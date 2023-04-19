Хитрая уловка. Ученые выяснили, на каких планетах может быть внеземная жизнь

Группа астрономов значительно сузила список звездных систем, в которых есть планеты пригодные для существования жизни.

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Астрономы из Института исследований Солнечной системы Макса Планка, Германия, представили новое исследование, которое предполагает, что планеты, которые вращаются вокруг звезд с низкой металличностью будут лучше защищены от вредного ултрафиолетового излучения. Это значит, что здесь может появиться жизнь. Но не все так просто. Ведь звезды с низкой металличностью выпускают значительно больше опасного ультрафиолетового света. Но новое исследование показывает, что на планетах, вращающихся вокруг таких звезд атмосфера будет иметь более толстый озоновый слой, чем у планет, вращающихся вокруг звезд с высокой металличностью, а значит с более низким уровнем ультрафиолетового излучения, пишет ScienceAlert.

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Химический состав звезд может сильно отличаться. Например, самые первые звезды состояли только из водорода и гелия, и только после своей смерти они насытили космос более тяжелыми металлами (собственно в астрономии все элементы тяжелее гелия и водорода считают металлами, а потому звезды имеют разную металличность).

Звезды с более высоким содержанием металлов или высокой металличностью выпускают меньше опасного ультрафиолетового излучения, чем звезды с низкой металличностью. Это излучение может серьезно навредить живым существам, вплоть до повреждения ДНК.

Звезды с более высоким содержанием металлов или высокой металличностью выпускают меньше опасного ультрафиолетового излучения, чем звезды с низкой металличностью. Это излучение может серьезно навредить живым существам, вплоть до повреждения ДНК Фото: SciTechDaily

По словам авторов исследования, если бы представители инопланетной цивилизации обратили свое внимание на Землю, то они скорее всего подумали о том, что здесь не может быть жизни, ведь Солнце выпускает слишком много ультрафиолетового излучения несовместимого с жизнью. Но кислород в верхних слоях атмосферы и озон в средних слоях атмосферы Земли защищают нас от вредного излучения Солнца.

По словам ученых, на уровень ультрафиолетового излучения звезды влияют ее металличность и температура. Поэтому исследователи создали модели экзопланет, которые похожи на Землю и вращаются вокруг похожих на Солнце звезд, чтобы понять, как излучение звезды может повлиять на планету.

Ученые получили неожиданные результаты. Оказалось, что металличность звезды является более важным фактором, чем ее температура для оценки влияния на потенциальную обитаемость планеты. Результаты показывают, что звезды с более низкой металличностью, выпускающие больше ультрафиолетового излучения, более вероятно имеют обитаемые планеты. Дело как раз в кислороде, которые взаимодействует с излучением в атмосфере и не дает большому количеству этого излучения достичь поверхности планеты.

Результаты показывают, что звезды с более низкой металличностью, выпускающие больше ультрафиолетового излучения, более вероятно имеют обитаемые планеты Фото: ScienceAlert

По словам ученых, получается парадоксальная ситуация. Ведь звезды, которые появились намного позже в истории Вселенной и имеют более высокую металличность, но низкое ультрафиолетовое излучение, не позволяет на их планетах создать плотный озоновый слой. Поэтому на таких планетах скорее всего не может быть жизни.

Поэтому экзопланеты , которые находятся в зоне обитаемости своих звезд, имеющих низкую металличность, являются лучшими целями для поиска сложных форм жизни на этих планетах, считают ученые. С другой стороны, исследователи признают, что существует вероятность того, что жизнь на планетах вокруг других звезд может адаптироваться и только тщательные дальнейшие наблюдения могут подтвердить эту теорию.

Ранее Фокус писал о том, что недавнее исследование предполагает, что внеземная жизнь на других планетах может скрываться в так называемой сумеречной зоне.

Также Фокус писал о том, почему астрономы используют необычные единицы измерения в космосе, например, крабы.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на экзопланетах могут быть необычные формы жизни и они скрываются не в зоне обитаемости звезд.