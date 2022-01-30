Вчені виявили планету, яка під впливом зірки стала схожою на м'яч для регбі

Космічний супутник "Хеопс" зробив неймовірне відкриття деформованої планети, чим зруйнував уявлення вчених про форму планет.

Астрономи знайшли планету поза Сонячною системою, яка, на відміну від багатьох інших відомих планет, має не сферичну форму, а нагадує м'яч для регбі. За допомогою космічного телескопа "Хеопс" вдалося встановити, що планета WASP-103b була деформована сильним припливним притягнення її батьківської зірки, повідомляє Exspress.

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Планети мають круглу форму через гравітацію: вона тягне однаково з усіх боків, від центру до країв, як спиці велосипедного колеса. В результаті виходить сфера, тривимірне коло. Найбільші відмінності між планетами пов'язані з іншими речами, такими як розмір, рельєф, хімічний склад та відстань до їхньої зірки.

Проте нещодавнє відкриття, зроблене Європейським космічним агентством (ЄКА) за допомогою телескопа "Хеопс", який займається пошуком екзопланет, спростувало цей безперечний висновок.

Планета WASP-103b знаходиться в сузір'ї Геркулеса, це газовий гігант, який приблизно вдвічі більший Юпітера і в 1,5 рази масивніший за нього.

Планета знаходиться так близько до своєї зірки, WASP-103, яка в 1,7 рази більша і на 200 ° C гарячіша, ніж Сонце, що вона здійснює повний оборот по орбіті менш ніж за день, а її припливи набагато екстремальніші, ніж спостерігаються на Землі.

Астрономи давно вважали, що така безпосередня близькість змусить планету відчувати сильне припливне притягнення з боку зірки-господаря.

Космічний телескоп НАСА/ЕКА "Хаббл" та космічний телескоп НАСА "Спітцер" вже спостерігали за планетою. Але досі дослідники не могли провести виміри.

Висока точність вимірювань "Хеопса" дозволила дослідникам визначити, що гравітаційне тяжіння зірки-господаря є досить сильним, щоб розтягнути планету у формі м'яча для регбі.

[ + – ] Телескоп Хеопс

Сусана Баррос, провідний дослідник Інституту астрофізики та наук Іспанії та Університету Порту в Португалії, розповіла журналістам, як гравітаційне тяжіння дало вченим зрозуміти, з чого складається екзопланета та, що важливо, яка її форма.

"Опір матеріалу деформації залежить від його складу. Наприклад, тут, на Землі, у нас є припливи через Місяць і Сонце, але ми можемо бачити припливи тільки в океанах. Скеляста частина не так сильно рухається. Вимірюючи, наскільки деформована планета, ми можемо сказати, яка частина її складається з каміння, газу чи води", — зазначила вона.

Дослідники дійшли висновку, що внутрішня структура WASP-103b схожа на структуру Юпітера, незважаючи на те, що вона має вдвічі більший радіус.

Тепер команда сподівається продовжити вивчення планети, використовуючи спостереження, зроблені "Хеопсом" у поєднанні з недавно запущеним космічним телескопом Джеймса Вебба. Вони вважають, що це допоможе пролити світло на її внутрішню структуру.

"Неймовірно, що Хеопс зміг виявити цю крихітну деформацію. Це перший раз, коли такий аналіз було зроблено, і ми можемо сподіватися, що спостереження протягом більш тривалого інтервалу часу посилять це спостереження та приведуть до кращого розуміння внутрішньої структури планети", — розповів Жак Ласкар, співавтор дослідження, проведеного в Паризькій обсерваторії Паризького університету наук та літератури.

Раніше Фокус повідомляв, що знайдено планету, де за 8 годин можна постаріти на цілий рік. За словами астрономів, ця планета є однією з найлегших екзопланет із будь-коли виявлених, і знаходиться в 31 світловому році від Землі.