Мертвий апарат NASA увійшов до атмосфери Землі точно не над Києвом: названо місце падіння

300-кілограмовий непрацюючий космічний апарат RHESSI впав на Землю рано вранці 20 квітня.

Related video

У NASA офіційно підтвердили, що непрацюючий вже 5 років космічний апарат RHESSI увійшов до земної атмосфери рано вранці 20 квітня, а саме о 3:21 за Києвом. Більша частина апарату згоріла, але можливо деякі уламки досягли Землі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Космічний апарат RHESSI, який спочатку вважався однією з причин дивного яскравого спалаху над Києвом 19 квітня, таки впав на Землю, але за тисячі кілометрів від столиці України.

Фокус вже докладно писав про різні версії вибухової події над Києвом. Також Фокус писав про те, що українські вчені назвали причину цього явища і, швидше за все, ввечері в середу вибухнув метеорит зі складу метеорного потоку Ліриди. Про цей метеорний потік, який з'являється у квітні, Фокус також докладно писав. Вважається, що максимально яскраве "світлове шоу" в нічному небі можна буде побачити вже в ніч на неділю, 23 квітня.

За даними NASA, 300-кілограмовий апарат RHESSI увійшов до земної атмосфери рано вранці 20 квітня, а саме о 3:21 за Києвом. Це сталося над пустелею Сахара на півночі Африки. Згідно з повідомленням відомого астрофізика та спеціаліста з відстеження космічних апаратів Джонатана Макдауелла, апарат RHESSI впав неподалік кордону між Суданом і Єгиптом. За даними NASA, більшість космічного апарату згоріла в атмосфері, але деякі дрібні уламки могли досягти поверхні.

Згідно з повідомленням відомого астрофізика та фахівця з відстеження космічних апаратів Джонатана Макдауелла, апарат RHESSI впав неподалік кордону між Суданом та Єгиптом. Фото: Twitter

Космічний апарат RHESSI був запущений у космос ще 21 рік тому для дослідження Сонця, зокрема для вивчення сонячних частjr, що вилітають у космос під час сонячних спалахів. Згідно з заявою NASA, космічний апарат за допомогою свого єдиного спектрометра вперше зареєстрував рентгенівське та гамма-випромінювання Сонця, що виділяється при спалахах.

Апарат проводив свою наукову діяльність до 2018 року і за цей час зміг зафіксувати величезну кількість сонячних спалахів різної потужності: від дуже слабких та ледве помітних, то справді дуже сильних.

Апарат проводив свою наукову діяльність до 2018 року і за цей час зміг зафіксувати величезну кількість сонячних спалахів різної потужності: від дуже слабких та ледве помітних, то справді дуже сильних. Фото: NASA

За словами вчених із NASA, апарат RHESSI окрім вивчення сонячних спалахів зробив ще кілька важливих відкриттів. Зокрема, за допомогою даних апарату вчені змогли покращити свої вимірювання форми Сонця, а також з'ясували, що земні спалахи гамма-випромінювання, які з'являються високо в земній атмосфері, під час гроз є більш поширеними, ніж вважалося раніше.

Всі 5 років непрацюючий апарат RHESSI по суті був одним із приблизно 30 тисяч досить великих об'єктів космічного сміття. Хоча вчені вважають, що приблизно 1 млн. уламків космічного сміття розміром до 10 см літає на навколоземній орбіті.

Як уже писав Фокус, нещодавно американський астрофотограф зміг зробити унікальні знімки величезного викиду плазми на Сонці, що сягав заввишки 170 тисяч км.