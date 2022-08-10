Метеорний потік Персеїди в серпні 2022 року: коли його шукати в нічному небі

Щорічний метеорний потік досягне піку своєї активності вже дуже скоро.

Щоліта із середини липня до кінця серпня наша планета проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Таттла. Цей метеорний потік має назву Персеїди. Цього року найкраще цей потік буде видно з 23:00 до 4 ранку в ніч із 11 на 12 серпня та в ніч із 12 на 13 серпня. Щороку можна спостерігати приблизно за 60 метеорами на годину, але цього року можна буде побачити всього 10-20 метеорів годину, оскільки Персеїди збігаються з повним місяцем, повідомляє Newsweek.

Дуже часто метеорні потоки називають "зірками, що падають", і багато людей при цьому загадують бажання. Метеорний потік Персеїди отримав свою назву від сузір'я Персея, тому що для того, щоб побачити цей потік, потрібно направити свій погляд на нічне небо в бік однойменного сузір'я.

Коли Земля проходить крізь величезний потік уламків комети Свіфта-Таттла, яка востаннє наближалася до Землі в 1992 році, багато цих крихітних каменів згоряють в атмосфері, створюючи справжнє світлове шоу.

[ + – ] Коли Земля проходить крізь величезний потік уламків комети Свіфта-Таттла, яка востаннє наближалася до Землі в 1992 році, багато цих крихітних каменів згоряють в атмосфері, створюючи справжнє світлове шоу Фото: Forbes

За словами вчених, на жаль, цього року пік метеорного потоку, коли можна побачити найбільшу кількість метеорів за годину, збігається з повним місяцем. Місячне світло робить небо яскравішим, а отже, можна побачити набагато менше метеорів, ніж зазвичай. Учені вважають, що цього року справді яскраву нічну подію можна не очікувати.

Відомо, що уламки комети, які є метеорним потоком Персеїди, потрапляють в атмосферу Землі на швидкості приблизно 160 тисяч км/год і нагріваються тут до температури 1650 градусів за Цельсієм. Деякі космічні камені згоряють повністю, а деякі можуть усе ж таки досягти поверхні у вигляді метеоритів.

[ + – ] Відомо, що уламки комети, які є метеорним потоком Персеїди потрапляють в атмосферу Землі на швидкості приблизно 160 тисяч км/год і нагріваються тут до температури 1650 градусів Фото: NASA

Враховуючи, що в Україні комендантська година починається переважно з 23:00 і триває до 5 ранку, то за Персеїдами зможуть добре спостерігати власники приватних будинків зі своїх внутрішніх дворів. Але мешканці багатоповерхівок зможуть визирнути з вікна та спробувати також насолодитися цим видовищем.

Комета Свіфта-Таттла, яку відкрили ще в 1862 році, пролітає повз Землю кожні 133 роки. Наступного разу вона буде поряд із нашою планетою у 2125 році. Ця короткоперіодична комета вважається найбільшим об'єктом, який пролітає повз Землю. Вчені вважають, що ядро комети має діаметр 26 км. Наприклад, астероїд, який 66 млн років тому знищив динозаврів, був діаметром від 10 до 12 км.

Учені вважають, що комета Свіфта-Таттла не зіткнеться із Землею, проте в 3044 році вона перебуватиме від нашої планети на найближчій відстані — 1,6 млн км. За космічними мірками це дуже близько, але це вчетверо далі, ніж відстань від Місяця до Землі.

Фокус уже писав докладно про метеорний потік Персеїди, як він виник і про те, коли його спостерігали у 2021 році.

Фокус також писав про те, що в липні цього року повз Землю пролетіла комета з гігантським хвостом під назвою C/2017 K2. Це найдальша та найактивніша комета в Сонячній системі.