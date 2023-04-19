Высотой в 170 тыс. км. Получены уникальные снимки огромного выброса плазмы на Солнце (фото)

Американский астрофотограф сделал изображения "солнечного торнадо", которое по высоте эквивалентно размерам 14-ти Земель, выстроенных в столб.

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Астрофотограф Эндрю Маккарти, который занимается наблюдениями за разными космическими объектами, смог запечатлеть гигантский выброс плазмы на Солнце, которая закрутилась как настоящий земной торнадо. Кроме этого фотограф сделал удивительные снимки нашей звезды, которые показывают ее особенности, пишет Universe Today.

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Недавно на Солнце произошло очередное мощное извержение, во время которого произошел выброс потока плазмы. Этим выбросом оказался солнечный протуберанец из хромосферы Солнца, который под действием магнитного поля звезды закрутился в особую петлю. Этот поток плазмы улетел в высоту на примерно 170 тысяч км, а это значит, что он в 14 раз был больше диаметра Земли.

Недавно на Солнце произошло очередное мощное извержение, во время которого произошел выброс потока плазмы. Этим выбросом оказался солнечный протуберанец из хромосферы Солнца, который под действием магнитного поля звезды закрутился в особую петлю Фото: Universe Today

По словам Маккарти, плазма в этом протуберанце не улетела дальше в космос, а вернулась обратно на поверхность Солнца, создавая уникальное явление.

По словам Маккарти, плазма в этом протуберанце не улетела дальше в космос, а вернулась обратно на поверхность Солнца, создавая уникальное явление Фото: Universe Today

Для того ,чтобы сделать фото этого извержения, астрофотограф использовал специальное оборудование. Но каждый кадр состоит из тысяч изображений, собранных воедино. Для того, чтобы получить снимки Солнца, Маккарти потратил целый день. Затем много времени ушло на обработку изображений, но результат того стоил. Также астрофотограф сделал снимки всего Солнца, на которых видны хромосфера и корона нашей звезды.

Для того ,чтобы сделать фото этого извержения, астрофотограф использовал специальное оборудование. Но каждый кадр состоит из тысяч изображений, собранных воедино Фото: Universe Today

Хотя Солнце кажется однородным объектом, оно, как и Земля имеет разные структурные слои.

Например, фотосферой называется нижний слой атмосферы Солнца и это, что мы видим, когда смотрим на звезду, то есть это видимая поверхность Солнца. Основная часть солнечного излучения исходит как раз отсюда. Толщина этого слоя составляет примерно 100 километров. Для сравнения, диаметр Солнца составляет 1,4 млн км. Температура в этом слое колеблется от 3700 до 6200 градусов Цельсия.

Хромосферой Солнца называют слой, расположенный над фотосферой, и его толщина составляет примерно 2,5 тысячи км, а температура здесь находится в диапазоне от 6000 до 20 000 градусов Цельсия.

Что касается солнечных протуберанцев, то эти очень яркие потоки плазмы, исходящие из хромосферы на огромное расстояние в космос, имеют температуру от 4700 до 50 000 градусов Цельсия.

Солнечная корона представляет собой самый верхний слой атмосферы Солнца и ее хорошо видно только время солнечных затмений. Температура в этом слое составляет примерно 2 млн градусов Цельсия.

Согласно новому исследованию, Солнце начнет проявлять свою максимальную активность намного раньше, чем показывали предыдущие оценки. Если раньше предполагалось, что максимальное количество извержений плазмы и выбросов энергии произойдет летом 2025 года, то авторы новой научной работы считают, что это может случится уже в конце этого года, как уже писал Фокус.

Недавно космические аппараты, исследующие Солнце, смогли сделать изображения гигантского водопада из плазмы, который появился на нашей звезде. Его размеры намного меньше, чем у солнечного торнадо зафиксированного Маккарти, но все же этот поток плазмы больше диаметра Земли в 8 раз, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что Солнце излучает опасное для нас ультрафиолетовое излучение, от которого человечество защищает озоновый слой на Земле. Результаты нового исследования ученых показали, что некоторые звезды несмотря на сильное излучение, могут иметь рядом планеты, где потенциально существует внеземная жизнь, как уже писал Фокус.