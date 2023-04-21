У гості до Землі прилетіла карликова планета: вона підійшла ближче за останні 285 років
Карликова планета Гаумеа, яка трохи менша за Плутон, обертається найшвидше навколо своєї осі серед усіх відомих об'єктів Сонячної системи.
Карликова планета Гаумеа, яка знаходиться на краю Сонячної системи в поясі Койпера, 21 квітня наблизилася на найкоротшу відстань від Землі за 285 років, пише Space.
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Гаумеа є транснептуновим об'єктом (це об'єкти, які знаходяться за Нептуном, восьмою планетою нашої зіркової системи) і вперше він був виявлений на краю Сонячної системи в 2004 році. Спочатку цей об'єкт отримав назву 2003 EL61.
Але в 2008 році транснептуновий об'єкт, який робить повний оберт навколо Сонця за 285 років, отримав назву Гаумеа, на честь гавайської богині родючості. Також астрономи вирішили, що це карликова планета і Гаумеа стала п'ятою відомою карликовою планетою разом з Плутоном, Ерідою та Макемаке у поясі Койпера та Церерою у головному поясі астероїдів.
Ця карликова планета має середній радіус у 800 км, тому вона трохи менша за Плутон, але вона має зовсім не сферичну форму. Гаумеа настільки швидко обертається навколо своєї осі, що для повного оберту їй потрібно всього 4 години. Тобто, якби ви знаходилися на цій карликовій планеті, доба тривала б саме стільки часу.
Через відцентрову силу, яку планета відчуває через таку швидкість обертання, Гаумеа витягнута і схожа на м'яч для регбі. Тому вона значно відрізняється за формою від більшості звичайних і карликових планет Сонячної системи.
За час свого переміщення в космосі навколо Сонця за 285 років Гаумеа може перебувати на відстані від 34 до 51 астрономічної одиниці від Землі. Нагадуємо, що астрономічна одиниця – це відстань від нашої планети до Сонця і вона становить 149 млн. км. 21 квітня Гаумеа якраз знаходиться найближче до Землі, тобто на відстані 34 астрономічні одиниці.
Фокус вже писав про те, чому вчені для вимірів у космосі використовують не зовсім звичайні одиниці виміру.
Що ж до інших особливостей Гаумеа, це єдина карликова планета в Сонячній системі, що має кільця. Також навколо цієї карликової планети обертаються два супутники, які отримали свої назви на честь дочок гавайської богині Гаумеа – Хіїаки та Намаки.
Орієнтовний діаметр супутника Хіїака становить 350 км, а розмір супутника Намака приблизно вдвічі менший. Останній здійснює повний оберт навколо Гаумеа за 18 земних днів, а Хіїака – за 49 земних днів.
Як уже писав Фокус, минулого року вчені представили дослідження, в якому вони описали ймовірний спосіб появи такої незвичайної карликової планети, як Гаумеа. За словами вчених, спочатку планета була трохи більшою і оберталася з іншою швидкістю.
Нагадуємо, що стало відомо місце падіння на Землю космічного апарату NASA, що стало вже дуже відомим завдяки недавнім подіям у небі над Києвом.