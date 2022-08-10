Метеорный поток Персеиды в августе 2022 года: когда его искать в ночном небе

Ежегодный метеорный поток достигнет пика своей активности уже совсем скоро.

Каждое лето, с середины июля по конец августа наша планета проходит сквозь поток обломков кометы Свифта-Таттла. Этот метеорный поток называется Персеиды. В этом году лучше всего этот поток будет видно с 23.00 до 4 утра в ночь с 11 на 12 августа и в ночь с 12 на 13 августа. Каждый год можно наблюдать за примерно 60 метеорами в час, но в этом году можно будет увидеть всего 10-20 метеоров час, так как Персеиды совпадают с полнолунием, сообщает Newsweek.

Очень часто метеорные потоки называют "падающими звездами" и многие люди при их виде загадывают желания. Метеорный поток Персеиды получил свое название от созвездия Персея, так как для того, чтобы увидеть этот поток нужно направить свой взор на ночное небо в сторону одноименного созвездия.

Когда Земля проходит сквозь огромный поток обломков кометы Свифта-Таттла, которая в последний раз приближалась к Земле в 1992 году, многие их этих крошечных камней сгорают в атмосфере, создавая настоящее световое шоу.

[ + – ] Когда Земля проходит сквозь огромный поток обломков кометы Свифта-Таттла, которая в последний раз приближалась к Земле в 1992 году, многие их этих крошечных камней сгорают в атмосфере, создавая настоящее световое шоу Фото: Forbes

По словам ученых, к сожалению, в этом году пик метеорного потока, когда можно увидеть наибольшее количество метеоров в час, совпадает с полнолунием. Лунный свет делает небо ярче, а значит можно увидеть намного меньше метеоров, чем обычно. Ученые считают, что в этом году действительно яркого ночного события можно не ожидать.

Известно, что обломки кометы, которые представляют собой метеорный поток Персеиды попадают в атмосферу Земли на скорости примерно 160 тысяч км/час и нагреваются здесь до температуры в 1650 градусов Цельсия. Некоторые космические камни сгорают полностью, а некоторые могут все же достичь поверхности в виде метеоритов.

[ + – ] Известно, что обломки кометы, которые представляют собой метеорный поток Персеиды попадают в атмосферу Земли на скорости примерно 160 тысяч км/час и нагреваются здесь до температуры в 1650 градусов Цельсия Фото: NASA

Учитывая, что в Украине в основном комендантский час начинается с 23.00 и длится до 5 утра, то за Персеидами смогут хорошо наблюдать владельцы частных домов со своих внутренних дворов. Но жители многоэтажек смогут выглянуть из окна и попробовать также насладится этим зрелищем.

Комета Свифта-Таттла, которую открыли еще в 1862 году, пролетает мимо Земли каждые 133 года. Следующий раз она будет рядом с нашей планетой в 2125 году. Эта короткопериодическая комета считается самым крупным объектом, который пролетает мимо Земли. Ученые полагают, что ядро кометы имеет в диаметре 26 км. Например, астероид, который 66 млн лет назад уничтожил динозавров, был диаметром от 10 до 12 км.

Ученые считают, что комета Свифта-Таттла не столкнется с Землей и тем не менее в 3044 году она будет находиться от нашей планеты на самом близком расстоянии – 1,6 млн км. По космическим меркам это очень близко, но это в четыре раза дальше, чем расстояние от Луны до Земли.

Фокус уже писал подробно о метеорном потоке Персеиды, как он возник и о том, когда его наблюдали в 2021 году.

Фокус также писал о том, что в июле этого года мимо Земли пролетела комета с гигантским хвостом под названием C/2017 K2. Это самая далекая и самая активная комета в Солнечной системе.