Как появился метеорный поток Персеиды и когда его можно увидеть

Каждое лето жители Земли могут наслаждаться удивительным метеорным потоком, в этом году будут отличные условия для просмотра.

Каждый год, начиная с середины июля, планета Земля начинает проходить через огромный поток обломков, который простирается более чем на 15 миллионов километров в космосе: поток обломков кометы Свифта-Таттла. Эта комета, которая прилетает в нашу Солнечную систему и приближается к Земле каждые 133 года, является источником самого заметного на Земле метеорного потока: Персеид, пик которого приходится на вторую неделю августа. В этом году будут отличные условия для просмотра. Согласно прогнозу, на большей части земного шара небо будет в основном ясным, сообщает Forbes

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Вечером 11 и 12 августа, можно увидеть метеорный поток Персеиды, больше всего метеоров можно будет увидеть с 23.00 до 4 утра: примерно 60 метеоров в час.

Метеорные потоки появляются из хвостов комет, проходящих через нашу Солнечную систему. Вот что происходит с периодической кометой, когда она приближается к Солнцу:

она начинает двигаться быстрее, точно так же, как все гравитационно связанные тела движутся быстрее всего в перигелии (их ближайшая точка к Солнцу) и медленнее всего в афелии (их самая дальняя точка от Солнца),

нагревается по мере приближения к Солнцу, получая больше излучения,

сталкивается с более сильным солнечным ветром, поскольку поток частиц от Солнца становится больше по мере приближения к нему,

а затем комета становится активной, образуя кому из ионизированных частиц в гало, окружающем ядро,

и, в конечном итоге, появляются два хвоста: изогнутый хвост из пыли, возникающий в результате нагрева, и прямой ионный хвост, который всегда направлен прямо от Солнца,

хвосты становятся больше и заметнее по мере приближения кометы к Солнцу,

и, наконец, происходит обратный процесс, когда все, что "включилось", снова "выключается", когда комета покидает Солнце, медленно возвращаясь в свою самую дальнюю точку от Солнца.

Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками кометных хвостов. Несмотря на то, что комета Свифта-Таттла приближается к Земле каждые 133 года, через обломки кометы наша планета проходит ежегодно.

Когда комета нагревается, и газ, и пыль попадают в временную атмосферу кометы: кому. Пыль просто нагревается, что увеличивает ее скорость. Эта скорость сочетается с начальным движением, создавая хвост, который следует за кометой и отражает солнечный свет, который позволяет нам ее видеть. Этот материал распространяется по всей плоскости Солнечной системы, создавая зодиакальную пыль, которую мы видим.

С другой стороны, газ ионизируется ультрафиолетовым излучением Солнца, в то время как солнечный ветер и магнитное поле Солнца сметают эти ионы (в основном монооксида углерода) в быстро движущийся хвост. Когда электроны рекомбинируют с этими ионами, они светятся, придавая ионному хвосту голубоватый оттенок.

Все эти крошечные частицы из хвостов кометы попадают в межпланетное пространство. Когда Земля на своем пути вокруг Солнца встречается с этими частицами, они проникают в атмосферу со скоростью более 150 тыс. км/ч (средняя скорость Персеид — 210 тыс. км/ч).

Персеиды прибывают, достигая пика в середине августа, потому что именно тогда планета Земля проходит через остатки кометы 109P, более известной под своим общим названием — Свифта-Таттла, в честь двух ученых открывших ее в 1862 году.

Каждые 133 года комета Свифта-Таттла совершает полный оборот по орбите. Это происходит уже более 2000 лет, и в литературе зафиксированы многочисленные наблюдения начиная примерно с 69 года до н. э. Спустя тысячи лет комета Свифта-Туттля, обладающая большим размером и массой, создала самый впечатляющий поток обломков, который в настоящее время разбросан по всей нашей Солнечной системе.