Як з'явився метеорний потік Персеїди і коли його можна побачити

Щоліта жителі Землі можуть насолоджуватися дивовижним метеорних потоком, цьогоріч будуть відмінні умови для перегляду.

Щороку, починаючи із середини липня, планета Земля починає проходити через величезний потік уламків, який простягається більш ніж на 15 мільйонів кілометрів у космосі: потік уламків комети Свіфта-Таттла. Ця комета, яка прилітає в нашу Сонячну систему і наближається до Землі кожні 133 роки, є джерелом найпомітнішого на Землі метеорного потоку: Персеїд, пік якого припадає на другий тиждень серпня. Цьогоріч будуть відмінні умови для перегляду. Згідно з прогнозом, на більшій частині земної кулі небо буде здебільшого ясним, повідомляє Forbes.

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Увечері 11 та 12 серпня, можна побачити метеорний потік Персеїди, найбільше метеорів можна буде побачити з 23:00 до 04:00: приблизно 60 метеорів на годину.

Метеорні потоки з'являються із хвостів комет, що проходять через нашу Сонячну систему. Ось що відбувається з періодичною кометою, коли вона наближається до Сонця:

вона починає рухатися швидше, точно так само, як усі гравітаційно пов'язані тіла рухаються швидше всього в перигелії (їх найближча точка до Сонця) і найповільніше в афелії (їх найдальша точка від Сонця);

нагрівається в міру наближення до Сонця, отримуючи більше випромінювання;

стикається з більш сильним сонячним вітром, оскільки потік частинок від Сонця стає більшим у міру наближення до нього;

а потім комета стає активною, утворюючи кому з іонізованих частинок у гало, що оточує ядро;

і, в кінцевому підсумку, з'являються два хвости: вигнутий хвіст із пилу, що виникає внаслідок нагрівання, і прямий іонний хвіст, який завжди спрямований прямо від Сонця;

хвости стають більшими і помітнішими в міру наближення комети до Сонця;

і, нарешті, відбувається зворотний процес, коли все, що "вмикнулося", знову "вимикається", коли комета покидає Сонце, повільно повертаючись в свою найдальшу точку від Сонця.

Як і більшість метеорних потоків, Персеїди утворюються залишками кометних хвостів. Незважаючи на те, що комета Свіфта-Таттла наближається до Землі кожні 133 роки, через уламки комети наша планета проходить щорічно.

Коли комета нагрівається, і газ, і пил потрапляють в тимчасову атмосферу комети: кому. Пил просто нагрівається, що збільшує її швидкість. Ця швидкість поєднується з початковим рухом, створюючи хвіст, який наслідує комету та відбиває сонячне світло, яке дозволяє нам її бачити. Цей матеріал поширюється на всій площині Сонячної системи, створюючи зодіакальний пил, який ми бачимо.

З іншого боку, газ іонізується ультрафіолетовим випромінюванням Сонця, в той час як сонячний вітер і магнітне поле Сонця змітають ці іони (здебільшого монооксиду вуглецю) у хвіст, що швидко рухається. Коли електрони рекомбінують з цими іонами, вони світяться, надаючи іонному хвосту блакитний відтінок.

Усі ці крихітні частинки із хвостів комети потрапляють в міжпланетний простір. Коли Земля на своєму шляху навколо Сонця зустрічається з цими частками, вони проникають в атмосферу зі швидкістю понад 150 тис. км/год (середня швидкість Персеїд — 210 тис. км/год).

Персеїди прибувають, досягаючи піку в середині серпня, тому що саме тоді планета Земля проходить через залишки комети 109P, більш відомої під своєю спільною назвою — Свіфта-Таттла, на честь двох учених, які відкрили її в 1862 році.

Кожні 133 роки комета Свіфта-Таттла здійснює повний оберт навколо Землі. Це відбувається вже понад 2 000 років, і в літературі зафіксовані численні спостереження починаючи приблизно із 69 року до н. е. Через тисячі років комета Свіфта-Таттла, що володіє великим розміром і масою, створила найбільш разючий потік уламків, який наразі розкиданий по всій нашій Сонячній системі.