Передноворічний парад. У нічному небі можна побачити всі планети Сонячної системи

Усі 8 планет Сонячної системи, що вишикувалися в одну лінію, можна буде бачити ще кілька днів.

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Усі планети Сонячної системи вишикувалися одну лінію в так званому планетному з'єднанні, яке відоме як парад планет. Це явище почалося ще в середу, 28 грудня, увечері, і свого піку воно досягне приблизно о 23:00 за Києвом у четвер, 29 грудня. Але до 31 грудня відразу після заходу Сонця можна буде ще спостерігати за таким унікальним астрономічним явищем, пише The Guardian.

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Востаннє цього року всі планети Сонячної системи одночасно можна було спостерігати в червні цього року. Наприклад, як уже писав Фокус, тоді вперше за 18 років п'ять планет вишикувалися в лінію в такому ж порядку, як вони обертаються навколо Сонця. Йдеться про Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн.

[ + – ] Усі планети Сонячної системи вишикувалися одну лінію в так званому планетному з'єднанні, яке відоме як парад планет. Це явище почалося ще в середу, 28 грудня, увечері, і свого піку воно досягне приблизно о 23:00 за Києвом у четвер, 29 грудня. Фото: who

Але під час нинішнього параду планет Венера, Меркурій, Сатурн, Юпітер і Марс вишикуються в небі саме в такому порядку. За словами італійського астронома Джанлуки Масі, перераховані вище планети можна побачити в нічному небі неозброєним оком щодня аж до 31 грудня. Але ввечері в четвер, 29 грудня, приблизно о 23:00 за Києвом усі планети вишикуються в найрівнішу лінію. Що стосується Урана та Нептуна, то ці планети можна буде побачити лише за допомогою бінокля чи телескопа. І, звичайно, якщо нічне небо буде безхмарним.

За словами вчених, під час рідкісного астрономічного явища Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн можна буде побачити протягом кількох днів неозброєним оком, якщо дивитися з південного заходу на схід. Водночас Уран буде розташований між Марсом і Юпітером, а Нептун можна побачити між Юпітером і Сатурном. За словами Масі, найчіткіше всі планети можна побачити приблизно за 30-40 хвилин після заходу сонця, хоча й пізніше їх також буде видно, хоча й нетривалий час.

[ + – ] Під час нинішнього "параду планет" Венера, Меркурій, Сатурн, Юпітер і Марс вишикуються в небі саме в такому порядку Фото: newsweek

Найважче буде побачити Меркурій, і для цього все ж таки, можливо, знадобиться бінокль і телескоп, адже він буде поряд із яскравішою Венерою. А найяскравішим у нічному небі буде Юпітер. За словами Масі, у четвер увечері всі планети буде добре видно, а 30 і 31 грудня за ними спостерігати буде вже важче.

Хоча Юпітер і буде найяскравішою планетою, за словами вчених, це буде недовго, а майже всю ніч найкраще можна буде побачити Марс. До того ж ця планета здаватиметься яскравішою, ніж інші зірки.

Ще однією важливою подією для астрономів, яка відбувається наприкінці грудня та на початку січня кожного року, є поява метеорного потоку Квадрантиди.

[ + – ] Ще однією важливою подією для астрономів, яка відбувається наприкінці грудня та на початку січня кожного року, є поява метеорного потоку Квадрантиди Фото: Wikipedia

Найкраще його буде видно 3 січня наступного року. Цей потік відомий завдяки появі блакитних метеорів і яскравих вогняних куль, що рухаються в небі зі швидкістю 40 км/с.

Фокус уже писав про вісім планет, які відкрили астрономи у 2022 році й те, чим вони найбільше здивували вчених.