего перемещения в космосе вокруг Солнца за 285 лет Хаумеа может находится на расстоянии от 34 до 51 астрономической единицы от Земли. Напоминаем, что астрономическая единица – это расстояние от нашей планеты до Солнца и оно составляет 149 млн км. 21 апреля Хаумеа как раз находится ближе всего к Земле, то есть на расстоянии в 34 астрономических единицы.
Фокус уже писал о том, почему ученые для измерений в космосе использую не совсем обычные единицы измерения.
Что касается других особенностей Хаумеа, то это единственная карликовая планета в Солнечной системе, которая имеет кольца. Также вокруг этой карликовой планеты вращается два спутника, получившие свои названия в честь дочерей гавайской богини Хаумеа – Хииака и Намака.
Примерный диаметр спутника Хииака составляет 350 км, а размер спутника Намака примерно вдове меньший. Последний совершает полный оборот вокруг Хаумеа за 18 земных дней, а Хииака – за 49 земных дней.
Как уже писал Фокус, в прошлом году ученые представили исследование, в котором они описали вероятный способ появления такой необычной карликовой планеты, как Хаумеа. По словам ученых, изначально планета была немного больше и вращалась с другой скоростью.
Напоминаем, что стало известно место падения на Землю ставшего уже очень известным, благодаря недавним событиям в небе над Киевом, космического аппарата NASA.