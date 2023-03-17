Позаземне життя на інших планетах може ховатися в "сутінковій зоні": що з'ясували вчені

Нове дослідження передбачає, що на деяких екзопланетах є місце, яке може бути придатним для життя: тонка сутінкова зона, де день зустрічається з ніччю, відома як термінатор.

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Більшість із 5300 екзопланет, які були відкриті вченими, знаходяться набагато ближче до своїх зірок, ніж Земля до Сонця. Проте деякі з них все ще знаходяться в так званій зоні проживання зірки, а це означає, що вони можуть бути придатними для життя. Але у цих планет одна сторона завжди звернена до зірки, і там завжди є спекотний день, а інша завжди звернена в інший бік і тут завжди присутня морозна ніч. Нове дослідження передбачає, що на цих планетах є місце, яке може бути придатним для життя: тонка сутінкова зона, де день зустрічається з ніччю, яка називається термінатором, пише ScienceAlert.

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На сьогодні вчені не виявили поки що абсолютно схожу на Землю планету, на якій існує життя в тому вигляді, в якому ми її уявляємо. Проте пошуки продовжуються. У нашій галактиці більшість зірок є червоними карликами, які менші за розмірами, ніж Сонце, вони випромінюють менше світла, і вони набагато холодніші. Проте навколо цих зірок обертаються планети.

Деякі з них знаходяться набагато ближче до своїх зірок, ніж Земля до Сонця, але у червоних карликів так звана зона проживання (де існують хороші умови для підтримки потенційного життя на планеті) знаходиться трохи ближче. Це означає, що на таких планетах може виникнути потенційне позаземне життя.

Але часто буває так, що гравітаційний вплив зірки призводить до того, що екзопланета завжди звернена до зірки однією стороною, де є вічний спекотний день, а з іншого боку – вічна холодна ніч. Тобто тут створені не дуже сприятливі кліматичні умови для того, щоб планета могла бути потенційно заселеною.

Нове дослідження передбачає, що на деяких екзопланетах є місце, яке може бути придатним для життя: тонка сутінкова зона, де день зустрічається з ніччю, відома як термінатор Фото: ScienceAlert

За словами Анни Лобо з Каліфорнійського університету в Ірвіні, США, щоб на планеті з'явилося життя, тут має бути така температура, яка підходить для підтримки води в рідкому вигляді. Але на екзопланетах, які повернені завжди однією стороною до зірки може бути занадто спекотно, або занадто холодно для підтримання життя.

Тому вчені вирішили за допомогою кліматичних моделей з'ясувати, чи можуть такі світи бути потенційно заселеними. Раніше вчені зосереджували свою увагу на моделюванні клімату планет з великою кількістю води, але в цьому дослідженні вчені вирішили піти далі і зайнятися пошуком позаземного життя на планетах з екстремальними погодними умовами.

За словами Лобо, на вказаних вище екзопланетах не буде величезних океанів і морів з рідкої води, але там можуть існувати невеликі водойми. Найцікавіше, що вчені дійшли висновку, що велика кількість води на таких екстремальних планетах зробить їх менш придатною для життя. Як показує дослідження, наявність на денній стороні планети океану призвела б до його рясного випаровування, а отже атмосфера даної планети могла наповнитися пором, що призведе до сильного парникового ефекту.

Моделювання показало, що якщо на такій планеті багато суші, то саме у своєрідній "сутінковій зоні", термінаторі, де зустрічаються темна і світла сторона планети, може існувати життя. Тут може бути зручна температура і не такі серйозні кліматичні умови як в інших регіонах екзопланети.

Як вже писав Фокус, на розвиток життя на далеких планетах у нашій галактиці може впливати негативна взаємодія даних екзопланет зі своїми супутниками. Принаймні таку теорію та її пояснення представили вчені.

Поки що вчені не виявили ознаки ні розумного життя, ні взагалі жодного життя в нашій галактиці. Але щодо людства, то Фокус вже писав про те, що люди незабаром зможуть знайти безсмертя. Як і коли це станеться, розповів відомий американський футуролог.