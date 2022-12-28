Не від світу цього. Топ 8 найнезвичайніших планет, які відкрили астрономи в 2022 році

Від розпеченої суперземлі до планети у формі м'яча для регбі — астрономам вдалося зробити чимало важливих цьогорічних відкриттів.

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Найголовнішою віхою в історії дослідження планет, що знаходяться за межами Сонячної системи, стало те, що в 2022 році вчені заявили про 5 000 підтверджених екзопланет. І майже всі з них розташовані в межах кількох тисяч світлових років від нас. Але вчені вважають, що таких планет лише в нашій галактиці може бути від 100 до 200 мільярдів. Видання Space розповідає про найзначніші відкриття, пов'язані з екзопланетами, зробленими цьогоріч.

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Першу екзопланету астрономи відкрили ще в 1992 році, але тепер учені впевнені, що за допомогою космічного телескопа Вебба вони зможуть відкрити набагато більше, ніж відомі 5 тисяч екзопланет у нашій галактиці.

Новий вид планет

[ + – ] У вересні цього року вчені заявили про те, що вони відкрили планети абсолютно нового виду Фото: space.com

У вересні цього року вчені заявили, що вони відкрили планети абсолютно нового виду. Вони складаються наполовину з каменю та наполовину з води, у рідкій чи крижаній формі. Ці планети обертаються навколо найпоширеніших зірок у нашому Всесвіті — червоних карликів.

Астрономи припустили, що ці планети, ймовірно, виникли далеко від своїх зірок, але пізніше вони мігрували набагато ближче до них. За словами вчених, хоча ці планети заповнені водою, на них може не бути океанів, адже вода, швидше за все, змішана з каменем.

Загадкова планета розміром з Юпітер

[ + – ] Астрономи виявили незвичайну планету, яку назвали TOI-2180 b у 379 світлових роках від нас. Ця екзопланета має розмір Юпітера, але майже втричі важча за нього. Це говорить про те, що цей газовий гігант сформувався інакше, ніж наш Юпітер Фото: NASA

Астрономи виявили незвичайну планету, яку назвали TOI-2180 b у 379 світлових роках від нас. Ця екзопланета має розмір Юпітера, але майже втричі важча за нього. Це говорить про те, що цей газовий гігант сформувався інакше, ніж наш Юпітер.

Також рік на цій планеті триває 261 день і така орбіта навколо зірки набагато більша, ніж у всіх газових гігантів, які були виявлені астрономами. Ще астрономів здивувала дуже помірна температура на цій планеті, яка складає 77 градусів за Цельсієм. Хоча тут тепліше ніж, наприклад, на Юпітері та Сатурні, все ж таки на TOI-2180 b холодніше, ніж на інших гігантських екзопланетах.

Розпечена суперземля

[ + – ] Нещодавно виявлена розпечена планета, яка схожа на Землю, а тому і називається суперземлею, є однією з найважчих планет, відомих астрономам Фото: NASA

Нещодавно виявлена розпечена планета, яка схожа на Землю, а тому і називається суперземлею, є однією з найважчих планет, відомих астрономам. Поверхня планети TOI-1075 b, яка знаходиться на відстані 200 світлових років від нас, покрита магмою і температура тут перевищує 1 000 градусів Цельсія.

Маса цієї планети, де рік триває всього 14,5 годин, у 10 разів більша за масу Землі. Докладніше про це відкриття Фокус уже писав.

Екзопланети, що знаходяться на краю загибелі

[ + – ] Цього року астрономи також виявили 3 екзопланети, які обертаються навколо своїх вмираючих зірок на дуже небезпечній відстані Фото: экзопланета

Цього року астрономи також виявили 3 екзопланети, які обертаються навколо своїх зірок, що вмирають, на дуже небезпечній відстані. Ці планети, які отримали назву TOI-2337b, TOI-4329b та TOI-2669b, є газовими гігантами, маса яких становить від 0,5 до 1,7 маси Юпітера.

