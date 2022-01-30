Ученые обнаружили планету, которая под влиянием звезды стала похожа на мяч для регби

Космический спутник "Хеопс" сделал невероятное открытие деформированной планеты, чем разрушил устоявшиеся представления ученых о форме планет.

Астрономы нашли планету за пределами Солнечной системы, которая, в отличие от многих других известных планет, имеет не сферическую форму, а напоминает мяч для регби. С помощью космического телескопа "Хеопс" удалось установить, что планета WASP-103b была деформирована сильным приливным притяжением ее родительской звезды, сообщает Exspress.

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Планеты имеют круглую форму из-за гравитации: она тянет одинаково со всех сторон, от центра к краям, как спицы велосипедного колеса. В результате получается сфера, трехмерный круг. Самые большие различия между планетами связаны с другими вещами, такими как размер, рельеф, химический состав и расстояние до их звезды.

Однако недавнее открытие, сделанное Европейским космическим агентством (ЕКА) с помощью телескопа "Хеопс", занимающимся поиском экзопланет, опровергло этот ранее бесспорный вывод.

Планета WASP-103b находится в созвездии Геркулеса, это газовый гигант, который примерно в два раза больше Юпитера и в 1,5 раза массивнее его.

Планета находится так близко к своей звезде, WASP-103, которая в 1,7 раза больше и на 200 °C горячее, чем Солнце, что она совершает полный оборот по орбите менее чем за день, а ее приливы гораздо более экстремальные, чем наблюдаемые на Земле.

Астрономы давно полагали, что такая непосредственная близость заставит планету испытывать сильное приливное притяжение со стороны звезды-хозяина.

Космический телескоп НАСА/ЕКА "Хаббл" и космический телескоп НАСА "Спитцер" уже наблюдали за планетой. Но до сих пор исследователи не могли провести измерение.

Высокая точность измерений "Хеопса" позволила исследователям определить, что гравитационное притяжение звезды-хозяина достаточно сильное, чтобы растянуть планету в форме мяча для регби.

[ + – ] Телескоп Хеопс

Сусана Баррос, ведущий исследователь Института астрофизики и наук Испании и Университета Порту в Португалии, рассказала журналистам, как гравитационное притяжение дало ученым понять, из чего состоит экзопланета и, что важно, какая ее форма.

"Сопротивление материала деформации зависит от его состава. Например, здесь, на Земле, у нас есть приливы из-за Луны и Солнца, но мы можем видеть приливы только в океанах. Скалистая часть не так сильно двигается. Измеряя, насколько деформирована планета, мы можем сказать, какая часть ее состоит из камней, газа или воды", — отметила она.

Исследователи пришли к выводу, что внутренняя структура WASP-103b похожа на структуру Юпитера, несмотря на то, что она имеет вдвое больший радиус.

Теперь команда надеется продолжить изучение планеты, используя наблюдения, сделанные "Хеопсом" в сочетании с недавно запущенным космическим телескопом Джеймса Уэбба. Они считают, что это поможет пролить свет на его внутреннюю структуру.

"Невероятно, что Хеопс смог обнаружить эту крошечную деформацию. Это первый раз, когда такой анализ был сделан, и мы можем надеяться, что наблюдения в течение более длительного интервала времени усилят это наблюдение и приведут к лучшему пониманию внутренней структуры планеты", — рассказал Жак Ласкар, соавтор исследования, проведенного в Парижской обсерватории Парижского университета наук и литературы.

Ранее Фокус сообщал, что найдена планета, где за 8 часов можно постареть на целый год. По словам астрономов, эта планета является одной из самых легких экзопланет из когда-либо обнаруженных, и находится в 31 световом году от Земли.