Метеорит, аппарат NASA или НЛО: что загорелось и взорвалось в небе над Киевом

19 апреля поздно вечером над столицей Украины в небе появилась яркая вспышка света. Появились версии, что это было падение метеорита, аппарата NASA или же работа ПВО.

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19 апреля 2023 года примерно в 22:00 жители Киева смогли наблюдать яркую вспышку света на фоне темного неба, видео которой сразу же распространилось в Сети. Были выдвинуты разные версии происходящего: падение космического аппарата NASA, падение метеорита и работа украинской ПВО. Фокус собрал всю информацию об этом происшествии.

Вспышка яркого света над Киевом: работа ПВО

После того как в Сети начали распространяться видео с необычным явлением в небе, в Киевской областной военной администрации заявили о том, что в небе над Киевской областью была замечена воздушная цель и украинская ПВО приготовилась ее поразить.

В Сети начали писать о том, что возможно над Киевом и областью взорвался инопланетный летательный аппарат, но глава ОП Андрей Ермак написал, что это точно не НЛО, а работает украинская система противовоздушной обороны.

Вспышка яркого света над Киевом: падение космического аппарата NASA

В Киевской городской военной администрации также отреагировали на яркое событие над Киевом и заявили, что по предварительной информации, данный инцидент может быть связан с падением космического аппарата NASA под названием RHESSI.

Фокус уже писал о том, что этот аппарат, изучавший солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце в течение 16 лет, с 2018 года уже находился в нерабочем состоянии на орбите. Но в NASA заявили о том, что в четверг, 20 апреля, примерно в 4:30 по Киеву, он должен войти в атмосферу Земли.

Этот аппарат, изучавший солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце в течение 16 лет, с 2018 года уже находился в нерабочем состоянии на орбите Фото: NASA

Аппарат, весом в 270 кг, мог упасть на Землю и раньше или позже на 16 часов от указанного времени, согласно прогнозам. Поэтому, вероятно и возникла версия о том, что RHESSI мог взорваться в небе над Киевом.

Хотя в Киевской городской военной администрации сообщили о том, что была объявлена тревога, чтобы уберечь жителей столицы от возможного падения обломков, согласно предварительным прогнозам NASA, аппарат должен почти полностью сгореть в атмосфере. И даже если бы остались не сгоревшие части, то вероятность того, что эти обломки причинят кому-то вред, является очень низкой, сообщили в NASA.

В комментарии BBC эксперты из NASA заявили, что вспышка над Киевом никак не была связана с падением аппарата RHESSI. Потому как на момент появления яркой вспышки в небе над столицей Украины, этот аппарат еще находился на низкой околоземной орбите и его вхождение в атмосферу должно состояться в ранее прогнозируемое время.

Теперь уже известно, что аппарат NASA RHESSI вошел в атмосферу Земли рано утром в четверг, 20 апреля, и полностью сгорел. Вхождение аппарата в атмосферу произошло над Африкой, что еще раз подтверждает, что он не мог взорваться над Киевом.

Вхождение аппарата в атмосферу произошло над Африкой, что еще раз подтверждает, что он не мог взорваться над Киевом Фото: скриншот

Вспышка яркого света над Киевом: падение метеорита

В Главном центре специального контроля Украины сообщили о том, что в 21:57 инфразвуковые приборы ГЦСК зафиксировали на территории Украины восокоэнергетическое акустическое событие. И эпицентр взрыва находился как раз в Киевской области.

В Главном центре специального контроля Украины сообщили о том, что в 21:57 инфразвуковые приборы ГЦСК зафиксировали на территории Украины восокоэнергетическое акустическое событие Фото: скриншот

Согласно данному сообщению, в атмосферу могло войти космическое тело. О том, что вспышку над Киевом мог вызвать падающий метеорит, также сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Метеоритами называют обломки астероидов, комет и даже планет и их спутников. Это по сути космические камни, которые отделяются от своих родительских небесных объектов в результате ударов или других событий Фото: Live Science

Метеоритами называют обломки астероидов, комет и даже планет и их спутников. Это по сути космические камни, которые отделяются от своих родительских небесных объектов в результате ударов или других событий.

При столкновении астероидов;

При столкновении астероидов с планетами или их спутниками;

Во время распада кометы, когда она слишком близко подлетает к Солнцу.

Любой метеорит, который входит в атмосферу Земли, называется метеором и оставляет яркий след в небе или же он может взорваться в атмосфере, что вызывает такую яркую вспышку света. В основном все метеориты сгорают полностью в атмосфере, но иногда их обломки попадают на поверхность.

Версия с инопланетянами

Как уже было сказано выше, некоторые пользователи Сети предположили, что над Киевом взорвался НЛО или внеземной летательный аппарат. Пока что, согласно данным Министерства обороны США, почти все необъяснимые воздушные явления, зафиксированные на сегодня, имеют земное происхождение.

На момент написания данного материала не появилось официальной информации о том, что же все-таки произошло в вечернем небе над столицей Украины 19 апреля 2023 года.

Также Фокус уже писал о том, что яркая вспышка света в небе над Киевом сразу же вызвала бурную реакцию у пользователей Сети и появилось очень много разных мемов на эту тему.