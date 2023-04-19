Хитрий прийом. Вчені з'ясували, на яких планетах може бути позаземне життя

Група астрономів значно звузила список зіркових систем, у яких є планети, придатні для життя.

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Астрономи з Інституту досліджень Сонячної системи Макса Планка, Німеччина, представили нове дослідження, яке припускає, що планети, які обертаються навколо зірок з низькою металічністю, будуть краще захищені від шкідливого вултрафіолетового випромінювання. Це означає, що тут може виникнути життя. Але не все так просто. Адже зірки з низькою металічністю випускають значно більше небезпечного ультрафіолетового світла. Але нове дослідження показує, що на планетах, що обертаються навколо таких зірок, атмосфера матиме більш товстий озоновий шар, ніж у планет, що обертаються навколо зірок з високою металічністю, а значить з нижчим рівнем ультрафіолетового випромінювання, пише ScienceAlert.

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Хімічний склад зірок може сильно відрізнятись. Наприклад, найперші зірки складалися тільки з водню і гелію, і тільки після своєї смерті вони наситили космос важчими металами (власне в астрономії всі елементи важчі за гелій і водень вважають металами, а тому зірки мають різну металічність).

Зірки з більш високим вмістом металів або високою металічністю випускають менше небезпечного ультрафіолетового випромінювання, ніж зірки з низькою металічністю. Це випромінювання може серйозно зашкодити живим істотам, до пошкодження ДНК.

Зірки з більш високим вмістом металів або високою металічністю випускають менше небезпечного ультрафіолетового випромінювання, ніж зірки з низькою металевістю. Це випромінювання може серйозно нашкодити живим істотам, аж до пошкодження ДНК. Фото: SciTechDaily

За словами авторів дослідження, якби представники інопланетної цивілізації звернули свою увагу на Землю, вони швидше за все подумали про те, що тут не може бути життя, адже Сонце випускає занадто багато ультрафіолетового випромінювання несумісного з життям. Але кисень у верхніх шарах атмосфери та озон у середніх шарах атмосфери Землі захищають нас від шкідливого випромінювання Сонця.

За словами вчених, на рівень ультрафіолетового випромінювання зірки впливають її металічність та температура. Тому дослідники створили моделі екзопланет, які схожі на Землю та обертаються навколо схожих на Сонце зірок, щоб зрозуміти, як випромінювання зірки може вплинути на планету.

Вчені здобули несподівані результати. Виявилося, що металічність зірки є важливішим фактором, ніж її температура для оцінки впливу на потенційну життєдіяльність планети. Результати показують, що зірки з нижчою металічністю, що випускають більше ультрафіолетового випромінювання, більш імовірно мають населені планети. Справа якраз у кисні, які взаємодіє з випромінюванням в атмосфері і не дає великої кількості цього випромінювання досягти поверхні планети.

Результати показують, що зірки з нижчою металічністю, що випускають більше ультрафіолетового випромінювання, більш імовірно мають населені планети Фото: ScienceAlert

За словами вчених, виходить парадоксальна ситуація. Адже зірки, які з'явилися набагато пізніше в історії Всесвіту і мають більш високу металічність, і низьке ультрафіолетове випромінювання не дозволяє на їх планетах створити щільний озоновий шар. Тому на таких планетах швидше за все не може бути життя.

Тому екзопланети, які перебувають у зоні придатній для життя своїх зірок, що мають низьку металічність, є найкращими цілями для пошуку складних форм життя на цих планетах, вважають вчені. З іншого боку, дослідники визнають, що є ймовірність того, що життя на планетах навколо інших зірок може адаптуватися і лише ретельні подальші спостереження можуть підтвердити цю теорію.

Раніше Фокус писав про те, що недавнє дослідження припускає, що позаземне життя на інших планетах може ховатися у так званій сутінковій зоні.

Також Фокус писав про те, чому астрономи використовують незвичайні одиниці виміру у космосі, наприклад, краби.

Як вже писав Фокус, вчені вважають, що на екзопланетах можуть бути незвичайні форми життя і вони ховаються не в зоні проживання зірок.