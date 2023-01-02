Найсильніший і найдивніший метеорний потік Квадрантиди: коли його можна побачити в січні 2023

Метеорний потік Квадрантиди найбільш відомий своїми яскравими "вогняними кулями".

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Пік одного з найсильніших метеорних потоків, або як ще називають подібні явища — "зірки, що падають", можна буде спостерігати 3 і 4 січня, пише Forbes.

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Вже у вівторок, 3 січня і в середу, 4 січня нового року можна буде спостерігати за одним із найсильніших щорічних метеорних потоків, який називається Квадрантиди. Ці "зірки, що падають" найкраще видно в нічному небі починаючи з 26 грудня по 16 січня щороку. Але найкраще їх видно якраз 3 і 4 січня, бо метеорів падає найбільше. Вважається, що за появою Квадрантида стоїть астероїд, який відкрили лише 19 років тому, який називається 2003 EH з періодом обертання навколо Сонця, що становить 5 років.

На жаль, дуже яскравий Місяць, який незабаром стане повним, зробить спостереження за метеорним потоком важчим, але його яскраві "вогняні кулі" (а це те, чим найбільш відомий потік), все ж таки буде добре видно в нічному небі.

Квадрантиди — це метеорний потік, який відрізняється від інших не тільки великою інтенсивністю метеорів, що падають, але і тим, що більшість з них занадто тьмяні. Якби не яскраві "вогняні кулі", то його взагалі було б важко побачити.

[ + – ] Квадрантиди — це метеорний потік, який відрізняється від інших не тільки великою інтенсивністю метеорів, що падають, але і тим, що більшість з них занадто тьмяні. Якби не яскраві "вогняні кулі", то його взагалі було б важко побачити Фото: Wikipedia

Свою назву метеорний потік отримав завдяки назві сузір'я Стінний Квадрант, яка вже не використовується в астрономії. Квадрантиди видно тільки в небі північної півкулі Землі і на піку на годину можна спостерігати за 125 метеорами, що падають. Але цього разу, за словами вчених, можна буде побачити не більше 25 зірок, що "падають" на годину.

Окрім Місяця ще однією перешкодою для спостереження за метеорним потоком може стати хмарна погода.

Незважаючи на те, що пік метеорного потоку настає приблизно о 23.00 за Києвом, найкраще Квадрантиди буде видно в небі після 5 ранку і ще протягом кількох годин. Це твердження підходить і для третього, і для четвертого січня, але саме в середу, 4 січня, як кажуть вчені, рано-вранці буде найкращий час для спостереження за Квадрантидами.

Щоб побачити метеорний потік, можна дивитися в будь-яку точку неба, але головне відводити погляд від яскравого Місяця. У всіх метеорних потоків існує місце на нічному небі, де пил та уламки стикаються із земною атмосферою. Для Квадрантида цим місцем на небі є сузір'я Волопаса, хоча також це яскраве місце можна спостерігати і в районі зірки Бенетнаш або Алькаїд, яка знаходиться на самому краю "ручки ковша" Великої Ведмедиці.

Фокус вже писав про ще один відомий метеорний потік під назвою Персеїди, який можна було спостерігати у нічному небі в серпні.

Також Фокус писав про те, що наприкінці грудня можна було побачити справжній "парад планет", коли всі планети Сонячної системи вишикувалися в одну лінію і більшість з них було видно неозброєним оком.