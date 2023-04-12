На Солнце появился водопад из плазмы высотой в 100 тыс. км: почему это происходит (фото)

На новом изображении нашей звезды видно с потрясающей детализацией стену из падающей плазмы.

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Рядом с южным полюсом Солнца недавно появился настоящий водопад из плазмы, которая падает обратно на поверхность звезды с огромной скоростью, после того, как этот поток вещества был выброшен вверх. Это потрясающее зрелище смог запечатлеть профессиональный астрофотограф, пишет Space.

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Аргентинский профессиональный астрофотограф Эдуардо Шабергер Пупо с помощью специального оборудования сделал уникальный снимок Солнца. Ему удалось запечатлеть стену из падающей плазмы в районе южного полюса нашей звезды.

Этот поток плазмы превратился в падающий вниз водопад, после того, как часть солнечного вещества вырвалась вверх. Высота этого водопада из плазмы по оценкам составляет примерно 100 тысяч км, а это примерно в 8 раз больше, чем диаметр Земли.

Этот поток плазмы превратился в падающий вниз водопад, после того, как часть солнечного вещества вырвалась вверх. Высота этого водопада из плазмы по оценкам составляет примерно 100 тысяч км, а это примерно в 8 раз больше, чем диаметр Земли Фото: space.com

Ученые называют такие явления на Солнце полярным корональным протуберанцем. Они похожи на обычные солнечные протуберанцы, которые являются петлями из плазмы, выбрасываемые с поверхности Солнца под влиянием магнитных полей нашей звезды.

Но полярные корональные протуберанцы в отличие от обычных появляются только в районе магнитных полюсов Солнца. Поэтому вырвавшись на свободу потоки плазмы часто возвращаются обратно на поверхность Солнца. Дело в том, что вблизи полюсов нашей звезды магнитные поля намного сильнее, поэтому возникают такие явления из падающей плазмы, названные учеными плазменные водопады.

Этот плазменный водопад был замечен и космическим аппаратом Solar Dynamics Observatory, который сделал фотографию Солнца. Ее увидеть можно ниже.

Регион на Солнце, где появился плазменный водопад отмечен кругом Фото: NASA

По словам ученых, на самом деле плазма не находится в свободном падении, поскольку она находится под действием магнитного поля, которое и привело к ее выбросу. Тем не менее скорость движения плазмы вниз к поверхности составляет примерно 36 тысяч км/час. Ученые говорят, что эта скорость намного выше, чем должна двигаться плазма в магнитном поле. Пока что астрономы не знают, почему так происходит.

Как показывают исследования, во время своего появления полярные корональные протуберанцы сначала медленно двигаются вверх, а затем очень быстро набирают скорость пока не достигают максимальной высоты и начинается падение, то есть появляется плазменный водопад. Ученые считают, что возможно это как-то влияет на скорость падения плазмы вниз, но пока это доказать не удалось.

Ученые активно изучают протуберанцы на Солнце, потому как они могут происходить вместе с корональными выбросами массы, то есть потоками плазмы, которые отрываются от звезды и устремляются в космос. Эти потоки также могут врезаться в Землю и вызвать геомагнитную бурю.

Но для физиков представляют особый интерес полярные корональные протуберанцы, потому что магнитное поле Солнца, скорее всего может хорошо удерживать петли из плазмы в полярных регионах звезды. Изучение этого явления может помочь ученым улучшить существующие экспериментальные термоядерные реакторы на Земле. В этих реакторах физики пытаются воспроизвести то, что происходит внутри Солнца и дает ему энергию для жизни. То есть ученые хотят получить стабильный процесс производства термоядерной энергии, которая как считается может быть почти безграничной.

По словам ученых, полярные корональные протуберанцы не являются редким явлением и появляются очень часто, но получить их изображения удается намного реже. Чем ближе Солнце подходит к пику своей солнечной активности в течение 11-летнего цикла, тем чаще и будут появляться такие плазменные водопады, говорят ученые. А этот пик активности наступит уже через 1,5-2 года.

Фокус уже писал о необычном исследовании, которое, кажется, прекращает давние споры о принадлежности Солнца к тому или иному типу звезд. Некоторые ученые считают, что Солнце нельзя назвать похожей на Солнце звездой, хотя это может показаться странным, но для этого у них есть свои аргументы. Но новое исследование утверждает, что наше Солнце все похоже само на себя.

В марте этого года, космический аппарат, исследующий Солнце запечатлел огромный поток плазмы, который превратился в закрученный вихрь над поверхностью звезды

Также Фокус писал о том, что в марте этого года, космический аппарат, исследующий Солнце запечатлел огромный поток плазмы, который превратился в закрученный вихрь над поверхностью звезды. Высота это вихря составила 120 тысяч км.