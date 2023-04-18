Космический труп. На Землю упадет 270-килограммовый объект NASA: он 20 лет находился в космосе

Ученые прогнозируют, что мертвый аппарат NASA рухнет на Землю уже в четверг, 20 апреля.

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Космический аппарат RHESSI с 2002 по 2018 год изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце. В течение последних нескольких лет он уже не работал и вот настало время, когда этот спутник должен упасть на Землю. Согласно прогнозам, данное событие произойдет в четверг, 20 апреля примерно в 4:30 утра по Киеву. Но существует вероятность того, что этот аппарат может войти в атмосферу Земли на 16 часов раньше или позже обозначенного времени, пишет Space.

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Космический аппарат NASA под названием RHESSI отправился на околоземную орбиту в феврале 2002 года для изучения выбросов энергии и плазмы на Солнце, которые известны как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. С помощью своего единственного прибора аппарат фиксировал рентгеновское и гамма-излучение Солнца.

RHESSI закончил свою научную деятельность в 2018 году и за 16 лет смог изучить более 100 тысяч выбросов солнечных частиц, и это позволило ученым провести их тщательное изучение. Например, с помощью аппарата ученые из NASA смогли определить частоту, местоположение и скорость движения частиц. Эти данные помогли выяснить в каком месте происходит ускорение солнечных частиц во время перемещения в космосе.

Через 5 лет своего блуждания в околоземном пространстве в нерабочем состоянии, аппарат RHESSI весом в 270 кг, должен рухнуть на Землю в четверг, 20 апреля в 4:30 по Киеву. Хотя ученые предполагают, что это может произойти раньше или позже на 16 часов.

Космический аппарат NASA под названием RHESSI отправился на околоземную орбиту в феврале 2002 года для изучения выбросов энергии и плазмы на Солнце, которые известны как солнечные вспышки и корональные выбросы массы Фото: NASA

Учитывая небольшой размер и массу данного аппарата, в NASA считают, что во время входа в атмосферу планеты большая его часть полностью сгорит. Но некоторые части RHESSI не сгорят в результате сильнейшего трения и полетят вниз. Но ученые считают, что риск того, что эти обломки причинят кому-либо вред, является минимальным. Такой шанс ученые оценивают, как примерно 1 из 2467.

Очередное смертельное погружение космического аппарата в атмосферу Земли является еще одним напоминаем того, что околоземная орбита заполнена огромным количеством космического мусора. И этот мусор представляет реальную опасность для действующих спутников, других исследовательских аппаратов, пилотируемых космических кораблей и даже для Международной космической станции.

Сейчас ученые постоянно следят за перемещением примерно 30 тысяч больших обломков на околоземной орбите. Но обломков гораздо меньших размеров намного больше и следить за ними очень трудно. Например, ученые считают, что вокруг Земли сейчас вращается примерно 1 млн объектов, размер которых составляет от 1 до 10 см. А количество космического мусора размером от 1 до 10 мм составляет примерно 130 млн объектов.

Сейчас ученые постоянно следят за перемещением примерно 30 тысяч больших обломков на околоземной орбите Фото: NASA

Кажется, что обломки такого размера не представляют никакой опасности, но это не так. Такие объекты летают над Землей, там же где, например, находится и МКС, со скоростью в примерно 28 тысяч км/час. То есть любое столкновение со станцией, спутником или других космическим аппаратом или кораблем на такой скорости может существенно повредить вышеуказанные объекты.

С другой стороны, обломки разных размеров сталкиваются друг с другом, что приводит к появлению еще большего количества космического мусора на орбите. По словам ученых, если этих обломков станет очень много, то такая ситуация приведет к значительному ограничению нашей способности изучать космос.

Космический аппарат RHESSI является не самым большим объектом, который падал уже на Землю. Например, как уже писал Фокус, в ноябре прошлого года основная ступень китайской ракеты "Чанчжэн-5В", весом в 23 тонны рухнула на Землю через несколько дней после того, как доставила на орбиту заключительный сегмент космической станции Китая под названием "Тяньгун".

Также Фокус писал о том, что это было уже четвертое за несколько лет неконтролируемое падение китайской ракеты на Землю.

Что касается Солнца, то как уже писал Фокус, ученые считают, что пик активности Солнца настанет намного раньше, чем предполагалось. А это грозит серьезными проблемами для Земли.