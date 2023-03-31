Загадать желание без регистрации и предоплаты: над Землей появятся искусственные "падающие звезды"

Японская частная компания в ближайшем будущем планирует создать искусственный метеорный поток, который сможет осветить небо так же, как и настоящие "падающие звезды".

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Некоторые люди называют метеорные потоки, которые проходят через атмосферу Земли и создают настоящее световое шоу, "падающими звездами". Существует мнение, что во время этого нужно не просто смотреть за удивительным событием, но и загадывать желание. На самом деле метеорные потоки не имеют никакого отношения к звездам и являются обломками астероидов и комет, которые сгорают в атмосфере Земли. В результате они светятся. Но частная японская компания планирует уже в 2025 году создать первый в мире искусственный метеорный поток, пишет Daily Mail.

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Частная компания под названием ALE планирует создать в небе над Японией уже в 2025 году первый в мире искусственный метеорный поток, который будет освещать небо так же, как и настоящие метеоры. Последние очень быстро перемещаются в верхних слоях атмосферы нашей планеты, сильно нагреваются в результате трения и излучают свет.

Частная компания под названием ALE планирует создать в небе над Японией уже в 2025 году первый в мире искусственный метеорный поток, который будет освещать небо так же, как и настоящие метеоры Фото: Daily Mail

Новый проект искусственного метеорного потока получил название SKY CANVAS. По словам представителей компании ALE, для того чтобы создать искусственный метеорный поток будут использоваться маленькие металлические шарики диаметров 1 см и массой в несколько граммов. Их поместят на специальный спутник, который будет запущен на высоту в 400 км над поверхностью Земли.

В компании ALE не раскрывают секрет состава этих шариков, благодаря которому они смогут выделять свет в результате прохождения через атмосферу со скоростью в 8 км/с. Известно, что искусственные метеоры будет двигаться более медленно и будут выделять свет дольше, чем их космические родственники.

Новый проект искусственного метеорного потока получил название SKY CANVAS. По словам представителей компании ALE, для того чтобы создать искусственный метеорный поток будут использоваться маленькие металлические шарики диаметров 1 см и массой в несколько граммов. Их поместят на специальный спутник, который будет запущен на высоту в 400 км над поверхностью Земли Фото: Daily Mail

Согласно заявлению компании ALE, составляющие элементы в шариках можно менять, чтобы изменить цвет каждой яркой полосы, создаваемой летящими метеорами. Это значит, что эти "падающие звезды" могут создать разноцветное световое шоу в небе.

Что касается спутника, который впервые запустит искусственный метеорный поток, то уже через два года после запуска он войдет атмосферу Земли и полностью сгорит там. Таким образом новый спутник не станет частью многочисленного космического мусора на околоземной орбите.

Согласно заявлению компании ALE, составляющие элементы в шариках можно менять, чтобы изменить цвет каждой яркой полосы, создаваемой летящими метеорами. Это значит, что эти "падающие звезды" могут создать разноцветное световое шоу в небе Фото: Daily Mail

Кроме того, что искусственные метеоры принесут эстетическое удовольствие, в компании ALE заявляют, что они помогут собрать данные о третьем слое атмосферы Земли – мезосфере. Это регион достаточно сложно исследовать с помощью метеозондов и спутников. Но в данном случае ученые смогут собрать информацию о скорости ветра и составе этого слоя атмосферы, изучая траекторию полета и излучение света искусственными метеорами.

Фокус уже подробно писал о самом сильном и странном метеорном потоке Квадрантиды, который жители Земли могли наблюдать в январе этого года. Метеорный поток Квадрантиды наиболее известен своими яркими "огненными шарами".

Напоминаем, что ученые выяснили, что микрогравитация в космосе изменяет человеческие клетки. Новое исследование предполагает, что космические путешествия могут ускорить процесс старения, как уже писал Фокус.