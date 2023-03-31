Загадать желание без регистрации и предоплаты: над Землей появятся искусственные "падающие звезды"
Японская частная компания в ближайшем будущем планирует создать искусственный метеорный поток, который сможет осветить небо так же, как и настоящие "падающие звезды".
Некоторые люди называют метеорные потоки, которые проходят через атмосферу Земли и создают настоящее световое шоу, "падающими звездами". Существует мнение, что во время этого нужно не просто смотреть за удивительным событием, но и загадывать желание. На самом деле метеорные потоки не имеют никакого отношения к звездам и являются обломками астероидов и комет, которые сгорают в атмосфере Земли. В результате они светятся. Но частная японская компания планирует уже в 2025 году создать первый в мире искусственный метеорный поток, пишет Daily Mail.
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Частная компания под названием ALE планирует создать в небе над Японией уже в 2025 году первый в мире искусственный метеорный поток, который будет освещать небо так же, как и настоящие метеоры. Последние очень быстро перемещаются в верхних слоях атмосферы нашей планеты, сильно нагреваются в результате трения и излучают свет.
Новый проект искусственного метеорного потока получил название SKY CANVAS. По словам представителей компании ALE, для того чтобы создать искусственный метеорный поток будут использоваться маленькие металлические шарики диаметров 1 см и массой в несколько граммов. Их поместят на специальный спутник, который будет запущен на высоту в 400 км над поверхностью Земли.
В компании ALE не раскрывают секрет состава этих шариков, благодаря которому они смогут выделять свет в результате прохождения через атмосферу со скоростью в 8 км/с. Известно, что искусственные метеоры будет двигаться более медленно и будут выделять свет дольше, чем их космические родственники.
Согласно заявлению компании ALE, составляющие элементы в шариках можно менять, чтобы изменить цвет каждой яркой полосы, создаваемой летящими метеорами. Это значит, что эти "падающие звезды" могут создать разноцветное световое шоу в небе.
Что касается спутника, который впервые запустит искусственный метеорный поток, то уже через два года после запуска он войдет атмосферу Земли и полностью сгорит там. Таким образом новый спутник не станет частью многочисленного космического мусора на околоземной орбите.
Кроме того, что искусственные метеоры принесут эстетическое удовольствие, в компании ALE заявляют, что они помогут собрать данные о третьем слое атмосферы Земли – мезосфере. Это регион достаточно сложно исследовать с помощью метеозондов и спутников. Но в данном случае ученые смогут собрать информацию о скорости ветра и составе этого слоя атмосферы, изучая траекторию полета и излучение света искусственными метеорами.
Фокус уже подробно писал о самом сильном и странном метеорном потоке Квадрантиды, который жители Земли могли наблюдать в январе этого года. Метеорный поток Квадрантиды наиболее известен своими яркими "огненными шарами".
Напоминаем, что ученые выяснили, что микрогравитация в космосе изменяет человеческие клетки. Новое исследование предполагает, что космические путешествия могут ускорить процесс старения, как уже писал Фокус.