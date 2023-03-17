Внеземная жизнь на других планетах может скрываться в "сумеречной зоне": что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что на некоторых экзопланетах есть место, которое может быть пригодным для жизни: тонкая сумеречная зона, где день встречается с ночью, известная как терминатор.

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Большинство из 5300 экзопланет, которые были открыты учеными находятся гораздо ближе к своим звездам, чем Земля к Солнцу. И тем не менее некоторые из них все еще находятся в так называемой зоне обитаемости звезды, а это значит, что они могут быть пригодными для жизни. Но у этих планет одна сторона всегда обращена к звезде, и там всегда присутствует жаркий день, а другая всегда обращена в другую сторону и здесь всегда присутствует морозная ночь. Новое исследование предполагает, что на этих планетах есть место, которое может быть пригодным для жизни: тонкая сумеречная зона, где день встречается с ночью, которая называется терминатор, пишет ScienceAlert.

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На сегодняшний день ученые не обнаружили пока абсолютно похожую на Землю планету, на которой существует жизнь в том виде, в котором мы ее представляем. Тем не менее поиски продолжаются. В нашей галактике большинство звезд являются красными карликами, которые меньше по размерам, чем Солнце, они излучают меньше света, и они намного холоднее. Тем не менее вокруг этих звезд вращаются планеты.

Некоторые из них находятся намного ближе к своим звездам, чем Земля к Солнцу, но у красных карликов так называемая зона обитаемости (где существуют хорошие условия для поддержания потенциальной жизни на планете) находится немного ближе. Это значит, что на таких планетах может возникнуть потенциальная внеземная жизнь.

Но часто бывает так, что гравитационное влияние звезды приводит к тому, что экзопланета всегда обращена к звезде одной стороной, где присутствует вечный жаркий день, а с другой стороны – вечная холодная ночь. То есть здесь созданы не очень благоприятные климатические условия для того, чтобы планета могла быть потенциально обитаемой.

Новое исследование предполагает, что на некоторых экзопланетах есть место, которое может быть пригодным для жизни: тонкая сумеречная зона, где день встречается с ночью, известная как терминатор Фото: ScienceAlert

По словам Аны Лобо из Калифорнийского университета в Ирвине, США, чтобы на планете появилась жизнь здесь должна быть такая температура, которая подходит для поддержания воды в жидком виде. Но на экзопланетах, которые повернуты всегда одной стороной к звезде может быть либо слишком жарко, либо слишком холодно для поддержания жизни.

Поэтому ученые решили с помощью климатических моделей выяснить, могут ли такие миры быть потенциально обитаемыми. Раньше ученые сосредоточивали свое внимание на моделировании климата планет с большим количеством воды, но в данном исследовании ученые решили пойти дальше и заняться поиском внеземной жизни на планетах с экстремальными погодными условиями.

По словам Лобо, на вышеуказанных экзопланетах не будет огромных океанов и морей из жидкой воды, но там могут существовать небольшие водоемы. Самое интересное, что ученые пришли к выводу, что большое количество воды на таких экстремальных планетах сделает их менее пригодными для жизни. Как показывает исследование, наличие на дневной стороне планеты океана привело бы к его обильному испарению, а значит атмосфера данной планеты могла наполнится паром, что приведет к сильному парниковому эффекту.

Моделирование показало, что если на такой планете много суши, то именно в своеобразной "сумеречной зоне", терминаторе, где встречаются темная и светлая сторона планеты может существовать жизнь. В этом месте может быть комфортная температура и не такие суровые климатические условия как в других регионах экзопланеты.

Как уже писал Фокус, на развитие жизни на далеких планетах в нашей галактике может влиять негативное взаимодействие данных экзопланет со своими спутниками. По крайней мере такую теорию и ее объяснение представили ученые.

Пока ученые не обнаружили признаки ни разумной жизни, ни вообще никакой жизни в нашей галактике. Но что касается человечества, то Фокус уже писал о том, что люди вскоре смогут обрести бессмертие. Как и когда это произойдет рассказал известный американский футуролог.