Пик активности Солнца настанет намного раньше, чем предполагалось: чем это грозит Земле

Ученые считают, что солнечный максимум настанет на год раньше, чем показывают текущие наблюдения.

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Солнце имеет 11-летний цикл своей активности, а это означает, что на нашей звезде наступают периоды затишья и периоды максимального проявления своей активности. То есть существует солнечный минимум (он длится примерно 6 лет от начала нового цикла) и солнечный максимум (он наступает почти в середине цикла). Во время этого максимума на Солнце наступает пик солнечной активности, а это значит, что появляется огромное количество мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы (выбросы плазмы в космос). Наблюдение за циклами активности Солнца помогают следить за космической погодой, которая напрямую влияет на Землю появлением геомагнитных бурь разной мощности. Сейчас ученые считают, что солнечный максимум настанет в июле 2025 года, но новое исследование предполагает, что это событие произойдет через полгода или год, пишет IFLScience.

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Автор нового исследования Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США уже давно занимается изучением солнечной активности. Сейчас ученые считают, что 11-летний цикл активности Солнца напрямую связан с магнитным полем звезды. Когда наступает солнечный максимум, то магнитные полюса на Солнце меняются местами. Это означает, что на нашей звезде появляется очень много солнечных пятен, которые представляют собой регионы с очень сильным магнитным полем. Именно в них появляются солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Ученые считают, что солнечный максимум настанет на год раньше, чем показывают текущие наблюдения Фото: NASA

Но Макинтош считает, что при прогнозировании поведения Солнца в разные периоды нужно брать за основу цикл Хейла, который представляет собой объединение двух 11-летних солнечных циклов, а потому продолжается 22 года. За это время, как уже было сказано выше магнитные полюса на Солнце два раза меняют свое местоположение.

Макинтош считает, что в цикле Хейла имеются особые периоды, когда появляется больше всего солнечных пятен и они не всегда совпадают с предсказанным солнечным максимумом. То есть солнечные пятна начинают свое формирование ближе к середине обычного солнечного цикла на широте в примерно 55 градусов в обоих полушариях Солнца, но затем перемещаются к экватору и исчезают.

Как показывает новое исследование сейчас на Солнце уже наблюдается более сильная активность, чем предполагалось. Поэтому ученые считают, что максимальное появление солнечных пятен и их исчезновение произойдет намного раньше в течение нынешнего 25-го солнечного цикла, который начался в 2019 году. Согласно прогнозам, магнитные полюса на Солнце поменяются местами через 6 или через 12 месяцев, то есть либо уже в 2023 году или в начале 2024 года.

Количество солнечных пятен на Солнце будет увеличиваться, соответственно количество таких событий, как выбросы энергии плазмы также вырастет. Во время таких выбросов солнечные частицы с огромной скоростью устремляются к нашей планете и вызывают появление геомагнитных бурь Фото: Express

Даже если солнечный максимум начнется раньше, то процессы на Солнце произойдут те же, что и в предполагаемый период лета 2025 года. Это значит, что количество солнечных пятен на Солнце будет увеличиваться, соответственно количество таких событий, как выбросы энергии и плазмы также вырастет. Во время таких выбросов солнечные частицы с огромной скоростью устремляются к нашей планете и вызывают появление геомагнитных бурь.

Но во время пика солнечной активности ожидается появление самых мощных вспышек на Солнце при чем они появляться будут очень часто в течение нескольких месяцев. Таким образом можно ожидать появление самых сильных геомагнитных бурь, которые кроме красочных полярных сияний могут привести долговременным отключения радиосвязи и систем навигации, а также могут негативно повлиять на работу энергосистем. Считается, что такие сильные бури могут даже вывести из строя спутники на орбите и они даже могут начать падать в атмосферу Земли.

Фокус уже писал о том, что ученые удалось впервые создать в лаборатории такое солнечное явление как корональные петли, которые непосредственно связаны с выбросами энергии и плазмы на звезде.

Ранее Фокус уже писал о появлении на Солнце масштабного выброса плазмы, которая не улетела в космос, а вернулась обратно на поверхность звезды.