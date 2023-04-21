Мертвый аппарат NASA вошел в атмосферу Земли точно не над Киевом: названо место падения

300-килограммовый неработающий космический аппарат RHESSI упал на Землю рано утром 20 апреля.

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В NASA официально подтвердили, что неработающий уже 5 лет космический аппарат RHESSI вошел в земную атмосферу рано утром 20 апреля, а именно в 3:21 по Киеву. Большая часть аппарата сгорела, но возможно некоторые обломки достигли Земли, пишет Space.

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Космический аппарат RHESSI, который изначально считался одной из причин странной яркой вспышки над Киевом 19 апреля, все-таки упал на Землю, но за тысячи километров от столицы Украины.

Фокус уже подробно писал о разных версиях взрывного события над Киевом. Также Фокус писал о том, что украинские ученые назвали причину этого явления и скорее всего вечером в среду взорвался метеорит из состава метеорного потока Лириды. Об этом метеорном потоке, который появляется в апреле, Фокус также подробно писал. Считается, что максимально яркое "световое шоу" в ночном небе можно будет увидеть уже в ночь на воскресенье, 23 апреля.

По данным NASA, 300-киллограмовый аппарат RHESSI вошел в земную атмосферу рано утром 20 апреля, а именно в 3:21 по Киеву. Это произошло над пустыней Сахара, на севере Африки. Согласно сообщению известного астрофизика и специалиста по отслеживанию космических аппаратов Джонатана Макдауэлла, аппарат RHESSI упал недалеко от границы между Суданом и Египтом. По данным NASA, большая часть космического аппарата сгорела в атмосфере, но некоторые мелкие обломки могли достичь поверхности.

Согласно сообщению известного астрофизика и специалиста по отслеживанию космических аппаратов Джонатана Макдауэлла, аппарат RHESSI упал недалеко от границы между Суданом и Египтом Фото: Twitter

Космический аппарат RHESSI был запущен в космос еще 21 год назад для исследования Солнца, в частности для изучения солнечных частиц, которые вылетают в космос во время солнечных вспышек. Согласно заявлению NASA, космический аппарат с помощью своего единственного спектрометра впервые зарегистрировал рентгеновское и гамма-излучение Солнца, выделяемое при вспышках.

Аппарат проводил свою научную деятельность до 2018 года и за это время смог зафиксировать огромное количество солнечных вспышек разной мощности: от очень слабых и еле заметных, то действительно очень сильных.

Аппарат проводил свою научную деятельность до 2018 года и за это время смог зафиксировать огромное количество солнечных вспышек разной мощности: от очень слабых и еле заметных, то действительно очень сильных Фото: NASA

По словам ученых из NASA, аппарат RHESSI кроме изучения солнечных вспышек сделал еще несколько важных открытий. В частности, с помощью данных аппарата ученые смогли улучшить свои измерения формы Солнца, а также выяснили, что земные вспышки гамма-излучения, которые появляются высоко в земной атмосфере во время гроз являются более распространенными, чем считалось ранее.

Все 5 лет неработающий аппарат RHESSI по сути представлял собой один из примерно 30 тысяч достаточно больших объектов космического мусора. Хотя ученые считают, что примерно 1 млн обломков космического мусора размером до 10 см летает на околоземной орбите.

Как уже писал Фокус, недавно американский астрофотограф смог сделать уникальные снимки огромного выброса плазмы на Солнце, который достигал в высоту 170 тысяч км.