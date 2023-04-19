Висотою 170 тис. км. Отримано унікальні знімки величезного викиду плазми на Сонці (фото)

Американський астрофотограф зробив зображення "сонячного торнадо", яке за висотою еквівалентне розмірам 14-ти Земель, збудованих у стовп.

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Астрофотограф Ендрю Маккарті, який займається спостереженнями за різними космічними об'єктами, зміг сфотографувати гігантський викид плазми на Сонці, яка закрутилася як справжнє земне торнадо. Крім цього, фотограф зробив дивовижні знімки нашої зірки, які показують її особливості, пише Universe Today.

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Нещодавно на Сонці відбулося чергове потужне виверження, під час якого відбувся викид потоку плазми. Цим викидом виявився сонячний протуберанець із хромосфери Сонця, який під дією магнітного поля зірки закрутився у особливу петлю. Цей потік плазми полетів у висоту на приблизно 170 тисяч км, а це означає, що він у 14 разів був більшим за діаметр Землі.

Нещодавно на Сонці відбулося чергове потужне виверження, під час якого відбувся викид потоку плазми. Цим викидом виявився сонячний протуберанець із хромосфери Сонця, який під дією магнітного поля зірки закрутився у особливу петлю. Фото: Universe Today

За словами Маккарті, плазма у цьому протуберанці не відлетіла далі в космос, а повернулася назад на поверхню Сонця, створюючи унікальне явище.

За словами Маккарті, плазма у цьому протуберанці не відлетіла далі в космос, а повернулася назад на поверхню Сонця, створюючи унікальне явище. Фото: Universe Today

Для того щоб зробити фото цього виверження, астрофотограф використовував спеціальне обладнання. Але кожен кадр складається з тисяч зображень, зібраних докупи. Щоб отримати знімки Сонця, Маккарті витратив цілий день. Потім багато часу пішло на обробку зображень, але результат того вартий. Також астрофотограф зробив знімки всього Сонця, на яких видно хромосферу та корону нашої зірки.

Для того щоб зробити фото цього виверження, астрофотограф використовував спеціальне обладнання. Але кожен кадр складається з тисяч зображень, зібраних докупи Фото: Universe Today

Хоча Сонце здається однорідним об'єктом, воно, як і Земля, має різні структурні шари.

Наприклад, фотосферою називається нижній шар атмосфери Сонця і це те, що ми бачимо, коли дивимося на зірку, тобто це видима поверхня Сонця. Основна частина сонячного випромінювання виходить саме звідси. Товщина цього шару складає приблизно 100 км. Для порівняння діаметр Сонця становить 1,4 млн км. Температура у цьому шарі коливається від 3700 до 6200 градусів за Цельсієм.

Хромосферою Сонця називають шар, розташований над фотосферою, і його товщина становить приблизно 2,5 тисяч км, а температура тут знаходиться в діапазоні від 6000 до 20 000 градусів Цельсія.

Що стосується сонячних протуберанців, то ці дуже яскраві потоки плазми, що виходять із хромосфери на велику відстань до космосу, мають температуру від 4700 до 50 000 градусів за Цельсієм.

Сонячна корона є найвищим шаром атмосфери Сонця і її добре видно лише час сонячних затемнень. Температура в цьому шарі становить приблизно 2 млн. градусів Цельсія.

Згідно з новим дослідженням, Сонце почне проявляти свою максимальну активність набагато раніше, ніж показували попередні оцінки. Якщо раніше передбачалося, що максимальна кількість вивержень плазми та викидів енергії відбудеться влітку 2025 року, то автори нової наукової роботи вважають, що це може статися вже наприкінці цього року, як писав Фокус.

Нещодавно космічні апарати, що досліджують Сонце, змогли зробити зображення гігантського водоспаду із плазми, який з'явився на нашій зірці. Його розміри набагато менші, ніж у сонячного торнадо зафіксованого Маккарті, але все ж таки цей потік плазми більше діаметра Землі в 8 разів, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що Сонце випромінює небезпечне нам ультрафіолетове випромінювання, від якого людство захищає озоновий шар Землі. Результати нового дослідження вчених показали, що деякі зірки незважаючи на сильне випромінювання, можуть мати поряд планети, де потенційно існує позаземне життя, як уже писав Фокус.