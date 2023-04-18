Пік активності Сонця настане набагато раніше, ніж передбачалося: чим це загрожує Землі

Вчені вважають, що сонячний максимум настане на рік раніше, ніж показують спостереження.

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Сонце має 11-річний цикл своєї активності, а це означає, що на нашій зірці настають періоди затишшя та періоди максимального прояву своєї активності. Тобто існує сонячний мінімум (він триває приблизно 6 років від початку нового циклу) та сонячний максимум (він настає майже в середині циклу). Під час цього максимуму на Сонці настає пік сонячної активності, а це означає, що з'являється величезна кількість потужних сонячних спалахів та корональних викидів маси (викиди плазми у космос). Спостереження за циклами активності Сонця допомагають стежити за космічною погодою, яка безпосередньо впливає на Землю появою геомагнітних бурь різної потужності. Наразі вчені вважають, що сонячний максимум настане в липні 2025 року, але нове дослідження передбачає, що ця подія відбудеться через пів року чи рік, пише IFLScience.

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Автор нового дослідження Скотт Макінтош із Національного центру атмосферних досліджень США вже давно займається вивченням сонячної активності. Наразі вчені вважають, що 11-річний цикл активності Сонця безпосередньо пов'язаний із магнітним полем зірки. Коли настає сонячний максимум, то магнітні полюси на Сонці міняються місцями. Це означає, що на нашій зірці з'являється дуже багато сонячних плям, які є регіонами з дуже сильним магнітним полем. Саме в них з'являються сонячні спалахи та корональні викиди маси.

Вчені вважають, що сонячний максимум настане на рік раніше, ніж показують поточні спостереження Фото: NASA

Але Макінтош вважає, що при прогнозуванні поведінки Сонця в різні періоди потрібно брати за основу цикл Хейла, який є об'єднанням двох 11-річних сонячних циклів, а тому триває 22 роки. За цей час, як уже було сказано вище, магнітні полюси на Сонці два рази змінюють своє місцезнаходження.

Макінтош вважає, що в циклі Хейла є особливі періоди, коли з'являється найбільше сонячних плям і вони не завжди збігаються з прогнозованим сонячним максимумом. Тобто сонячні плями починають своє формування ближче до середини звичайного сонячного циклу на широті приблизно 55 градусів в обох півкулях Сонця, але потім переміщуються до екватора і зникають.

Як показує нове дослідження, зараз на Сонці вже спостерігається сильніша активність, ніж передбачалося. Тому вчені вважають, що максимальна поява сонячних плям та їх зникнення станеться набагато раніше протягом цьогорічного 25-го сонячного циклу, який розпочався у 2019 році. Згідно з прогнозами, магнітні полюси на Сонці поміняються місцями через 6 або через 12 місяців, тобто або вже 2023 року або на початку 2024 року.

Кількість сонячних плям на Сонці збільшуватиметься, відповідно кількість таких подій, як викиди енергії плазми, також зросте. Під час таких викидів сонячні частки з величезною швидкістю прямують до нашої планети і викликають появу геомагнітних бур. Фото: Express

Навіть якщо сонячний максимум розпочнеться раніше, то процеси на Сонці відбудуться ті ж, що й у передбачуваний період літа 2025 року. Це означає, що кількість сонячних плям на Сонці збільшуватиметься, відповідно кількість таких подій, як викиди енергії та плазми, також зросте. Під час таких викидів сонячні частинки з величезною швидкістю прямують до нашої планети і спричиняють появу геомагнітних бур.

Але під час піку сонячної активності очікується поява найпотужніших спалахів на Сонці, при чому вони з'являтимуться дуже часто протягом декількох місяців. Таким чином можна очікувати на появу найсильніших геомагнітних бурь, які крім барвистих полярних сяйв можуть призвести до тривалого відключення радіозв'язку та систем навігації, а також можуть негативно вплинути на роботу енергосистем. Вважається, що такі сильні бурі можуть вивести з ладу супутники на орбіті і вони навіть можуть почати падати в атмосферу Землі.

Фокус вже писав про те, що вчені вдалося вперше створити в лабораторії таке сонячне явище, як корональні петлі, які безпосередньо пов'язані з викидами енергії та плазми на зірці.

Раніше Фокус вже писав про появу на Сонці масштабного викиду плазми, яка не відлетіла до космосу, а повернулася назад на поверхню зірки.