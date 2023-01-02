Самый сильный и странный метеорный поток Квадрантиды: когда его можно увидеть в январе 2023

Метеорный поток Квадрантиды наиболее известен своими яркими "огненными шарами".

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Пик одного из самых сильных метеорных потоков, или как еще называют подобные явления — "падающие звезды", можно будет наблюдать 3 и 4 января, пишет Forbes.

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Уже во вторник, 3 января и в среду, 4 января, наступившего нового года, можно будет наблюдать за одним из самых сильных ежегодных метеорных потоков, который называется Квандрантиды. Эти "падающие звезды" лучше всего видны в ночном небе начиная с 26 декабря по 16 января каждый год. Но лучше всего они видны как раз 3 и 4 января, потому как метеоров падает больше всего. Считается, что за появлением Квадрантид стоит астероид, который открыли только 19 лет назад, который называется 2003 EH с периодом вращения вокруг Солнца, составляющим 5 лет.

К сожалению, очень яркая Луна, которая вскоре станет полной, сделает наблюдение за метеорным потоком более трудным, но его яркие "огненные шары" (а это то, чем наиболее известен поток), все же будут хорошо видны в ночном небе.

Квандрантиды — это метеорный поток, который отличается от других не только большой интенсивностью падающих метеоров, но и тем, что большинство из них слишком тусклые. Если бы не яркие "огненные шары", то его вообще было бы тяжело увидеть.

[ + – ] Квандрантиды — это метеорный поток, который отличается от других не только большой интенсивностью падающих метеоров, но и тем, что большинство из них слишком тусклые. Если бы не яркие "огненные шары", то его вообще было бы тяжело увидеть Фото: Wikipedia

Свое название метеорный поток получил благодаря названию созвездия Стенной Квадрант, которое уже не используется в астрономии. Квадрантиды видны только в небе северного полушария Земли и на пике в час можно наблюдать за 125 падающими метеорами. Но в этот раз, по словам ученых, можно будет увидеть не более 25 "падающих звезд" в час.

Кроме Луны, еще одним препятствием для наблюдения за метеорным потоком может стать облачная погода.

Несмотря на то, что пик метеорного потока наступает примерно в 23.00 по Киеву, лучше всего Квадрантиды будут видны в небе после 5 утра и еще в течение пары часов. Это утверждение подходит и для третьего, и для четвертого января, но именно в среду, 4 января, как говорят ученые, рано утром будет самое лучшее время для наблюдения за Квадрантидами.

Чтобы увидеть метеорный поток можно смотреть в любую точку неба, но главное отводить взгляд от яркой Луны. У всех метеорных потоков существует место на ночном небе, где пыль и обломки сталкиваются с земной атмосферой. Для Квадрантид этим местом на небе является созвездие Волопаса, хотя также это яркое место можно наблюдать и в районе звезды Бенетнаш или Алькаид, которая находится на самом краю "рукоятки ковша" Большой Медведицы.

Фокус уже писал о еще одном знаменитом метеорном потоке под названием Персеиды, который можно было наблюдать в ночном небе в августе.

Также Фокус писал о том, что в конце декабря можно было увидеть настоящий "парад планет", когда все планеты Солнечной системы выстроились в одну линию и большинство из них было видно невооруженным глазом.