Ці три планети мають настільки короткі орбіти навколо гігантських зірок, що вмирають, що в майбутньому ці зірки поглинуть їх. Наприклад, TOI-2337b загине швидше за все вже менш ніж через 1 млн років, а це раніше, ніж будь-яка інша відома планета.

Фокус уже писав про ще одну планету, яка загине через 3 млн років так само, але вчені вперше змогли безпосередньо побачити її зближення із зірковим гігантом, що вмирає.

Планети з незвичайною атмосферою

[ + – ] Астрономи виявили метал барій в атмосферах двох розпечених світів, який є найважчим елементом, знайденим в атмосфері екзопланет Фото: Forbes

Астрономи виявили метал барій в атмосферах двох розпечених світів, що є найважчим елементом, знайденим в атмосфері екзопланет. Таке відкриття астрономи зробили під час дослідження дуже гарячих газових гігантів під назвою WASP-76 b і WASP-121 b. Ці газові гіганти обертаються близько до своїх зірок постійно повернені однією стороною до зірки, де зафіксована "пекельна" температура, а інша їхня сторона більш прохолодна.

Наприклад, на планеті WASP-76 b температура досягає 2 400 градусів Цельсія, а цього достатньо, щоб перетворити на пару залізо й інші метали. Коли ця пара переходить на холодний бік планети, то там випадають "залізні дощі".

Навіть у цих екзотичних умовах дослідники все одно не очікували знайти барій, який у 2,5 рази важчий за залізо. Докладніше про це відкриття Фокус уже писав.

Планета, схожа на м'яч для регбі

[ + – ] Також цього року вчені виявили планету з дуже дивною формою Фото: Apophis

Також цього року вчені виявили планету з дуже дивною формою. Газовий гігант під назвою WASP-103b, як уже писав Фокус, удвічі більший за Юпітер і майже вдвічі більший, ніж ця планета за масою. Але найголовніше, що гравітація батьківської зірки планети WASP-103b змінила її форму, тобто не є класичною сферою, а більше схожа на м'яч для регбі. Ця планета, де рік триває лише 1 земний день, знаходиться на відстані 1 000 світлових років від нас.

Планети із зодіакальним світлом

[ + – ] Примарне свічення, відоме як зодіакальне світло, було помічено на трьох потенційно заселених екзопланетах астрономами з Китаю. Це сяйво може пролити світло на те, як можуть виглядати ці екзотичні світи Фото: space.com

Примарне свічення, відоме як зодіакальне світло, було помічено на трьох потенційно заселених екзопланетах астрономами з Китаю. Це сяйво може пролити світло на те, наскільки можуть виглядати ці екзотичні світи.

Зодіакальним світлом називають слабке свічення, яке можна спостерігати невдовзі після заходу або перед сходом Сонця Землі. Зодіакальне світло в небі Землі є результатом відбиття сонячного світла від пилу, який заповнює Сонячну систему, що залишилася після розпаду астероїдів та комет.

Зокрема, вчені виявили це світіння на планетах Kepler-69c, Kepler-1229b і Kepler-395c, які є кам'янистими світами, які важчі за Землю і їх називають суперземлями. Про це відкриття уже писав Фокус.

Планета із силікатними хмарами

[ + – ] Такі хмари були виявлені на коричневому карлику під назвою VHS 1256 b, який майже 20 разів більший за Юпітер Фото: Universe Today

Дивна планета, оповита хмарами зі схожих на пісок силікатних зерен, була виявлена космічним телескопом Вебба й це стало першим відкриттям такого роду. Такі хмари були виявлені, як уже писав Фокус, на коричневому карлику під назвою VHS 1256 b, який майже в 20 разів більший за Юпітер.

Коричневі карлики — це дивні космічні об'єкти, які недостатньо великі, щоб перетворитися на зірки, але занадто великі, щоб вважатися звичайною планетою. Цей коричневий карлик обертається навколо двох маленьких червоних карликів приблизно за 72 світлові роки від Землі.

Також Фокус писав про те, що завдяки зображенням із китайської космічної станції "Тяньгун" можна побачити, як виглядає Земля з космосу.