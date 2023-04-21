У гості до Землі прилетіла карликова планета: вона підійшла ближче за останні 285 років

Карликова планета Гаумеа, яка трохи менша за Плутон, обертається найшвидше навколо своєї осі серед усіх відомих об'єктів Сонячної системи.

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Карликова планета Гаумеа, яка знаходиться на краю Сонячної системи в поясі Койпера, 21 квітня наблизилася на найкоротшу відстань від Землі за 285 років, пише Space.

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Гаумеа є транснептуновим об'єктом (це об'єкти, які знаходяться за Нептуном, восьмою планетою нашої зіркової системи) і вперше він був виявлений на краю Сонячної системи в 2004 році. Спочатку цей об'єкт отримав назву 2003 EL61.

Гаумеа є транснептуновим об'єктом (це об'єкти, які знаходяться за Нептуном, восьмою планетою нашої зіркової системи) і вперше він був виявлений на краю Сонячної системи в 2004 році. Ілюстрація Фото: NASA

Але в 2008 році транснептуновий об'єкт, який робить повний оберт навколо Сонця за 285 років, отримав назву Гаумеа, на честь гавайської богині родючості. Також астрономи вирішили, що це карликова планета і Гаумеа стала п'ятою відомою карликовою планетою разом з Плутоном, Ерідою та Макемаке у поясі Койпера та Церерою у головному поясі астероїдів.

Ця карликова планета має середній радіус у 800 км, тому вона трохи менша за Плутон, але вона має зовсім не сферичну форму. Гаумеа настільки швидко обертається навколо своєї осі, що для повного оберту їй потрібно всього 4 години. Тобто, якби ви знаходилися на цій карликовій планеті, доба тривала б саме стільки часу.

Через відцентрову силу, яку планета відчуває через таку швидкість обертання, Гаумеа витягнута і схожа на м'яч для регбі. Тому вона значно відрізняється за формою від більшості звичайних і карликових планет Сонячної системи.

Гаумеа та два її супутники Хіїака та Намака. Ілюстрація Фото: NASA

За час свого переміщення в космосі навколо Сонця за 285 років Гаумеа може перебувати на відстані від 34 до 51 астрономічної одиниці від Землі. Нагадуємо, що астрономічна одиниця – це відстань від нашої планети до Сонця і вона становить 149 млн. км. 21 квітня Гаумеа якраз знаходиться найближче до Землі, тобто на відстані 34 астрономічні одиниці.

Фокус вже писав про те, чому вчені для вимірів у космосі використовують не зовсім звичайні одиниці виміру.

Що ж до інших особливостей Гаумеа, це єдина карликова планета в Сонячній системі, що має кільця. Також навколо цієї карликової планети обертаються два супутники, які отримали свої назви на честь дочок гавайської богині Гаумеа – Хіїаки та Намаки.

Гаумеа та два її супутники Хіїака та Намака, фото космічного телескопа Габбл Фото: NASA

Орієнтовний діаметр супутника Хіїака становить 350 км, а розмір супутника Намака приблизно вдвічі менший. Останній здійснює повний оберт навколо Гаумеа за 18 земних днів, а Хіїака – за 49 земних днів.

Як уже писав Фокус, минулого року вчені представили дослідження, в якому вони описали ймовірний спосіб появи такої незвичайної карликової планети, як Гаумеа. За словами вчених, спочатку планета була трохи більшою і оберталася з іншою швидкістю.

Нагадуємо, що стало відомо місце падіння на Землю космічного апарату NASA, що стало вже дуже відомим завдяки недавнім подіям у небі над Києвом.