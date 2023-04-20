По 18 "падающих звезд" в час. Скоро наступит пик метеорного потока Лириды: когда можно увидеть

Метеорный поток Лириды можно наблюдать невооруженным глазом.

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Ежегодный метеорный поток Лириды снова вернулся на Землю и, хотя он начался еще 14 апреля, пик "падающих звезд" будет виден рано утром, в воскресенье, 23 апреля, пишет Daily Mail.

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Явление, во время которого в ночном небе появляются яркие полосы света называют метеорными потоками, хотя некоторые люди все же называют их "падающими звездами". Конечно же никакие звезды не падают на Землю. Метеорные потоки возникают, когда обломки комет попадают в атмосферу Земли и сгорают там, оставляя после себя яркие полосы света.

Что касается метеорного потока Лириды, который уже появился в небе над Землей еще 14 апреля, все же самое красочное световое шоу, то есть пик метеорного потока стоит ожидать примерно в 4:00 утра по Киеву в воскресенье, 23 апреля. Данный метеорный поток получил свое название из-за того, что при наблюдении за ночным небом кажется, что маленькие обломки прилетают из созвездия Лиры.

На самом деле эти метеориты не имеют никакого отношения к этому созвездию, а являются обломками кометы C/1861 G1 (Тэтчер). То есть они по факту являются космическим мусором, который остался после прохождения данной кометы возле Солнца.

Эта долгопериодическая комета была открыта астрономом Альбертом Тэтчером еще в 1861 году, когда она находилась на расстоянии в 50 млн км от Земли. Стоит заметить, что данная комета приближается к Солнцу и соответственно к Земле, только раз в 415 лет.

Ежегодный метеорный поток Лириды снова вернулся на Землю и, хотя он начался еще 14 апреля, пик "падающих звезд" будет виден рано утром, в воскресенье, 23 апреля Фото: Daily Mail

По словам ученых, космические камни из метеорного потока Лириды попадают в атмосферу Земли со скоростью в 180 тысяч км/час. При этом они нагревают окружавший их воздух в результате трения до 1600 градусов Цельсия, поэтому и возникает яркое свечение.

На самом деле метеорный поток Лириды не является самым ярким подобным явлением, но он был одним из первых, который смогли обнаружить астрономы. Это произошло еще в 687 году до нашей эры в Китае.

Считается, что за пиком метеорного потока Лириды лучше всего наблюдать подальше от больших городов, ведь здесь небо более чистое. По словам ученых, за "падающими звездами" можно следить невооруженным глазом и в ночь на воскресенье каждый час будет появляться до 18 светящихся метеоров.

Если даже вы не сможете увидеть это яркое "световое шоу" в ночном небе, то не нужно расстраиваться, ведь 6 мая этого года ожидается пик другого метеорного потока — Эта-Аквариды.Этот поток является обломками знаменитой кометы Галлея и свое название получил из-за того, что кажется, что метеоры прибывают к нам из созвездия Водолея. По словам ученых по время пика этого метеорного потока камни будут лететь сквозь атмосферу со скоростью в 240 тысяч км/час. Каждый час можно будет увидеть примерно 50 "падающих звезд".

Напоминаем, что падение метеорита является одной и возможных версий появления вечером 19 апреля яркой вспышки в небе над Киевом. Подробнее о других версиях этого события Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что над Землей появятся искусственные "падающие звезды". Японская частная компания в ближайшем будущем планирует создать искусственный метеорный поток.