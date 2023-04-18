Космічний труп. На Землю впаде 270 кілограмовий об'єкт NASA: він 20 років перебував у космосі

Вчені прогнозують, що мертвий апарат NASA звалиться на Землю вже у четвер, 20 квітня.

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Космічний апарат RHESSI з 2002 по 2018 рік вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці. Протягом останніх кількох років він уже не працював і настав час, коли цей супутник повинен впасти на Землю. Згідно з прогнозами, ця подія відбудеться у четвер, 20 квітня приблизно о 4:30 ранку за Києвом. Але існує вірогідність того, що цей апарат може увійти в атмосферу Землі на 16 годин раніше або пізніше вказаного часу, пише Space.

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Космічний апарат NASA під назвою RHESSI вирушив на навколоземну орбіту у лютому 2002 року для вивчення викидів енергії та плазми на Сонці, які відомі як сонячні спалахи та корональні викиди маси. За допомогою свого єдиного приладу апарат фіксував рентгенівське та гамма-випромінювання Сонця.

RHESSI закінчив свою наукову діяльність у 2018 році і за 16 років зміг вивчити понад 100 тисяч викидів сонячних часток, і це дозволило вченим провести їхнє ретельне вивчення. Наприклад, за допомогою апарату вчені з NASA змогли визначити частоту, місце розташування та швидкість руху часток. Ці дані допомогли дізнатися де відбувається прискорення сонячних часток під час переміщення в космосі.

Через 5 років свого блукання в навколоземному просторі в неробочому стані, апарат RHESSI вагою 270 кг, повинен впасти на Землю в четвер, 20 квітня о 4:30 за Києвом. Хоча вчені припускають, що це може статися раніше чи пізніше на 16 годин.

Космічний апарат NASA під назвою RHESSI відправився на навколоземну орбіту в лютому 2002 року для вивчення викидів енергії та плазми на Сонці, які відомі як сонячні спалахи та корональні викиди маси Фото: NASA

Враховуючи невеликий розмір і масу даного апарату, в NASA вважають, що під час входу в атмосферу планети більша його частина повністю згорить. Але деякі частини RHESSI не згорять через сильне тертя і полетять вниз. Але вчені вважають, що ризик того, що ці уламки завдадуть комусь шкоди, є мінімальним. Такий шанс вчені оцінюють, як приблизно 1 із 2467.

Ще одне смертельне занурення космічного апарату в атмосферу Землі є ще одним нагадуванням про те, що навколоземна орбіта заповнена величезною кількістю космічного сміття. І це сміття становить реальну небезпеку для діючих супутників, інших дослідницьких апаратів, пілотованих космічних кораблів і навіть для Міжнародної космічної станції.

Наразі вчені постійно стежать за переміщенням приблизно 30 тисяч великих уламків на навколоземній орбіті. Але уламків набагато менших розмірів набагато більше, і стежити за ними дуже важко. Наприклад, вчені вважають, що навколо Землі зараз обертається приблизно 1 млн об'єктів, розмір яких становить від 1 до 10 см. А кількість космічного сміття розміром від 1 до 10 мм становить приблизно 130 млн об'єктів.

Наразі вчені постійно стежать за переміщенням приблизно 30 тисяч великих уламків на навколоземній орбіті Фото: NASA

Здається, що уламки такого розміру не становлять жодної небезпеки, але це не так. Такі об'єкти літають над Землею, там де, наприклад, знаходиться і МКС, зі швидкістю приблизно 28 тисяч км/год. Тобто будь-яке зіткнення зі станцією, супутником чи іншим космічним апаратом чи кораблем на такій швидкості може суттєво пошкодити вищезгадані об'єкти.

З іншого боку, уламки різних розмірів стикаються один з одним, що призводить до появи ще більшої кількості сміття на орбіті. За словами вчених, якщо цих уламків буде дуже багато, то така ситуація призведе до значного обмеження нашої здатності вивчати космос.

Космічний апарат RHESSI є не найбільшим об'єктом, який вже падав на Землю. Наприклад, як уже писав Фокус, у листопаді минулого року основний ступінь китайської ракети "Чанчжен-5В", вагою 23 тонни впав на Землю через кілька днів після того, як доставив на орбіту заключний сегмент космічної станції Китаю під назвою "Тяньгун".

Також Фокус писав, що це було вже четверте за кілька років неконтрольоване падіння китайської ракети на Землю.

Що стосується Сонця, то як уже писав Фокус, вчені вважають, що пік активності Сонця настане набагато раніше, ніж передбачалося. А це загрожує серйозними проблемами для Землі.